Deportes

Desde Kevin Mier hasta el paso de Bolivia al repechaje: los memes que dejó el partido entre Colombia y Venezuela

En un partido frenético, las redes sociales enloquecieron con los aciertos y errores de lado y lado en Maturín, en el cierre de las eliminatorias mundialistas para la Tricolor

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Venezuela se quedó a las
Venezuela se quedó a las puertas del repechaje tras su derrota ante Colombia y la victoria de Bolivia ante Brasil - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

La selección Colombia logró una de sus mejores actuaciones durante la gestión del técnico argentino Néstor Lorenzo, al cerrar su participación en las eliminatorias por Conmebol rumbo al mundial de Norteamérica 2026, con una categórica goleada por 3-6 sobre Venezuela.

Fue un partido de intensas emociones desde la previa, dada la rivalidad entre ambos seleccionados, que se sumó a la posibilidad histórica a la que se enfrentaba la Vinotinto, pues una victoria ante la Tricolor le significaría su primer avance a un repechaje por la Copa del Mundo en toda su historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido no empezó bien, y los goles tempraneros de Venezuela dejaron retratada a la defensa colombiana, particularmente al lateral debutante Álvaro Angulo y el arquero Kevin Mier, señalados en redes sociales por su responsabilidad en los dos primeros goles del cuadro local.

Mier, en particular, protagonizó un fallo: cuando el tiro de Jefferson Martínez se deslizó por debajo de su humanidad, percatándose del error cuando el esférico superó por completo la línea de gol. Las redes sociales no dudaron en recriminar al guardameta de Cruz Azul, que pese a ser un jugador muy solicitado por la hinchada arrastra actuaciones irregulares con su club y con la Tricolor, al alternar paradas clave con fallos determinantes.

Colombia sacó a Venezuela del mundial y las redes no perdonaron

Inicialmente, Venezuela parecía estar en una posición favorable para asegurar el repechaje. Pero el empate de Luis Javier Suárez al cierre del primer tiempo significó un golpe que, sumado al gol de Bolivia en El Alto, con el que terminaron derrotando a Brasil, fue determinante de cara al segundo tiempo.

Colombia revirtió el rumbo en
Colombia revirtió el rumbo en el segundo tiempo ante Venezuela, gracias a los goles de Luis Javier Suárez - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Por un lado, los de Fernando Batista se jugaron a todo o nada en el complemento, pues una victoria era el único resultado posible para avanzar al repechaje. Esto dejó espacios en la defensa que Suárez aprovechó de manera contundente en el complemento, y lo llevaron a estelarizar un póker histórico, pues es el primer colombiano en alcanzar esa cifra en eliminatorias. La Vinotinto luchó, pero no bastó y el juego terminó con marcador abultado.

Los cuatro goles de Suárez también fueron objeto de memes que destacaron su actuación y lo perfilaron como un potencial delantero titular de Lorenzo en los amistosos preparatorios del Mundial, pero también sirvieron de vehículo para denunciar el régimen de Nicolás Maduro, en clave de humor.

Como contrapartida, Dayro Moreno no vio minutos en el partido ante Venezuela, en un hecho que también fue destacado en las creaciones de los usuarios. Y es que el máximo goleador del fútbol colombiano fue llamado ante el clamor popular por la falta de goles del seleccionado nacional; sin embargo, con nueve anotaciones en dos juegos disputados, la dinámica parece haber cambiado en el interior de la Tricolor, sin necesidad de que Dayro sumara muchos minutos de juego.

Cuando el árbitro Wilton Sampaio decretó el final del encuentro, los jugadores venezolanos abatidos por la goleada que acababan de sufrir, aguardaron por el milagro de un empate de Brasil en El Alto, que podría darles el repechaje por diferencia de gol sobre Bolivia. Sin embargo, dicho gol nunca llegó y Bolivia celebra su presencia en el repechaje que se disputara en marzo de 2026.

