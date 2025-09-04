Deportes

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

El árbitro argentino lidera el equipo arbitral en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la Selección Colombia se juega su futuro mundialista frente a Bolivia

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
Dario Herrera es el árbitro
Dario Herrera es el árbitro del Colombia vs. Bolivia - crédito Mariana Greif / REUTERS

La Selección Colombia se prepara para un encuentro decisivo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde el jueves 4 de septiembre enfrentará a Bolivia en la penúltima jornada de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La Conmebol confirmó la designación del árbitro argentino Darío Herrera como responsable de dirigir el partido, una decisión que adquiere relevancia dada la trascendencia del compromiso para las aspiraciones colombianas de asegurar su clasificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este es el perfil de Darío Herrera

Darío Herrera es uno de
Darío Herrera es uno de los árbitros más destacados de Conmebol - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

A continuación haremos un detalle sobre el balance del argentino dirigiendo en estas Eliminatorias Sudamericanas, ya que dirigió cinco partidos, pero este es el primer partido que le dirija a la “Tricolor”.

  • 9 de septiembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 9 tarjetas amarillas en el Uruguay 3-1 Chile
  • 22 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: 5 tarjetas amarillas en el Perú 1-1 Venezuela
  • 7 de septiembre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 6 tarjetas amarillas en el Uruguay 0-0 Paraguay
  • 11 de octubre de 2024 - Eliminatorias Sudamericanas: 4 tarjetas amarillas en el Chile 1-2 Brasil
  • 6 de junio de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: 2 tarjetas amarillas en el Paraguay 2-0 Uruguay

Este será el equipo arbitral que acompañará a Darío Herrera

  • Árbitro: Darío Herrera
  • Asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Asistente 2: Cristian Navarro
  • Cuarto árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Derlis López

Como es Darío Herrera

Darío Herrera es uno de
Darío Herrera es uno de los árbitros más atentos al detalle - crédito Luisa González / REUTERS

En charla entre la periodista Marianella Castro del Gol Caracol y el analista arbitral Albert Duarte, el 4 de septiembre de 2025, analizó las características tanto físicas como de procedimiento de Darío Herrera.

“Frente a las características del árbitro Darío Herrera podemos indicar que es un árbitro que ya le ha dirigido a Colombia en dos partidos anteriores, uno contra Paraguay y el otro frente a Chile. Es un árbitro de buen estado físico-atlético, es un árbitro muy serio. Es un árbitro que, como los argentinos, siempre están cerca de la jugada; que le da la continuidad al juego, no corta innecesariamente el mismo”, detalló.

Además, destacó que es un juez central que no se caracteriza por ser riguroso en usar las tarjetas amarillas.

“En estas Eliminatorias sólo ha sacado una tarjeta roja y pocas amarillas, no es un árbitro tarjetero. Cuando tiene que tomar medidas disciplinarias pues lo hace acertadamente, por eso sa continuidad que la Conmebol le ha dado al señor Herrera en siete partidos en esta Eliminatoria, que es un buen ranking para un árbitro de esa categoría"

Duarte también resaltó que Darío Herrera es una de las caras más destacadas del fútbol argentino a nivel arbitral.

“Es de las nuevas caras del arbitraje argentino, de las nuevas y brillantes caras del arbitraje argentino, así que considero que hay garantías para ese partido importante para nuestra Selección Colombia. No es nuevo, pero digamos que en los últimos tres años ha venido sobresaliendo".

Albert Duarte finalizó con opinar que el estilo de arbitraje de Darío Herrera, podría ser favorable para Colombia.

“Creo que el estilo del árbitro Darío Herrera le va a ser mucho más favorable a Colombia, porque es un árbitro que deja jugar, activa más para que haya una continuidad de juego. No va a permitir seguramente que los bolivianos vayan a quemar tiempo de manera continua, y justamente por su buen estado físico-atlético, va a estar cerca de la jugada y le va a permitir analizar cada jugada o cada infracción para determinar si se sanciona o no, porque comúnmente no sanciona faltas pequeñas. Es un árbitro que sanciona faltas cuando realmente ocurren, y esto le va a servir a Colombia que realmente pega muy poco", finalizó.

Datos de Darío Herrera

Dario Herrera es uno de
Dario Herrera es uno de los árbitros más destacados de Argentina - crédito Fotobaires

En total, dirigió 36 partidos en torneos locales, sacando 208 veces la tarjeta amarilla, expulsando por doble amarilla en seis ocasiones y sacando la tarjeta roja en 11 ocasiones.

Temas Relacionados

Selección ColombiaColombia vs. BoliviaDarío HerreraEliminatorias SudamericanasColombia-Deportes

Más Noticias

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá llegada en la alta montaña, después de vivir una jornada llena de incertidumbre por las protestas en Bilbao

Etapa 12 de la Vuelta

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, quiere asegurar su paso a la próxima copa del mundo cuando reciba en Barranquilla a los dirigidos por Óscar Villegas

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

La multitudinaria presencia de seguidores frente al hotel donde está concentrado la selección nacional en Barranquilla desbordó de entusiasmo y energía

Así fue el impresionante banderazo

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

El técnico argentino recibió el apoyo de los colombianos en el tradicional banderazo previo al encuentro futbolístico que define la clasificación de Colombia al mundial 2026

Video: Néstor Lorenzo salió del

Morat y la selección Colombia se unirán en Barranquilla para las eliminatorias: todo por una buena causa

La agrupación bogotana formará parte de una iniciativa impulsada por la Federación Colombiana de Fútbol, para el partido contra Bolivia

Morat y la selección Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército se pronunció tras combate

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

ENTRETENIMIENTO

Jorge Herrera tildó a Carolina

Jorge Herrera tildó a Carolina Sabino de estratega y reveló su verdadera cara en ‘Masterchef Celebrity’: “Buscó hacerme perder”

Shakira no detuvo su concierto en Querétaro, México, pese a la inundación de su camerino y las alertas de tormenta

Yina Calderón siguió su enfrentamiento con la mamá de Andrea Valdiri: “Los problemas con su hija, son con ella”

El ganador del Oscar Cuba Gooding Jr. vendrá a Colombia: “Show me the money”

Beéle e Isabella Ladera estarían juntos de nuevo: un video revelaría detalles de su aparente regreso

Deportes

Etapa 12 de la Vuelta

Etapa 12 de la Vuelta a España EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”

Video: Néstor Lorenzo salió del hotel de concentración para compartir con los hinchas tricolores

Tulio Gómez se mostró compartiendo la victoria del América con un hincha del Bucaramanga: “No es nuestro enemigo”