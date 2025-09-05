James Rodríguez superó a Falcao como máximo goleador colombiano en eliminatorias mundialistas

El "10", de derecha, abrió el marcador en Barranquilla - crédito Sport TV

James Rodríguez alcanza un nuevo hito en su carrera con la selección Colombia, luego de abrir el marcador en el partido por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

El “10″ abrió el marcador al minuto 31, culminando una jugada iniciada por Luis Díaz. El atacante del Bayern Múnich, desde el borde del área, abrió el juego hacia la derecha, donde se encontraba Santiago Arias.

El lateral encontró al jugador del Club León de México en el área, y este remato de derecha como venía el esférico, batiendo al arquero Carlos Lampe. La anotación le permitió a James llegar a los 14 goles convertidos por eliminatorias mundialistas con la Tricolor, superando a Falcao García como el máximo goleador en estas instancias, con 13.

