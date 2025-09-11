Wilder Medina pensó en dispararle a una figura de la selección Colombia: “Yo no lo quería matar”

El exatacante recordó el momento más difícil de su paso por Santa Fe - crédito Colprensa

Entre los talentos que no explotaron con la magnitud que se esperaba del fútbol colombiano, Wilder Medina es uno de los más recordados, principalmente por su paso por Independiente Santa Fe.

El nacido en el Magdalena Medio inició su carrera tarde en comparación con sus demás colegas, puesto que es habitual que un joven debute entre los 18 y 20 años; sin embargo, eso no evitó que se convirtiera en uno de los delanteros más letales del rentado nacional.

Tras brillar en Deportes Tolima, en donde protagonizó varios escándalos por el consumo de estupefacientes, principalmente marihuana, el atacante fue sancionado durante varios meses sin poder jugar fútbol profesional.

Lo más duro de su paso por Santa Fe

Tras volver de la sanción, Medina se convirtió en jugador de Independiente Santa Fe, en donde logró ser campeón y figuró en repetidas ocasiones a nivel internacional, llegando al punto de que fue tenido en cuenta por la selección Colombia.

Sin embargo, en el Cardenal, Medina también tuvo problemas por fuera de las canchas, lo que provocó que la institución lo vendiera al fútbol ecuatoriano, años más tarde volvió, pero ya no estaba en su mejor momento y terminó su carrera

En MecaTV, Medina recordó que, durante su paso por Santa Fe, además de las victorias, lo marcó un momento en el que pensó en dispararle a uno de sus compañeros, el hoy guardameta de la selección Colombia Camilo Vargas.

“Empecé a tener problemas con dos jugadores, pienso ahora, es la personalidad de ellos, no saludan. A mí me molestaba que llegaban, saludaban a tres o cuatro y el resto nada, ni buenos días”, recordó Medina.

En su relato, Medina afirmó que perder una final terminó de dañar su relación con el guardameta, que ya era convocado a la selección Colombia en ese momento.

“Ya no fumaba, ni metía otras cosas, pero sí tomaba. Ya empecé a tomar demasiado. Un día perdimos la final de la Copa Colombia contra Tolima, llegó este personaje y dijo que no pasaba nada, cuando yo estaba llorando y me tuvieron que sacar de brazos de la cancha. Me le fui y le alcancé a pegar dos puños”.

Tras dos jornadas de descanso, Medina confesó que manejó borracho hasta la sede de Santa Fe con la intención de dispararle a su compañero en una pierna.

“Yo iba a meterle un tiro en el pie a ese muchacho. Yo no lo quería matar. Don Cesar (Pastrana, presidente de Santa Fe) me llamó y me dijo: «Ya hable con el profe, sé que está embriagado, yo sé que usted la va a cagar, váyase para su casa y descanse». Qué hubiera sido de mi vida si hago eso".

Medina afirmó que desde que salió de Santa Fe no se ha vuelto a ver con el guardameta; sin embargo, declaró que le gustaría, para pedirle perdón por lo registrado en ese momento.

“Ahora está en la selección Colombia. No nos hemos vuelto a ver, si lo veo lo abrazo y le pido excusas. Yo creo que de eso se trata la vida, de equivocarse y reconocer”.

Wilder Medina también habló de las decisiones equivocadas por parte de los futbolistas, enfocándose principalmente en Jhon Jader Durán, que ha protagonizado varios escándalos, por lo que indicó que le aconsejaría al joven delantero.

“Le diría: «Monstruo, disciplina, trabaje en lo que está haciendo, muéstrese más como es y acuérdese de cuando era niño, cuáles eran los pensamientos de lo que quería hacer», que le baje un poco a la soberbia que tiene, porque tiene capacidades para ser el mejor nueve de Colombia y del mundo”, puntualizó.