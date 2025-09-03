Deportes

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

El cuadro Embajador dio a conocer, en la mañana del miércoles 3 de septiembre, la que será su nueva prenda alternativa durante el segundo semestre de 2025

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
El cuadro Embajador vistió una
El cuadro Embajador vistió una prenda similar en 2020- crédito Millonarios FC

En la mañana del miércoles 3 de septiembre de 2025 comenzaron a circular imágenes en redes sociales de la que sería la nueva camiseta alternativa de Millonarios de cara a lo que resta de año, así como de los primeros meses de 2026.

La prenda despertó todo tipo de comentarios, principalmente, por su color: decenas de hinchas del cuadro bogotano dieron a conocer su disgusto ante la prenda, que será de color rosado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Puntualmente, serán las líneas de Adidas, así como el patrocinador principal del cuadro Embajador, los únicos detalles que irán de azul, color representativo del equipo bogotano.

Y es que esta no es la primera vez que Millonarios se la juega con una prenda del color rosado, en una medida que buscaría dar visibilidad al fútbol femenino.

Por ejemplo, fue en 2020, cuando el cuadro bogotano jugó el campeonato local, en medio de la para de la pandemia y todo lo que ello implicó, con una camiseta rosada como su prenda alternativa.

Así sería la camiseta alternativa
Así sería la camiseta alternativa de Millonarios- crédito @MillosDColombia/X

De hecho, según explicaron desde el mismo club bogotano en aquella ocasión, el uniforme contó con un diseño inspirado en la clásica camiseta de la selección Alemana de 1990.

El estreno oficial de la camiseta se registró el 9 de febrero de 2020, en un partido contra Jaguares de Córdoba, acompañado de pantalón y medias negras, marcando una notable ruptura con la tonalidad azul rey tradicional del club.

A pesar de su carácter inédito, el uso de dicha prenda se extendió durante gran parte de ese año y hasta la primera mitad de 2021, debido en parte a los ajustes provocados por la pandemia. Globalmente, fue el uniforme alternativo durante el periodo.

Millonarios logró la contratación de
Millonarios logró la contratación de un nuevo jugador en el mercado de agentes libres, que cerró el viernes 29 de agosto - crédito Millonarios FC

Millonarios tuvo un papel decepcionante en 2020

Durante la Liga BetPlay 2020, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, Millonarios protagonizó una campaña apenas discreta.

El equipo Embajador apenas alcanzó un rendimiento del 34,8 % de los puntos disputados y se ubicó en el puesto 16,fuera de la clasificación para la fase final, reflejando una de sus peores actuaciones en los últimos 16 años.

No obstante, el cuadro capitalino logró una recuperación notable al finalizar el año. En la Liguilla BetPlay Dimayor 2020 —torneo de consolación para quienes quedaron fuera de los cuadrangulares— Millonarios sobresalió con un puntaje perfecto en su grupo (9 puntos de 9 posibles) y la mayor producción goleadora (10 tantos).

Millonarios no clasificó a los
Millonarios no clasificó a los ocho en 2020- crédito Millonarios FC

En semifinales, el equipo capitalino venció a Once Caldas en penales (7-6), y luego eliminó a Deportivo Pereira con un gol de Juan Camilo Salazar para acceder a la pelea por un cupo internacional.

En la Copa Sudamericana 2020, Millonarios participó hasta la segunda fase. En dicha instancia fue eliminado por Deportivo Cali, cerrando su breve participación internacional en un año marcado por la irregularidad.

Deportivamente, el año fue más de reconstrucción y resistencia que de éxitos.

Las estadísticas globales del club durante el año también reflejan esa dualidad. En la liga nacional, Millonarios registró un récord de 11 victorias, 10 empates y 4 derrotas, totalizando 43 puntos (promedio de 1,72 por partido). Sumó 40 goles a favor y recibió 25, logrando una diferencia de +15.

Finalmente, cabe destacar que, aunque el equipo bogotano no alcanzó la fase final, sí logró asegurarse un cupo para la Copa Sudamericana 2021 mediante la reclasificación, al terminar en una posición favorable frente a otros equipos importantes como América y Santa Fe.

Cuándo será el clásico entre Millonarios y Santa Fe

El próximo clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe se jugará el sábado 6 de septiembre de 2025 en el estadio El Campín, a partir de las 8:30 p. m., como parte de la fecha 10 del Torneo Finalización

Temas Relacionados

MillonariosCamiseta suplente Millonarios 2025AdidasAlberto GameroHernán TorresColombia-Deportes

Más Noticias

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

El cuadro vallecaucano anunció la salida del argentino Diego Gabriel Raimondi, luego de lo que fue la derrota con Alianza F.C. en Valledupar en su más reciente salida

Extécnico de la selección ecuatoriana

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

El jugador colombiano se convierte en el fichaje más caro del fútbol alemán y aporta goles y asistencias en sus primeras apariciones

Luis Díaz sigue rompiendo récords:

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El encuentro partido, válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p. m. del jueves 4 de septiembre

Este será el ganador del

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Javier Fernández Franco denuncia que la expresión usada en penales pertenece realmente a Jorge Eliécer Campuzano, y le exige que le reconozca el tradiconal “preparen, apunte... ¡fuego!"

El ‘Cantante del Gol’ se

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”

Tras la controversia por sus declaraciones, Jorman Campuzano contactó directamente a Dayro Moreno para aclarar con su amigo el malentendido

Jorman Campuzano salió a aclarar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez remodeló su apartamento

Daniela Álvarez remodeló su apartamento en Bogotá: presumió un llamativo regalo que le hicieron

Abogados de Beéle respondieron a señalamientos de la defensa de Cara Rodríguez: “La justicia nos dio la razón”

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

Yeferson Cossio se refirió a su adicción a las drogas: “Me voy a rehabilitar a las malas”

Deportes

Extécnico de la selección ecuatoriana

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha y anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”