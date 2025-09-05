Deportes

América y Deportivo Cali “calentaron” el clásico vallecaucano: los rivales se recordaron descensos y títulos con curiosos mensajes

Los clubes del corazón del Valle se enfrentarán el domingo 7 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Los clubes se enfrentaron con burlas en redes sociales - crédito Colprensa/RedesSociales

En la fecha 10 de la Liga Betplay, se disputará la nombrada “jornada de clásicos”, en la que los clubes más importantes del país se enfrentarán a su rival de patio.

Entre los partidos más relevantes de la jornada están: Millonarios vs. Santa Fe; Atlético Nacional vs. Independiente Medellín; y América de Cali vs. Deportivo Cali.

En la previa de los partidos, la mayoría de los equipos ha optado por hacer publicaciones en sus redes sociales para bromear sobre su rival de ciudad, una práctica que, en Colombia, se conoce como “calentar” el ambiente, es decir, generar mayor expectativa en torno al compromiso.

Precisamente con ese objetivo, el Deportivo Cali realizó una publicación en la que se refirió al partido contra América como una “materia” para burlarse del descenso de La Mechita a la segunda división.

“Como un grande no desciende” fue una de las frases incluidas en dicha publicación, en la que hicieron referencia de forma despectiva a los más de cinco años que América permaneció en la B.

El club Azucarero bromeó sobre el descenso de su rival de patio - crédito @AsoDeporCali/X

La respuesta del América de Cali no tardó en registrarse, puesto que, minutos más tarde, la cuenta de X del equipo rojo de la capital vallecaucana respondió la indirecta de su rival de patio.

“Para dar cursos, hay que validar los títulos. Ya casi te gradúas… de décimo”, fue la publicación con la que América se refirió a la superioridad en trofeos de liga que tiene sobre el Cali.

Cabe recordar que América de Cali ha ganado la liga colombiana en 15 ocasiones, mientras que el equipo Azucarero solo lo ha logrado en diez ocasiones.

La Mechita le respondió a su rival - crédito @AmericadeCali/X

A dos días de que se registre el clásico entre América y Deportivo Cali, ambas instituciones dejaron en claro su objetivo para el compromiso que se disputará el domingo 7 de septiembre, desde las 4:10 p. m. en el estadio Pascual Guerrero.

“El domingo solo importa ganar”, fue un mensaje que compartieron ambas instituciones en sus cuentas de X, lo que fue tomado como una referencia a la famosa canción del Grupo Niche.

“Un clásico en el Pascual. Adornado de mujeres sin par, América y Cali a ganar, aquí no se puede empatar”, es parte de la letra de Cali Pachanguero, estrenada por la agrupación de salsa en 1984.

El objetivo para el clásico es ganar - crédito @AmericadeCali/X

El presente de las dos instituciones de cara al clásico es diferente, puesto que América será dirigido por Álex Escobar, que es el entrenador interino del club tras el despido de Gabriel Raimondi.

Sobre el partido contra Cali, Escobar afirmó que a pesar de que el presente del equipo no es el mejor, la prioridad siempre es derrotar al rival de patio en un clásico.

“¿Cómo hay que jugar el partido? Como se juegan los clásicos, con ‘cojones’, con inteligencia, con actitud y con fútbol, no es más, así se gana un clásico", declaró el entrenador.

Por su parte, Deportivo Cali, aunque no está en los puestos altos de la tabla de posiciones, maneja una mejor actualidad de la mano de Alberto Gamero; sin embargo, para cumplir con el objetivo de clasificar a los ocho, ambas escuadras tienen la necesidad de ganar en el Pascual Guerrero.

Este será el clásico vallecaucano número 346; en el que Cali suma 126 triunfos, América 109, y han igualado en 111 oportunidades. El último partido entre estos equipos terminó 2-0 a favor del club rojo.

En esa ocasión, los goles de América fueron anotados por el argentino Rodrigo Holgado y el defensor Esneyder Mena. Cali no vence a su rival de patio en un clásico desde noviembre de 2024.

