Esta será la millonada que facturará la Federación Colombiana de Fútbol por la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia se aseguró el cupo al derrotar 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano, ahora deberá enfrentar a Venezuela en el cierre de la Eliminatoria Sudamericana

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

La selección Colombia selló su clasificación jugando como local ante Bolivia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La atmósfera en Barranquilla estuvo marcada por la alegría tras la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Con una victoria 3-0 sobre Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, la “Tricolor” no solo celebró el logro deportivo, también la obtención de un importante incentivo económico.

Cada selección que accede a la fase de grupos del Mundial recibe un premio económico de parte de la FIFA, monto que crece si el equipo avanza a rondas posteriores. Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente cuánto recibirá cada federación en 2026, la cifra se confirmará el día del sorteo, la tendencia de los torneos anteriores permite realizar una proyección.

Néstor Lorenoz con la selección Colombia es subcampeón de la Copa América y ahora clasificó al Mundial - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En Brasil 2014, cada equipo que alcanzó la fase de grupos, incluyendo a Colombia bajo la dirección de José Néstor Pékerman, sumó USD5 millones. El monto aumentó a USD8 millones para Rusia 2018, mientras que en Catar 2022 las selecciones eliminadas en grupos recibieron USD9 millones.

Para las etapas siguientes, el esquema de premios se elevaba: octavos de final (USD13 millones), cuartos (USD17 millones), cuarto lugar (USD25 millones), tercer puesto (USD27 millones), subcampeón (USD30 millones) y campeón (USD42 millones).

Siguiendo la línea de crecimiento de las últimas ediciones, se anticipa que la FIFA aumentará aún más los premios en 2026, por lo que Colombia muy probablemente recibirá más de USD9 millones por el simple hecho de disputar la fase de grupos en la cita orbital.

En lo deportivo, la selección se prepara para enfrentar a Venezuela como visitante, partido que será determinante no solo para los intereses de la Vinotinto, que necesita ganar para mantener chances de repechaje, sino para Colombia. Un triunfo ante Venezuela permitiría sumar puntos clave y así mejorar su posición en el ranking FIFA, criterio fundamental para la definición de los bombos del sorteo del Mundial.

Así va la tabla de posiciones de la Eliminatoria Sudamericana

La selección Colombia ahora se alista para el viaje a Maturín, donde visitará a Venezuela en el cierre de las eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS
  1. Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19).
  2. Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  3. Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  4. Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  5. Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  6. Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  7. Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) (repechaje).
  8. Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16).
  9. Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11).
  10. Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15).

Jugadores convocados a la selección Colombia para enfrentar a Venezuela

Esta es la nómina de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela - crédito FCF
  1. Andrés Román - Atlético Nacional (COL)
  2. Álvaro Angulo - Pumas UNAM (MEX).
  3. Camilo Vargas - Atlas F.C. (MEX)
  4. David Ospina - Atlético Nacional (COL)
  5. Dávinson Sánchez - Galatasaray S.K. (TUR)
  6. Dayro Moreno - Once Caldas DAF 
  7. James Rodríguez - Club León (MEX)
  8. Jaminton Campaz - Rosario Central (ARG)
  9. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (ENG)
  10. ⁠Jhon Arias - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)
  11. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (RUS)
  12. ⁠Jhon Lucumí - Bologna F.C. (ITA)
  13. ⁠Johan Mojica - R.C.D Mallorca (ESP)
  14. Jorge Carrascal - Flamengo (BRA)
  15. ⁠Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (ARG)
  16. ⁠Juan Fernando Quintero - River Plate (ARG)
  17. ⁠Kevin Castaño - River Plate (ARG)
  18. Kevin Mier - Cruz Azul (MEX)
  19. Luis Díaz - F.C. Bayern Munich (GER)
  20. ⁠Luis Suárez - Sporting C.P. (POR)
  21. Marino Hinestroza - Atlético Nacional (COL)
  22. ⁠Richard Ríos - S.L. Benfica (POR)
  23. Santiago Arias - E.C. Bahía (BRA)
  24. Yerry Mina - Cagliari Calcio (ITA)
  25. Yerson Mosquera - Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

