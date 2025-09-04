Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

Dario Herrera es el árbitro del Colombia vs. Bolivia - crédito Mariana Greif / REUTERS

La Selección Colombia se prepara para un encuentro decisivo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el jueves 4 de septiembre enfrentará a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Conmebol confirmó la designación del árbitro argentino Darío Herrera como responsable de dirigir el partido, una decisión que adquiere relevancia dada la trascendencia del compromiso para las aspiraciones colombianas de asegurar su clasificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es el perfil de Darío Herrera

Darío Herrera es uno de los árbitros más destacados de Conmebol - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

A continuación haremos un detalle sobre el balance del argentino dirigiendo en estas Eliminatorias Sudamericanas, ya que dirigió cinco partidos, pero este es el primer partido que le dirija a la “Tricolor”.

9 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 9 tarjetas amarillas en el Uruguay 3-1 Chile

22 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 5 tarjetas amarillas en el Perú 1-1 Venezuela

7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 6 tarjetas amarillas en el Uruguay 0-0 Paraguay

11 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 4 tarjetas amarillas en el Chile 1-2 Brasil

6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 2 tarjetas amarillas en el Paraguay 2-0 Uruguay

Este será el equipo arbitral que acompañará a Darío Herrera

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Cristian Navarro

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Germán Delfino

AVAR: Derlis López

Como es Darío Herrera

Darío Herrera es uno de los árbitros más atentos al detalle - crédito Luisa González / REUTERS

En charla entre la periodista Marianella Castro del Gol Caracol y el analista arbitral Albert Duarte, el 4 de septiembre de 2025, analizó las características tanto físicas como de procedimiento de Darío Herrera.

“Frente a las características del árbitro Darío Herrera podemos indicar que es un árbitro que ya le ha dirigido a Colombia en dos partidos anteriores, uno contra Paraguay y el otro frente a Chile. Es un árbitro de buen estado físico-atlético, es un árbitro muy serio. Es un árbitro que, como los argentinos, siempre están cerca de la jugada; que le da la continuidad al juego, no corta innecesariamente el mismo”, detalló.

Además, destacó que es un juez central que no se caracteriza por ser riguroso en usar las tarjetas amarillas.

“En estas Eliminatorias sólo ha sacado una tarjeta roja y pocas amarillas, no es un árbitro tarjetero. Cuando tiene que tomar medidas disciplinarias pues lo hace acertadamente, por eso sa continuidad que la Conmebol le ha dado al señor Herrera en siete partidos en esta Eliminatoria, que es un buen ranking para un árbitro de esa categoría"

Duarte también resaltó que Darío Herrera es una de las caras más destacadas del fútbol argentino a nivel arbitral.

“Es de las nuevas caras del arbitraje argentino, de las nuevas y brillantes caras del arbitraje argentino, así que considero que hay garantías para ese partido importante para nuestra Selección Colombia. No es nuevo, pero digamos que en los últimos tres años ha venido sobresaliendo".

Albert Duarte finalizó con opinar que el estilo de arbitraje de Darío Herrera, podría ser favorable para Colombia.

“Creo que el estilo del árbitro Darío Herrera le va a ser mucho más favorable a Colombia, porque es un árbitro que deja jugar, activa más para que haya una continuidad de juego. No va a permitir seguramente que los bolivianos vayan a quemar tiempo de manera continua, y justamente por su buen estado físico-atlético, va a estar cerca de la jugada y le va a permitir analizar cada jugada o cada infracción para determinar si se sanciona o no, porque comúnmente no sanciona faltas pequeñas. Es un árbitro que sanciona faltas cuando realmente ocurren, y esto le va a servir a Colombia que realmente pega muy poco", finalizó.

Datos de Darío Herrera

Dario Herrera es uno de los árbitros más destacados de Argentina - crédito Fotobaires

En total, dirigió 36 partidos en torneos locales, sacando 208 veces la tarjeta amarilla, expulsando por doble amarilla en seis ocasiones y sacando la tarjeta roja en 11 ocasiones.