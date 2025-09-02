Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

Cycling - Vuelta a Espana - Stage 3 - San Maurizio Canavese to Ceres - San Maurizio Canavese, Italy - August 25, 2025 Ineos Grenadiers' Egan Bernal before the start of stage 3 REUTERS/Manon Cruz

La segunda semana de la Vuelta a España comienza replicando la estructura de la etapa final de la semana anterior: un recorrido de un solo puerto catalogado.

Durante 175,3 kilómetros, los ciclistas avanzan desde el Parque de la Naturaleza Sendaviva hasta El Ferial Larra Belagua, en una ruta cuyo desarrollo resulta incierto tanto para espectadores como para competidores.

Ubicados en Navarra, la caravana parte desde el sur de la comunidad y se dirige norte por las inmediaciones de los Pirineos, atravesando una zona habitual en ediciones recientes de la competición.

El trayecto incluye tres repechos no puntuables dispuestos en secuencia corta, los cuales, aunque no representan dificultad significativa, servirán para que los ciclistas encuentren ritmo antes de afrontar los desafíos mayores.

El Alto de las Coronas (3ª categoría) representa el primer ascenso puntuable, con 7,5 kilómetros al 5% de pendiente media.

Debido a la ausencia de rampas pronunciadas y su perfil regular, los equipos no anticipan que este ascenso condicione el desenlace de la etapa.

Desde la cima hasta el inicio del siguiente puerto categorizado median cerca de 40 kilómetros, por lo que la carrera ofrecerá una larga transición antes de la definición en alto.

El foco en el Puerto de Belagua (1ª categoría) domina el análisis técnico de la jornada. La subida presenta 9,4 kilómetros al 6,3% de promedio, caracterizándose por una pendiente constante del 7% casi sin variación hasta los últimos 2.400 metros, donde el terreno experimenta una notable disminución de inclinación.

Así será la altimetría de la Etapa 10 de la Vuelta a España 2025