Miguel Terceros le dio a
Miguel Terceros le dio a Bolivia un lugar en el repechaje en el partido disputado ante Brasil en El Alto - crédito Claudia Morales/REUTERS

El desenlace de la eliminatoria suramericana dejó reacciones de todo tipo. Desde las burlas contra Venezuela hasta la celebración de Colombia y Bolivia por sus respectivos resultados, hubo espacio para el humor negro y reacciones típicas en una nueva edición de las que a menudo son consideradas como las eliminatorias más difíciles del planeta.

Ahora, Colombia tiene la mira puesta en el Mundial, Bolivia en el repechaje, y Venezuela tendrá que replantearse sus objetivos y pensar en el proceso rumbo al Mundial de 2030.

Las mejores reacciones en redes

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección de VenezuelaKevin MierSelección de BoliviaMemesMemes Colombia VenezuelaColombia-Deportes

Más Noticias

La historia de Luis Suárez, el goleador de Colombia de cara al mundial de 2026: “Tenemos selección para grandes cosas”

El delantero samario brilló en la victoria 6-3 sobre Venezuela, convirtiéndose en el primer colombiano en anotar un póker en eliminatorias y asegurando el pase de la selección a la cita mundialista

La historia de Luis Suárez,

Esta fue la última vez que la selección Colombia marcó seis goles en un partido: Falcao fue protagonista con un doblete

El combinado patrio venció 3-6 a Venezuela en el estadio Olímpico de Maturín, en juego válido por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026 y dejó al país vecino sin tiquete para la cita orbital

Esta fue la última vez

Selección Colombia terminó unas eliminatorias históricas: quedó cerca de su mejor presentación en el camino mundialista

Pese a la irregularidad a lo largo de la fase clasificatoria, la goleada sobre Venezuela en Maturín dejó a la Tricolor haciendo una campaña inolvidable para llegar a la cita orbital de 2026

Selección Colombia terminó unas eliminatorias

Video | Luis Javier Suárez hace historia con sus cuatro goles para Colombia en las eliminatorias: se suma a selecto club de artilleros

El atacante del Sporting de Lisboa fue la figura en Maturín completando un póker en la goleada por 6-3 sobre Venezuela

Video | Luis Javier Suárez

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela en la última fecha de eliminatorias: la Vinotinto cayó goleada en Maturín

La Tricolor sirvió de juez del equipo de Batista y con un arrollador 6-3 avanzó hasta el tercer lugar de la clasificación. Bolivia venció a Brasil en El Alto y jugará el repechaje

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Secretario de Gobierno de Pradera,

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

La Paz Total de Petro está bajo fuego: 2024 se convierte en el más violento de los últimos siente años

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch, Thunderbolts y

Lilo & Stitch, Thunderbolts y más: lo mejor de Disney+ Colombia para ver en familia

Shakira sigue haciendo historia en México: recibe certificación por nuevo récord y se prepara para su última fecha en el GNP Seguros

Mónica Fonseca se despidió de Paris con emotivo mensaje: “Contigo se van historias que amaré por siempre”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts favoritos

Este fue el ‘picante’ mensaje del ‘Tino’ Asprilla a Beéle tras las burlas por su video íntimo: “Para eso estamos los amigos”

Deportes

La historia de Luis Suárez,

La historia de Luis Suárez, el goleador de Colombia de cara al mundial de 2026: “Tenemos selección para grandes cosas”

Esta fue la última vez que la selección Colombia marcó seis goles en un partido: Falcao fue protagonista con un doblete

Selección Colombia terminó unas eliminatorias históricas: quedó cerca de su mejor presentación en el camino mundialista

Video | Luis Javier Suárez hace historia con sus cuatro goles para Colombia en las eliminatorias: se suma a selecto club de artilleros

Colombia dictó sentencia sobre Venezuela en la última fecha de eliminatorias: la Vinotinto cayó goleada en Maturín