La selección Colombia en la Copa del Mundo: así fueron las seis participaciones de la Tricolor en el certamen

La selección Colombia regresa a la Copa Mundial de la FIFA de 2026 tras ocho años de ausencia - crédito composición fotográfica Infobae

La victoria de la selección Colombia ante Bolivia por 3-0 selló la séptima presencia en la historia del combinado nacional en la Copa del Mundo, superando el bache que representó su ausencia en Qatar 2022.

Los de Néstor Lorenzo afrontarán el certamen que se disputará en Norteamérica como lo que podría ser el punto final de una de las generaciones más destacadas de la Tricolor, pues jugadores como David Ospina o James Rodríguez ya dejaron abierta la posibilidad de despedirse del combinado nacional luego del Mundial.

Esto deja abierta la incertidumbre frente al relevo generacional que, en teoría, será liderado por Luis Díaz, el colombiano de mayor impacto en el fútbol europeo hoy por hoy.

Esta situación no es nueva para Colombia, que a lo largo de su historia mantiene una relación intermitente con el torneo de selecciones más importante del planeta. Entre falta de experiencia en el contexto internacional o generaciones que no pudieron estar a la altura, también hubo momentos de esplendor y euforia que precedieron decepciones dolorosas.

Es un recorrido que podría leerse como una radiografía de los altibajos del fútbol colombiano a lo largo de los años, tanto a nivel deportivo como organizativo. De ahí que Infobae Colombia haga un repaso por las seis experiencias mundialistas de Colombia a la fecha.

Chile 1962: de la clasifiación inesperada al gol olímpico de Marcos Coll

Colombia disputó su primer mundial en suelo austral en 1962, completando una digna actuación - crédito Colprensa

Aunque la primera participación de Colombia en eliminatorias se produjo en Suecia 1958 (donde perdieron el cupo con Paraguay), su estreno mundialista se produjo en Chile 1962, en un contexto en el que el país apenas comenzaba a hacerse un nombre en el panorama futbolístico internacional.

El equipo, dirigido por Adolfo Pedernera (el mismo que lideró El Dorado del fútbol colombiano y el Ballet Azul de Millonarios junto con Alfredo Di Stéfano), llegó con una mezcla de ilusión y precariedad, luego de superar en las eliminatorias a Perú en una serie a dos partidos con victoria 1-0 en el estadio El Campín de Bogotá y empate a un gol en Lima.

Con jugadores como Efrain “El Caimán” Sánchez, Francisco “Cobo” Zuluaga", Germán “Cuca” Aceros", Marino Klinger, Marcos Coll y Delio “Maravilla” Gamboa, Colombia afrontó el Grupo 1 en Arica con Uruguay, la Unión Soviética y Yugoslavia.

El debut fue ante Uruguay, y pese a que Colombia plantó cara a la Celeste al punto de colocarse en ventaja con gol de Zuluaga, el partido se saldó con derrota por 2-1.

El siguiente partido ante la Unión Soviética campeona de Europa marcó a fuego la primera participación colombiana en el Mundial. En menos de 15 minutos la URSS tenía una ventaja de 3-0, hasta que “Cuca” Aceros descontó. En el segundo tiempo los rusos colocaron el 4-1 que parecía sentenciar el partido, pero en ese momento se produjo el gol olímpico de Marcos Coll (el único realizado en los mundiales hasta la fecha), que tomó por sorpresa al legendario arquero Lev Yashin.

El exjugador fue el primer futbolista en anotar un gol olímpico en un mundial de mayores ante la Unión Soviética en 1962. Twitter @FCFSeleccionCol

Con la moral por las nubes, Colombia terminó consiguiendo un sorpresivo empate 4-4, gracias a las anotaciones de Antonio Rada y Marino Klinger. Pese al furor que desató esta hazaña en el país, la derrota por 5-0 ante Yugoslavia en el último partido del grupo hizo que Colombia se despidiera en primera ronda, pese a dejar una impresión favorable al tratarse de su debut en el certamen.

Italia 1990: El renacer de una generación

Colombia volvió luego de 28 años a un mundial en Italia 1990, con Freddy Rincón, dejando una imagen imborrable del fútbol colombiano luego de convertir el empate ante Alemania en fase de grupos - crédito AFP

Pasaron 28 años para que Colombia regresara a una Copa del Mundo, con una generación moldeada en los procesos sub-20 de la selección por Luis Alfonso Marroquín, y apuntalada en mayores por Francisco Maturana. Caracterizada por un estilo de juego basado en controlar el balón y toques cortos hasta que se produjeran los espacios que aprovecharían los delanteros, jugadores como Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón, René Higuita y Leonel Álvarez fueron la sangre nueva que complementaba a veteranos como Arnoldo Iguarán o Bernardo Redín.

