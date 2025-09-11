Así fue el enfrentamiento entre un periodista colombiano y otro argentino por “culpa” de la selección de Venezuela: “Es fútbol, no tenis”

El periodista deportivo colombiano fue contundente con Juan Furlanich (colega del programa Fútbol Total) sobre el nivel y calidad de los futbolistas de la selección Venezuela tras la goleada en Maturín de la "Tricolor" - crédito @DSports / X

La selección venezolana de fútbol cayó 6 a 3 ante Colombia, el 9 de septiembre de 2025, en el estadio Monumental, de Maturín, y quedó eliminada de la opción de disputar el repechaje para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Ante la eliminación de la selección venezolana, el debate en la prensa deportiva de Colombia, Venezuela y, en general, de Sudamérica, se centró en el rendimiento del equipo dirigido por el argentino Fernando Batista en la “Vinotinto”.

Fue tan intenso el debate sobre la actuación de futbolistas como Nahuel Ferraresi (defensor del São Paulo FC), de Jefferson Savarino (delantero del Botafogo) y Yeferson Soteldo (atacante del Fluminense), que los ánimos se caldearon sobre el responsable del fracaso mundialista del vecino país.

Tras la goleada histórica de Colombia a Venezuela, hubo un debate sobre la nómina de la "Vinotinto" tras su nuevo fracaso camino a una copa del mundo - crédito @DSports / X

Con este contexto, el 10 de marzo de 2025 en el programa Fútbol total, de Dsports, se habló acerca de si Venezuela tenía un plantel de renombre para competir en Sudamérica.

En ese momento, Samuel Vargas, periodista colombiano y panelista del programa, discutió fuertemente sobre el tema con Juan Furlanich, periodista y narrador argentino, compañero y parte del panel del espacio informativo.

Vargas fue el primero en dar sus opiniones polémicas.

“El plantel es muy competente. Batista no tiene ni la culpa de la estructura de la Liga ni de los inconvenientes sociopolíticos. Batista dirige la selección mayor, Ojalá Venezuela hubiera tenido con Richard Páez, César Farías o con Rafael Dudamel un plantel con este recorrido. Son figuras en Brasil los venezolanos... ¡en la tierra del pentacampeón del mundo!”, afirmó el comunicador colombiano.

Allí, Juan Furlanich expresó su desacuerdo en afirmar que no es verdad que las estrellas de la “Vinotinto” sean destacados en la Serie A de Brasil.

“No es verdad que son figuras. ¡No es verdad, Samuel! ¡No, dale! ¿Ferraresi es figura?, un jugador más del plantel, que no se destaca, que hace cada tanto un gol", afirmó.

Allí el colombiano le respondió diciendo que es el defensor central del São Paulo FC, pero Furlanich volvió a responder con contundencia.

“¡Pero no es el mejor futbolista de Brasil! Sí, juega en São Paulo FC, ¿y? Y ayer no pudo parar a Luis Suárez. Y al lado de Ferraresi jugaba Wuiker Ángel, que fue pésimo, un desastre. Entiende que el fútbol no es tenis, no es que el número del mundo lo pones con el quinientos al lado y rinde, no″, afirmó Juan Furlanich.

Allí Vargas terminó de afirmar que el combinado del vecino país es destacado.

“¡Tiene un muy buen plantel Venezuela!“, finalizó.

El ciclo de Fernando Batista terminó en el partido ante Colombia: así oficializó la FVF su salida

La vinotinto a través de un comunicado de prensa emitido en sus redes sociales, oficializó la salida del entrenador argentino - crédito @FVF_Oficial/X

El 10 de septiembre de 2025, la Federación Venezolana de Fútbol a través de un comunicado de prensa, oficializó la salida de Fernando Batista, tras la dolorosa goleada de Colombia, y allí argumentaron que los motivos de su salida son netamente deportivos.

“La decisión responde al hecho de que no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo. Si bien se reconoce el esfuerzo y la entrega mostrados, la Federación considera que es necesario un cambio de rumbo para garantizar que la Vinotinto siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”, dijeron.

Finalizaron con que ellos como Federación Venezolana de Fútbol se caracteriza por el compromiso con el fútbol de dicho país.

“La FVF reafirma su compromiso con el desarrollo del fútbol venezolano y desde ahora trabaja en los próximos pasos a seguir para la conformación de un nuevo cuerpo técnico que permita encarar con determinación el próximo ciclo mundialista”, finalizaron.

Este fue el mensaje de despedida de Batista

Este fue el mensaje de despedida del hasta ayer (10 de septiembre de 2025), técnico de Venezuela - crédito @bochabatista / X

El 10 de septiembre de 2025, Fernando Batista se despidió de los hinchas de Venezuela de la siguiente forma, agradeciendo el apoyo del público y al presidente del ente deportivo Jorge Giménez:

“Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto”

“El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y no lograrlo nos lleva a dar un paso al costado. Lo hago con la convicción de que esta decisión es lo mejor para que la Selección pueda seguir buscando su camino”

“Quiero agradecer a la Federación por el apoyo constante y especialmente a su presidente, Jorge Giménez, que en todo momento nos brindó su acompañamiento y puso a disposición todas las herramientas necesarias para alcanzar el objetivo que nos habíamos planteado”.

“Valoro especialmente la disciplina y el compromiso de los jugadores para defender la camiseta de la Vinotinto en todo momento. Al pueblo venezolano le agradezco el aliento y apoyo en cada partido”.

“Sentimos siempre el respaldo y la pasión de una hinchada que merece lo mejor. Nos vamos con la certeza de haber dado todo nuestro esfuerzo y con la esperanza de que Venezuela siga creciendo, porque tiene mucho talento y futuro.Gracias, de corazón”.