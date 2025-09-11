Deportes

Juan David Cabal regresaría a la actividad con la Juventus tras fuerte lesión: esto es lo que se sabe

El defensor colombiano llegó a tener continuidad con el cuadro turinés pocos meses después de confirmada su llegada, pero una rotura de ligamentos lo obligó a permanecer varias semanas en reposo

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

El defensor colombiano afrontará su tercera temporada en el fútbol italiano - crédito @davidcabal_22/Instagram

En una noticia relevante de cara al comienzo de la temporada 2025/26 en el fútbol europeo, Juan David Cabal finalmente habría recibido el alta médica y deportiva, y podría tener minutos este mes vistiendo la camiseta de la Juventus, tras superar la grave rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en noviembre de 2024 durante su concentración con la selección Colombia.

Según explicó el periodista Felipe Sierra, el cuerpo técnico del combinado nacional sigue con atención todo el proceso de recuperación del zaguero, que llegó a posicionarse como uno de los jugadores más destacados de la Serie A italiana.

La fractura de ligamento cruzado, confirmada oficialmente por Juventus, obligó al regreso inmediato de Cabal a Turín, donde fue sometido a cirugía poco después del diagnóstico.

Desde ese momento, se previó que el lateral o central —caracterizado por su versatilidad y fortaleza física— quede fuera de competencias por un período estimado entre seis y ocho meses.

Este golpe fue doblemente sensible para Juventus: Cabal se convirtió en el segundo defensa del club en sufrir una lesión de este tipo durante la temporada, tras el caso de Gleison Bremer.

En su arranque en el club turinés, el colombiano había sumado nueve apariciones en todas las competencias, acumulando minutos que despertaron buenas expectativas en su nuevo rol.

La operación fue exitosa, marcando el inicio del largo andamiaje de recuperación. El defensor se sometió a una rehabilitación exigente que combina trabajo fisioterapéutico y acondicionamiento físico, siempre en estrecha coordinación con los cuerpos médicos de Juventus y bajo la mirada del cuerpo técnico de la selección Colombia.

Juan David Cabal podría regresar a las canchas con la Juventus- crédito @PSierra/X

Así las cosas, la posible reincorporación de Cabal representa una bocanada de aire fresco para la defensa del equipo turinés; su perfil como lateral izquierdo o central zurdo brinda versatilidad táctica en un momento en el que Juventus ha tenido que enfrentar varias bajas sensibles.

Además, el regreso del exNacional podría aliviar la carga sobre jugadores como Andrea Cambiaso o Jonas Rouhi, quienes han tenido que asumir responsabilidades en ausencia del colombiano.

Desde la perspectiva de la Tricolor, el retorno de Cabal es motivo de esperanza. El defensor ya había sido convocado para el seleccionado mayor en marzo de 2024 y debutó ese mismo año en un partido de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026.

Juan David Cabal sufrió una rotura de ligamentos- crédito @juventusfc/X

Cómo han sido los números de Juan David Cabal en el fútbol italiano

Desde su llegada a Italia con el Hellas Verona en 2022, Cabal ha mostrado una progresión constante en la Serie A. En la temporada 2023-24, vistiendo la camiseta del Verona, el defensor participó en 22 partidos de liga, de los cuales fue titular en 17 de ellos, contribuyendo al objetivo del club de mantenerse en la máxima categoría.

Al ser fichado por la Juventus en julio de 2024, Cabal firmó hasta junio de 2029, con altas expectativas tras su rendimiento en Verona.

Ya con la Vecchia Signora, en la temporada 2024-25. Cabal jugó 7 partidos de Serie A, comenzando como titular en 6 de esos encuentros, acumulando alrededor de 461 minutos en la competición.

En cuanto a estadísticas defensivas, en esos 7 partidos de la 2024-25, Cabal concretó 10 entradas directas (tackles), con un acierto considerable, además de algunas intercepciones, despejes y un bloqueo de tiro (“shot block”).

El defensor colombiano, de 23 años, fichó recientemente por la Juventus - crédito @davidcabal_22/Instagram

Cuándo volverá a jugar la Juventus de Juan David Cabal

La Juventus volverá a la acción el sábado 13 de septiembre de 2025, cuando reciba al Internazionale en la Serie A, en un partido que se disputará sobre las 11:00 a. m. El colombiano podría tener minutos en uno de los duelos más controversiales en territorio italiano durante los últimos años.

