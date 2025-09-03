Deportes

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”

Tras la controversia por sus declaraciones, Jorman Campuzano contactó directamente a Dayro Moreno para aclarar con su amigo el malentendido

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El delantero tolimense fue el centro de atención en la semana por su convocatoria luego de 9 años- crédito Federación Colombiana de Fútbol

El reciente episodio protagonizado por Jorman Campuzano tras sus declaraciones sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha puesto en primer plano la dificultad que el mediocampista de Atlético Nacional experimenta al expresarse ante los medios.

La controversia surgió cuando una respuesta suya, ofrecida en zona mixta después de la victoria de Atlético Nacional ante Envigado, el 31 de agosto de 2025, generó confusión y fue interpretada como una falta de apoyo al delantero tolimense.

El volante habló y aclaró lo que quiso decir sobre la convocatoria de Dayro Moreno - crédito @ESPNColombia / X

En charla con el programa Espn F90 Colombia el 2 de septiembre de 2025, Campuzano reveló que tiene una buena relación con Dayro Moreno y no se hizo entender bien en sus declaraciones a los medios sobre lo que pensaba.

“A ver, con ”el Cabezón" tengo una linda relación, por eso lo digo así. Yo le quise decir que no había camisa (cuando juega la selección Colombia), que no hay de Atlético Nacional, no hay Once Caldas en esto; muchachos, es Dayro Moreno, entonces yo iba a decir que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por Dayro. Yo soy muy sincero y humilde, y cuando llego a la casa lo primero que me dice mi mujer es: ‘¿Tú qué dijiste?’, y ahí yo le dije: ‘¿qué dije de qué’, pero luego me mostró el video y yo dije ‘¡qué bruto que soy"’. Me faltó una palabra, pero ese soy yo, no puedo cambiar lo que soy", expresó.

El futbolista explicó que la polémica se originó por una omisión involuntaria en su discurso. Según relató, la situación se produjo tras el encuentro frente a Envigado, cuando, aún afectado por un golpe recibido durante el partido, fue consultado sobre el análisis del juego y, posteriormente, sobre la convocatoria de Dayro Moreno.

“Me tragué una palabra, me tragué una palabra, que era todo. Me acuerdo muy bien que cuando di la entrevista acababa de salir golpeado del partido contra Envigado y pues me preguntan que cómo veo el partido; yo ahí dije que teníamos que ganar por más ventaja y bueno; después me dijeron que cómo analizaba la convocatoria de Dayro Moreno”.

Jorman Campuzano reveló detalles de su primer encuentro con Marlos Moreno- créditro @nacionaloficial/X

El jugador reconoció que su desempeño ante las cámaras no suele ser el más fluido, una característica que, según él, ha sido constante a lo largo de su carrera, incluso durante su paso por el fútbol argentino.

“Tengo que ser yo; la mayoría lo saben, mis años de carrera que he estado hasta en Argentina, ahí tienen a alguien que es ídolo en Boca Juniors, que es especial, siempre soy tímido a las entrevistas. Toda mi vida me han visto en pocas entrevistas ustedes, incluso me han escrito y a veces trato de quedar como mal por no equivocarme porque entiendo y soy consciente que soy mal hablado”, comentó.

Para zanjar cualquier malentendido, Campuzano relató que contactó directamente a Dayro Moreno a través de Instagram.

“De una vez le dije a mi mujer que me buscara al ‘cabezón’ en el Instagram, le escribí, me respondió, lo reposteé y bueno; hay gente que decía que todo era porque yo soy de Pereira y Dayro de Once Caldas, pero esas cosas no”, aclaró.

De este modo, el mediocampista dejó claro que la relación entre ambos futbolistas permanece intacta y que la controversia ha quedado superada.

Esta fue la historia que subió Jorman Campuzano

El volante de Atlético Nacional publicó una historia aclarando sus declaraciones en la zona mixta sobre la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia - crédito @jormancampuzano21 /

Ante la controversia generada por el comentario de Jorman Campuzano, el volante recurrió el 1 de septiembre de 2025 a su cuenta de Instagram para aclarar sus declaraciones. En una historia publicada en la red social, el volante explicó:

“Me faltó una palabra para lo que quise decir... Que hasta el que no sabe de fútbol está feliz por la convocatoria de Dayro. Así como cuando se me puso la gallina de piel. Te quiero mucho cabezón, disfruta”.

De este modo, Campuzano intentó disipar el malentendido y manifestó su apoyo al delantero oriundo de Chicoral, Tolima.

