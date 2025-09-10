Desde Kevin Mier hasta el paso de Bolivia al repechaje: los memes que dejó el partido entre Colombia y Venezuela

Venezuela se quedó a las puertas del repechaje tras su derrota ante Colombia y la victoria de Bolivia ante Brasil - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

La selección Colombia logró una de sus mejores actuaciones durante la gestión del técnico argentino Néstor Lorenzo, al cerrar su participación en las eliminatorias por Conmebol rumbo al mundial de Norteamérica 2026, con una categórica goleada por 3-6 sobre Venezuela.

Fue un partido de intensas emociones desde la previa, dada la rivalidad entre ambos seleccionados, que se sumó a la posibilidad histórica a la que se enfrentaba la Vinotinto, pues una victoria ante la Tricolor le significaría su primer avance a un repechaje por la Copa del Mundo en toda su historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido no empezó bien, y los goles tempraneros de Venezuela dejaron retratada a la defensa colombiana, particularmente al lateral debutante Álvaro Angulo y el arquero Kevin Mier, señalados en redes sociales por su responsabilidad en los dos primeros goles del cuadro local.

Mier, en particular, protagonizó un fallo: cuando el tiro de Jefferson Martínez se deslizó por debajo de su humanidad, percatándose del error cuando el esférico superó por completo la línea de gol. Las redes sociales no dudaron en recriminar al guardameta de Cruz Azul, que pese a ser un jugador muy solicitado por la hinchada arrastra actuaciones irregulares con su club y con la Tricolor, al alternar paradas clave con fallos determinantes.

Colombia sacó a Venezuela del mundial y las redes no perdonaron

Inicialmente, Venezuela parecía estar en una posición favorable para asegurar el repechaje. Pero el empate de Luis Javier Suárez al cierre del primer tiempo significó un golpe que, sumado al gol de Bolivia en El Alto, con el que terminaron derrotando a Brasil, fue determinante de cara al segundo tiempo.

Colombia revirtió el rumbo en el segundo tiempo ante Venezuela, gracias a los goles de Luis Javier Suárez - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Por un lado, los de Fernando Batista se jugaron a todo o nada en el complemento, pues una victoria era el único resultado posible para avanzar al repechaje. Esto dejó espacios en la defensa que Suárez aprovechó de manera contundente en el complemento, y lo llevaron a estelarizar un póker histórico, pues es el primer colombiano en alcanzar esa cifra en eliminatorias. La Vinotinto luchó, pero no bastó y el juego terminó con marcador abultado.

Los cuatro goles de Suárez también fueron objeto de memes que destacaron su actuación y lo perfilaron como un potencial delantero titular de Lorenzo en los amistosos preparatorios del Mundial, pero también sirvieron de vehículo para denunciar el régimen de Nicolás Maduro, en clave de humor.

Como contrapartida, Dayro Moreno no vio minutos en el partido ante Venezuela, en un hecho que también fue destacado en las creaciones de los usuarios. Y es que el máximo goleador del fútbol colombiano fue llamado ante el clamor popular por la falta de goles del seleccionado nacional; sin embargo, con nueve anotaciones en dos juegos disputados, la dinámica parece haber cambiado en el interior de la Tricolor, sin necesidad de que Dayro sumara muchos minutos de juego.

Cuando el árbitro Wilton Sampaio decretó el final del encuentro, los jugadores venezolanos abatidos por la goleada que acababan de sufrir, aguardaron por el milagro de un empate de Brasil en El Alto, que podría darles el repechaje por diferencia de gol sobre Bolivia. Sin embargo, dicho gol nunca llegó y Bolivia celebra su presencia en el repechaje que se disputara en marzo de 2026.

Miguel Terceros le dio a Bolivia un lugar en el repechaje en el partido disputado ante Brasil en El Alto - crédito Claudia Morales/REUTERS

El desenlace de la eliminatoria suramericana dejó reacciones de todo tipo. Desde las burlas contra Venezuela hasta la celebración de Colombia y Bolivia por sus respectivos resultados, hubo espacio para el humor negro y reacciones típicas en una nueva edición de las que a menudo son consideradas como las eliminatorias más difíciles del planeta.

Ahora, Colombia tiene la mira puesta en el Mundial, Bolivia en el repechaje, y Venezuela tendrá que replantearse sus objetivos y pensar en el proceso rumbo al Mundial de 2030.