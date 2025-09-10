Deportes

Video | Luis Javier Suárez hace historia con sus cuatro goles para Colombia en las eliminatorias: se suma a selecto club de artilleros

El atacante del Sporting de Lisboa fue la figura en Maturín completando un póker en la goleada por 6-3 sobre Venezuela

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Luis Javier Suárez se convirtió
Luis Javier Suárez se convirtió en el primer colombiano en convertir cuatro goles en un partido de eliminatorias, sumándose a un selecto grupo de artilleros - crédito FCF

El partido entre Colombia y Venezuela revestía una especial complejidad para la Tricolor, necesitada de mejorar la imagen mostrada, aún luego de asegurar la clasificación al mundial 2026 con su victoria 3-0 sobre Bolivia.

Néstor Lorenzo hizo cambios en los titulares, siendo uno de los más notables el de Luis Javier Suárez. El atacante del Sporting de Lisboa vio minutos ante la Vinotinto y pese a un inicio lento y aparentemente perdido, poco a poco se fue conectando con sus compañeros y aprovechando los fallos defensivos de la Vinotinto, completó una noche de ensueño en el estadio Monumental de Maturín.

Luis Suárez es el primer
Luis Suárez es el primer jugador en Conmebol en convertir cuatro goles en un partido desde su homónimo uruguayo en 2011 - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Suárez completo un póker en la victoria de Colombia por 6-3 sobre Venezuela, lo que terminó derivando en que la Tricolor terminara tercera en la clasificación, superando a uruguay por diferencia de gol, así como sentenciando a la Vinotinto, que con esta derrota y la victoria por la mínima de Bolivia sobre Brasil en El Alto se hizo con el puesto de repechaje por Conmebol.

Pero, individualmente, el partido de Suárez también le permitió imponer un hito tanto en la selección Colombia como en la historia de las eliminatorias sudamericanas. Y es que, el atacante de 27 años se convirtió en el primer futbolista nacional en alcanzar un póker en un partido de estas instancias.

Por si fuera poco, esta actuación le permitió a Suárez sumarse a un selecto grupo de futbolistas sudamericanos que convirtieron cuatro goles en un mismo partido de las eliminatorias de Conmebol, siendo el sexto en conseguirlo.

Lista histórica de póker en Eliminatorias Conmebol

Iván Zamorano, mítico goleador de
Iván Zamorano, mítico goleador de Chile, convirtió cinco goles en un partido en las eliminatorias de Francia 98, siendo el que anotó más goles en un mismo partido - crédito Difusión

En su cuenta de X, MisterChip confirmó que hasta cinco jugadores alcanzaron este hito previamente:

  • Zico (Brasil) en 1977
  • Careca (Brasil) en 1989
  • Iván Zamorano (Chile) en 1997 (cinco goles)
  • Romário (Brasil) en 2000
  • Luis Suárez (Uruguay) en 2011
  • Luis Javier Suárez (Colombia) en 2025

Así fue el póker de Suárez ante Venezuela

Luego de un inicio lento, el atacante del Sporting de Lisboa fue encontrando socios con el paso de los minutos gracias a su movilidad, lo que fue clave para revertir el rumbo de un partido que parecía jugarse a lo que quería Venezuela.

Gracias a la conexión entre Daniel Muñoz, Richard Ríos y Luis Díaz, el atacante pudo aprovechar una desatención en la marca de Venezuela y decretar el 2-2 transitorio antes de que terminara el primer tiempo.

El delantero del Sporting de Lisboa apareció para el segundo tanto de la Tricolor sobre Venezuela en Maturín - crédito @CenterOfGoals/X

En la parte complementaria, ante una Venezuela más desesperada por lo que sucedía en Bolivia, Suárez encontró más espacios y fue ampliando su marca personal. Suárez fue determinante al completar su póker en solo 17 minutos. A los 50, 58 y 67 minutos, el atacante aprovechó los contraataques y las asociaciones de Colombia para ampliar la diferencia a 5-2.

En el minuto 50, Suárez recibió una asistencia de James Rodríguez, superó a Nahuel Ferraresi en el uno contra uno, recortó hacia el centro y batió con un tiro colocado al vertical izquierdo de Rafael Romo.

El atacante hizo el tercer gol frente a Venezuela en Maturín, por la fecha 18 de las eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

El triplete llegó en el minuto 58 con un contraataque iniciado por Kevin Castaño. El volante de River Plate encontró a Luis Díaz por la izquierda, y este a su vez encontró a Suárez corriendo por el centro. Tras superar a su marcador, el atacante volvió a batir a Romo con un tiro potente dirigido al palo derecho que defendía.

Sobre los 59 minutos, el delantero se convirtió en la figura con un nuevo tanto en Maturín frente a Venezuela - crédito @CenterOfGoals/X

El póker de Suárez culminó en el minuto 67, con una Venezuela completamente jugada en defensa. Otra vez aparecieron los espacios, y esta vez fue Richard Ríos el que aprovechó para generar superioridad numérica por la izquierda. El jugador del Benfica encontró a Suárez en el centro, que remató sin oposición y culminó una noche para el recuerdo.

El delantero tuvo una noche soñada con la Tricolor, goleando a Venezuela en Maturín por eliminatorias - crédito @CenterOfGoals/X

Esta fue la última jugada de Suárez en el partido, pues de inmediato Lorenzo lo sustituyó con Jhon Córdoba, que más tarde decretaría el 6-3 final.