La clasificación se peleó hasta la última fecha, compartiendo grupo con Ecuador y Paraguay, a lo que siguió un repechaje con Israel que se decidió gracias a la anotación de Albeiro “El Palomo” Usuriaga en el partido de ida disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La Tricolor compartió el Grupo D con Alemania Federal, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos. Tras vencer a los Emiratos 2-0 y caer ante Yugoslavia por la mínima diferencia, Colombia se jugaba la posibilidad de clasificar como mejor tercero ante la potente Alemania Federal (a la postre campeona de esa edición). El gol agónico de Freddy Rincón en el estadio San Siro luego de una serie de toques rápidos y su definición entre las piernas de Bodo Ilgner, certificaron el 1-1 que le dio a Colombia la clasificación como uno de los mejores terceros, marcando uno de los momentos icónicos en la historia del seleccionado nacional.

Una de las anotaciones más importantes en la historia del fútbol colombiano se logró en el mundial de Italia 1990 - crédito @merlinh.salazar1657/YouTube

En octavos de final Colombia enfrentó a Camerún en Nápoles, y aunque había sensación de favoritismo, fueron los africanos quienes se llevaron la victoria por 2-1 con un doblete de Roger Milla en tiempo extra, uno de ellos con la recordada salida fallida de Higuita sentenciaron el 2-1.

Estados Unidos 1994: de la ilusión a la tragedia

Andrés Escobar quedó marcado por el autogol ante Estados Unidos y su asesinato, días después de concretarse la eliminación de Colombia del Mundial de 1994 - crédito Colprensa

Aun con la eliminación, Italia 90 marcó un punto de inflexión para Colombia, convenciéndose cada vez más de que podían competir al más alto nivel.

Y todo indicaba que las cosas irían a mejor, con la llegada de jugadores como Óscar Córdoba, Wilson Pérez, Harold Lozano, Adolfo “el Tren” Valencia, Ivan René Valenciano y, sobre todo, Faustino “el Tino” Asprilla, que renovaron los rostros vistos en el mundial anterior.

Sin embargo, el 94 terminó marcado por las expectativas desbordadas que derivaron en decepción y hasta en tragedia. La Tricolor completó una eliminatoria brillante en un grupo que compartía con Perú, Paraguay y Argentina, culminada con el histórico 5-0 sobre la Albiceleste en Buenos Aires, que les hicieron llegar rodeados de expectativas de incluso ganar el certamen.

Sin embargo, el equipo no pudo soportar la presión (sumados a señalamientos de falta de rigor en la concentración que todavía son objeto de especulaciones). Fue así que cayeron en el debut frente a Rumania (1-3), y sellaron su elminación ante Estados Unidos, en un partido marcado por el autogol de Andrés Escobar (1-2).

En el mundial de Estados Unidos 1994, el combinado nacional cayó 2-1 ante Estados Unidos con la trágica acción del defensor - crédito @HDTubeVideo/YouTube

La victoria ante Suiza por 2-0 en el cierre de la fase de grupos poco hizo para calmar las aguas, pues días después de su regreso a Colombia el propio Andres Escobar fue asesinado en circunstancias que aún son motivo de discusión.

Francia 1998: el adiós de una generación

Colombia despidió su primera "generación dorada" en Francia 98, cayendo derrotados ante Inglaterra en fase de grupos - crédito Ted Blackbrow/Daily Mail/Shutterstock

El fracaso de Estados Unidos marcó la pauta de lo que sucedería en el siguiente proceso, ahora bajo la dirección técnica de Hernán Dario “Bolillo” Gómez que descartó hacer una renovación del plantel para favorecer a los veteranos como Valderrama entrando en sus últimos años de carrera, o Rincón y Asprilla en sus picos de rendimiento, sumando unos pocos nombres nuevos como Faryd Mondragón, Jorge Bermudez o Mauricio “Chicho” Serna, pero a la vez dejando por fuera a figuras como Iván Ramiro Córdoba.

La apuesta pareció ir bien en un principio en las eliminatorias (las primeras en formato “todos contra todos”), pero la derrota ante Argentina en Barranquilla en la octava fecha marcó el inicio de una racha sin victorias que por un momento amenazó la clasificación.

