Reunión de referentes de Millonarios terminó en burla a Santa Fe: “Yo soy su papá”

Los exjugadores acompañaron desde la tribuna la victoria ante Águilas Doradas y protagonizaron un nostálgico encuentro con el entrenador Hernán Torres

Este fue el momento cuando se publicó la historia de Jhonny Ramírez hablando de Wason Rentería como el "papá" de Millonarios-crédito @jhonnyramirez30/Instagram

La noche del viernes 29 de agosto de 2025, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro no solo fue escenario de la victoria 1-2 de Millonarios sobre Águilas Doradas por la fecha 9 de la Liga BetPlay 2025-II, también de un emotivo reencuentro entre figuras que marcaron una época en el club bogotano.

Wason Rentería y Yhonny Ramírez, campeones con los azules en 2012, se hicieron presentes en las tribunas, generando una ola de nostalgia y alegría entre los aficionados.

El técnico campeón del 2012, se reunió con varios referentes que tuvo bajo su mando-crédito @MillosFCoficial/X

Ambos exjugadores aprovecharon la ocasión para acompañar al equipo dirigido nuevamente por Hernán Torres, el mismo entrenador que los condujo a la obtención de la estrella 14 en la historia de Millonarios.

Durante la transmisión televisiva, las cámaras enfocaron en varias oportunidades a Rentería y Ramírez, pero fue tras el pitazo final cuando se produjo el esperado encuentro con el técnico tolimense. Hernán Torres expresó su sorpresa y satisfacción al abrazar a Wason Rentería con la frase:

“Qué alegría, no me la imaginaba yo”,

Mientras Yhonny Ramírez bromeaba diciendo:

“Saluda a tu papá”.

La complicidad entre los exjugadores se hizo aún más evidente en un video grabado por Ramírez desde las tribunas, donde Wason Rentería lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales:

“Yo soy el papá de Santa Fe”.

Esta declaración, cargada de humor y picardía, provocó risas y comentarios entre los seguidores, reforzando la rivalidad histórica entre los clubes capitalinos.

Lejos de las canchas, Rentería y Ramírez mantienen una estrecha amistad y suelen rememorar con humor y camaradería los momentos vividos en la capital colombiana. Durante la misma noche, Ramírez desafió a Rentería a demostrar su estado físico para un hipotético regreso al club, animándolo con la frase:

“Haga skipping, para presentárselo al ‘Gato’ Pérez a ver cómo está”.

El propio Millonarios inmortalizó el reencuentro con una fotografía de los tres protagonistas —Hernán Torres, Wason Rentería y Yhonny Ramírez—, compartida en sus redes sociales junto al mensaje:

Así se captó el momento de reencuentro entre el técnico tolimense, el exvolante y el exdelantero-crédito @millosfcoficial/X

“¡Un encuentro lleno de historia! Nuestro D.T. Hernán Torres se reencontró con Wason y Jhonny que nos visitaron en el partido en Rionegro”.

Cuando vuelve a jugar Millonarios

Millonarios logró la contratación de un nuevo jugador en el mercado de agentes libres, que cerró el viernes 29 de agosto - crédito Millonarios FC

El cuadro azul volverá a la acción el 3 de septiembre de 2025 cuando jueguen por Copa Colombia ante Envigado en el estadio Polideportivo Sur, y volverá a la acción de la liga en el clásico capitalino, programado para el 6 de septiembre de 2025 a las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario de partidos en septiembre de los azules:

  • 3 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Envigado vs. Millonarios
  • 6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Santa Fe
  • 10 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Deportivo Pasto
  • 13 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC vs. Millonarios
  • 16 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: Millonarios vs. Envigado
  • 21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Fortaleza CEIF
  • 27 de septiembre de 2025- Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Millonarios

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Junior: 20 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  2. Independiente Medellín: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Deportes Tolima: 16 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  4. Fortaleza CEIF: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  5. Llaneros: 14 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  6. Atlético Nacional: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  7. Deportivo Pereira: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  8. Santa Fe: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  10. Envigado: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  11. Deportivo Cali: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  12. La Equidad: 9 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  13. Alianza FC: 9 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  14. Unión Magdalena: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  15. Millonarios: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Boyacá Chicó: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  17. Águilas Doradas: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  18. Deportivo Pasto: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  19. América de Cali: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  20. Once Caldas: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

