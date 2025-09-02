De Dayro Moreno no tienen un buen recuerdo en Bolivia: esto es lo que dicen del paso del delantero colombiano

El delantero del Once Caldas fue la principal novedad para el equipo de Néstor Lorenzo- crédito Federación Colombiana de Fútbol

El reciente llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia ha reavivado en Bolivia los recuerdos de su breve y accidentado paso por el Oriente Petrolero, donde su adaptación resultó problemática y su vida fuera de las canchas generó controversia.

Antes del partido contra Bolivia, la noticia de la convocatoria de Dayro Moreno no solo ha sido por sus posibles aportes a la selección, sino también por lo que fue su paso por el equipo boliviano Oriente Petrolero.

El atacante tuvo un paso corto por el fútbol de Bolivia y fue visto saliendo de un bar en Santa Cruz de la Sierra, lo que provocó su salida de forma precipitada - crédito @cdopetrolero / X

El periodista Alan Sandoval, de RDC Deportes, en Santa Cruz, relató a Gol Caracol que la experiencia de Moreno en el club boliviano fue breve y estuvo lejos de cumplir las expectativas.

Según Sandoval, el atacante colombiano no logró aclimatarse a las exigencias del fútbol local.

“Dayro Moreno tuvo un paso fugaz por Oriente Petrolero, marcó unos cuantos goles, pero me parece que no terminó adaptándose a lo que es Bolivia, a jugar en la altura, después ir a la zona del valle, tener partidos en tierras calientes. No pudo hacerlo como él pretendía, por eso no le fue muy bien, tampoco mal”, dijo.

Pero Sandoval agregó que más allá del rendimiento deportivo la estadía de Moreno en Bolivia estuvo marcada por episodios extradeportivos. Sandoval recordó un incidente ocurrido en un momento complicado para el club, cuando los resultados negativos en la tabla de posiciones aumentaban la presión sobre el plantel. El periodista detalló que, en ese contexto, la reputación del colombiano como aficionado a la vida nocturna y el consumo de alcohol se hizo notar en Santa Cruz, una ciudad conocida por su intensa actividad nocturna.

“Con Dayro pasó algo. Justo cuando se estaba en un mal momento en Oriente, con inconvenientes en el fútbol local, en la tabla de posiciones no estaba bien, el colombiano aparte de llegar con esos pergaminos de goleador, también se hablaba de la indisciplina, de las bebidas y Santa Cruz es una muy caliente, una ciudad que no duerme, con actividad nocturna larga para muchos; en una de esas Moreno fue encontrado en una discoteca, bailando, con bebidas y fue retirado de allí por simpatizantes de su club, que le reclamaron por no estar descansando o durmiendo”.

El episodio no pasó a mayores, aunque sí generó tensión entre el jugador y la afición. Sandoval añadió el momento cuando el atacante salió del bar por presión de los hinchas, aunque resaltó su capacidad como goleador.

“A Dayro le pidieron esos hinchas que saliera del bar, los seguidores de Oriente Petrolero estaban calientes por esos malos resultados. Al verlo, lo sacaron a empujones, aunque no pasó a mayores, hubo un cruce de palabras y ya. Después no se tuvo otra situación similar con él. Al final, decidió dejar Oriente Petrolero. Más allá de todo, él sigue demostrando que es un goleador”.

Que fue lo que pasó con Dayro Moreno en Bolivia

Tras los malos resultados en ese entonces del equipo boliviano, el atacante regresó al fútbol colombiano para jugar al Atlético Bucaramanga - crédito Rueda la pelota / Facebook

Los episodios, ocurridos en 2021, ocurrió en un bar de Santa Cruz de la Sierra entre el delantero colombiano y algunos líderes de la barra brava de Oriente Petrolero.

Allí, Moreno fue presionado para salir del bar, debido a la molestia de los fanáticos al verlo en el lugar, además de recordar que en ese entonces, el cuadro no pasaba por un buen momento a nivel deportivo.

Un año después de los incidentes con los hinchas en Santa Cruz de la Sierra, Dayro Moreno habló el 9 de agosto sobre lo ocurrido, en donde explicó desde su punto de vista en entrevista con Win Sports sobre el conflicto que tuvo en esa noche.

“Yo estaba tomando un «whiskisito», era día libre. Pedí algo de comer y una botella cuando por detrás de mí llega un man de la barra del equipo y me dice: «¿usted que hace aquí?». Nosotros dijimos que ustedes no podían salir y yo le respondí que vine a cenar y que yo podía salir o ¿acaso estoy preso?“, recordó.

La tensión aumentó cuando el personal de seguridad intervino para retirar al hincha, quien advirtió que afuera lo esperaban más personas.

“Llegaron los de seguridad a sacarlo y me dice ‘si me sacan de aquí tengo a otros 30 manes afuera esperándote’. Uno es colombiano y no se le ‘arruga’ nada, entonces le dije ‘parce, a mí eso no me interesa’. A los cinco minutos llegó el administrador del bar y me dijo que de afuera me estaban buscando y que si no me sacaba, entraban a acabar con el negocio”, relató el delantero.

El desenlace fue una confrontación física en la que Moreno se vio superado en número.

“Los de seguridad me sacaron y me rodearon, cuando en un momento se me vienen 30 manes de esos encima. Claro, yo me siento solo y empiezo a echar para atrás y a volear ‘pata y puño’. Pero veo que me llegan cinco por un lado y cinco por el otro, me tocó correr”, recordó.

Así fue el paso de Dayro Moreno en Oriente Petrolero

El atacante colombiano jugó en 2021 en el equipo de Santa Cruz de la Sierra - crédito @cdopetrolero / X

En total, Dayro Moreno jugó 17 partidos en 922 minutos, en donde anotó en 4 ocasiones y se asistió en tres ocasiones.

A continuación, estos son los goles que marcó el atacante de Chicoral (Tolima).

4 de abril de 2021 - Liga Profesional de Bolivia: 70 minutos y gol en Oriente Petrolero 4-2 Jorge Wilstermann

4 de agosto de 2021 - Liga Profesional de Bolivia: 90 minutos y doblete en Oriente Petrolero 4-0 Club San José

18 de agosto de 2021 - Liga Profesional de Bolivia: 56 minutos y gol en Oriente Petrolero 1-2 Independiente Petroleros

Así se jugará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 17

Partido: Argentina vs. Venezuela

Estadio: Más Monumental

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Paraguay vs. Ecuador

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Uruguay vs. Perú

Estadio: Centenario de Montevideo

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Brasil vs. Chile

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Fecha 18

Partido: Ecuador vs. Argentina

Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito

Hora: 6:00 p. m.

Partido: Bolivia vs. Brasil

Estadio: Municipal El Alto

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Chile vs. Uruguay

Estadio: Nacional de Santiago

Hora: 6:30 p. m.

Partido: Perú vs. Paraguay

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 6:30 p. m.