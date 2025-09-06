Dos jugadores de la selección Colombia entraron al once ideal de las eliminatorias: vea quiénes son

Varios jugadores de la selección Colombia destacaron en la goleada sobre Bolivia por 3-0 en Barranquilla - crédito Luisa González/REUTERS

La clasificación de Colombia al Mundial 2026 se concretó tras una jornada decisiva en las Eliminatorias Sudamericanas, donde la selección Colombia, junto a otras tres del continente, aseguró su boleto directo al torneo más importante del fútbol internacional.

La actuación destacada de dos hombres de la Tricolor, fue determinante en el triunfo ante Bolivia y les valió un reconocimiento internacional al ser incluidos en el equipo ideal de la fecha, en el que aparecen todas las figuras de la jornada 17 que se jugó el jueves 4 de septiembre.

Cabe recordar que el único cupo pendiente corresponde al repechaje, que se decidirá en la última jornada, en el que Bolivia y Venezuela, en dos encuentros diferentes, pero a la misma hora, tendrán una batalla reñida por quedarse con ese cupo para estar cerca del mundial.

Colombianos en el once ideal

El portal Sofascore, especializado en estadísticas futbolísticas, publicó el equipo ideal de la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol, en el que Luis Díaz y James Rodríguez compartieron el mediocampo con figuras como Giorgian De Arrascaeta (Uruguay) y Bruno Guimarães (Brasil).

James, autor de un gol y figura en la victoria ante Bolivia, recibió una calificación de 8,5 puntos, mientras que “Lucho”, que asistió en el tercer tanto, obtuvo 8 puntos. El equipo ideal incluyó a tres argentinos, tres brasileños, dos cafeteros, dos uruguayos y un venezolano, con Lionel Messi como la figura más destacada tras su doblete frente a Venezuela y una puntuación de 9,3.

La aplicación deportiva de estadísticas más importantes del mundo incluyó a Luis Díaz y a James Rodríguez en el once ideal de la fecha 17 - crédito @SofascoreLA / X

En el partido disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, la Selección Colombia mostró solidez y determinación. Luis Díaz, quien jugó 87 minutos, fue ovacionado por la afición tras participar en dos de los tres goles y asistir a Juan Fernando Quintero en el marcador definitivo.

James Rodríguez, por su parte, no solo aportó un gol, sino que también lideró el juego ofensivo del equipo, consolidando su papel como uno de los referentes del plantel y saliendo por molestias en su rodilla derecha, que por ahora no sería algo grave, pero falta la confirmación del cuerpo médico.

El "10", de derecha, abrió el marcador en Barranquilla - crédito Sport TV

“Clasificar a mi primer Mundial”

Al término del encuentro, Luis Díaz expresó su emoción por alcanzar la clasificación a su primer Mundial. En declaraciones recogidas por El Espectador y Gol Caracol, el extremo colombiano manifestó: “Muy feliz, muy emotivo todo lo que estamos logrando: clasificar a un Mundial, clasificar a mi primer Mundial”.

“Muy emocionado, muy feliz y estoy tratando de disfrutarlo. Esto no se ve todos los días”, añadió el atacante, que también destacó el esfuerzo colectivo del grupo y el cuerpo técnico, subrayando la importancia de disfrutar el momento junto a su familia y de prepararse para el reto que representa la Copa del Mundo.

Luis Díaz se encuentra feliz porque jugará su primer mundial con la selección Colombia - crédito Luisa González/REUTERS

El cariño de la afición en Barranquilla fue otro de los aspectos que el jugador resaltó. Díaz agradeció el apoyo recibido tanto en el estadio como en todo el país, señalando que el respaldo de la hinchada ha sido fundamental para el equipo: “Siempre, siempre, siempre… la gente acá en Barranquilla, no solamente aquí en Barranquilla, sino todos los que aman a la selección, tratan de apoyarme. No solamente a mí, sino también a toda la selección. Muy agradecido”.

Con la clasificación asegurada, Colombia ocupa actualmente la quinta posición en la tabla de las Eliminatorias con 25 puntos. El equipo cerrará su participación enfrentando a Venezuela como visitante el martes 9 de septiembre, a las 6:30 p. m. (hora colombiana), en el estadio Monumental de Maturín.

Para Luis Díaz, la alegría de este logro se extiende más allá del vestuario, pues considera que la afición y las familias de los jugadores también comparten el significado de una clasificación que había sido esquiva en el pasado.