La victoria ante Ecuador en Barranquilla con gol de Anthony de Avila (y su controvertida dedicatoria a los hermanos Rodríguez Orejuela) enderezó el rumbo y le permitió a la Tricolor disputar su cuarto Mundial, compartiendo el grupo G junto a Rumania, Inglaterra y Túnez.

El ambiente nacional no era especialmente optimista, y la derrota inicial contra Rumania por 1-0 con un Asprilla duramente cuestionado complicó el panorama. La victoria ante Túnez 1-0 con gol de Leider Preciado dejó alguna expectativa de cara al cierre ante Inglaterra, pero los Tres Leones no dejaron opción y batieron a la Tricolor por 2-0, sellando la eliminación y el final de la primera generación dorada.

La FIFA recordó el intercambio de camisetas entre Valderrama y Beckham - crédito @fifaworldcup_es/X

Brasil 2014: de la ausencia de Falcao a la aparición de James Rodríguez

Este fue el momento histórico donde James Rodríguez abre el marcador ante Uruguay por los octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014 - crédito @FifaWorldCup/X

Tras 16 años de ausencia y decepciones, Colombia regresó a una Copa del Mundo con su clasificación al certamen celebrado en territorio brasileño.

Bajo la dirección técnica de José Pékerman, se juntaron valores como Falcao García, Teófilo Gutiérrez, Abel Aguilar, Juan Guillermo Cuadrado, Fredy Guarín y David Ospina, veteranos como Mario Alberto Yepes, Luis Amaranto Perea o Camilo Zuñiga, y jovenes en franco ascenso como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero para conformar uno de los planteles más completos y competitivos de su historia.

La clasificación se decidió con un memorable 3-3 ante Chile en Barranquilla, en el que la Tricolor recortó una desventaja de tres goles en un segundo tiempo frenético donde el desequilibrio de James y los cobros del “Tigre” hicieron celebrar el regreso de Colombia a los mundiales.

Pese a la lesión de Falcao que privó al seleccionado de su principal arma ofensiva, Colombia brilló en la fase de grupos (en la que por primera vez figuró como cabeza de serie) derrotando 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y 4-1 a Japón. En octavos de final derrotaron por 2-0 a Uruguay con una actuación estelar de James, que cautivó el Maracaná de Rio de Janeiro con un gol de volea que fue elegido como el mejor del torneo.

James Rodríguez marcó los dos goles con los que Colombia eliminó a Uruguay en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA en Brasil 2014 - crédito FIFA

En cuartos de final, ante el anfitrión Brasil, la selección perdió 2-1 en un partido con polémicas arbitrales de por medio. Aun así, la campaña significó la mejor participación histórica de Colombia en la Copa del Mundo, (quinto puesto), mientras que James terminó como máximo anotador del torneo con 6 goles.

Rusia 2018: la redención de Falcao y la despedida de Pékerman

Tras perderse el Mundial de Brasil 2014, Radamel Falcao García se cobró la revancha en 2018, convirtiendo uno de los goles de la victoria ante Polonia por 3-0 - crédito Toru Hanai/REUTERS

Con algunas novedades en el plantel como Jefferson Lerma, Wilmar Barrios o Davinson Sánchez, Colombia volvió a mostrarse competitivo pero con menos contundencia que en el proceso previo, en parte por lesiones y en parte por convocatorias de Pékerman que fueron severamente cuestionadas.

La clasificación tuvo que decidirse en la última fecha ante Perú con un empate 1-1 que favoreció a los dos y perjudicó a Chile en el que es conocido como el “Pacto de Lima”, luego de que se captara a Falcao García hablando con Paolo Guerrero para bajar el ritmo de juego cuando quedaban pocos minutos para el final del encuentro.

Ya en Rusia, la Tricolor integró el grupo H en el que empezó con el pie izquierdo cayendo ante Japón por 2-1 en el debut. En la segunda fecha ante Polonia dieron su mejor versión en todo el campeonato propinando un 3-0 con gol de Falcao incluido, y cerraron la clasificación venciendo por la mínima a Senegal, avanzando como líderes de grupo.

Radamel Falcao marcó con la selección Colombia ante Polonia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 - crédito FIFA

En octavos de final Colombia enfrentó a Inglaterra que se puso en ventaja con gol de Harry Kane, pero la Tricolor logró forzar el alargue con gol de Yerry Mina en el minuto 93.

Gol de Yerry Mina vs. Inglaterra - octavos de final Rusia 2018. @fifaworldcup/Twitter.

En la tanda de penaltis, los fallos de Matheus Uribe y Carlos Bacca sentenciaron a la Tricolor, marcando así el final del ciclo Pekerman.