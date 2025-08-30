América de Cali dio el golpe en el mercado de fichajes con el regreso de Adrián Ramos: así fue su presentación

El delantero volverá para un tercer ciclo con los "Diablos Rojos", con el que logró dos títulos de liga en 2008 y 2020 - crédito América de Cali

América de Cali fue el equipo que más se movió en el mercado de fichajes de jugadores libres, que estuvo abierto del 25 al 29 de agosto en el fútbol colombiano y encontró cuatro refuerzos para una plantilla en crisis deportiva, eliminada de la Copa Sudamericana y en los últimos puestos de la Liga BetPlay.

El cuadro rojo anunció el regreso de nada menos que Adrián Ramos, delantero y uno de los ídolos de la institución que, en diciembre de 2024, le dijo adiós al equipo y a la actividad profesional, pero lo convencieron de volver para pelear por un nuevo título en el país.

De esta manera, el conjunto del técnico Diego Raimondi espera mejorar la situación a nivel local, sobre todo por la Copa Colombia porque va perdiendo la serie de octavos por 1-0 contra el Atlético Bucaramanga, que se definirá el miércoles 3 de septiembre en el estadio Pascual Guerrero.

El regreso de Adrián Ramos

Durante el segundo semestre de 2025, los “Escarlatas” pasaron por muchas dificultades para obtener resultados, empezando por la Copa Sudamericana porque se fue en octavos de final contra Fluminense, cuando el objetivo era llegar, por lo menos, a cuartos del certamen internacional.

En la noche del 29 de agosto, América sorprendió a todos con el regreso de Adrián Ramos, jugador que, para muchos aficionados, ya no iba a regresar al fútbol y mucho menos a los “Diablos Rojos”, del que se fue por la puerta de atrás por lo ocurrido en la Copa Colombia 2024.

En su último partido con América, en la final de Copa Colombia 2024, Adrián Ramos se despidió en medio de lágrimas - crédito Colprensa

“A esta historia le falta un capítulo más…”, fue la frase con la que los rojos presentaron un video en la que se ven imágenes del delantero en su segundo ciclo, entre 2020 y 2024, en especial cuando lloró frente a la hinchada en aquel duelo frente al Atlético Nacional, que quedó igualado 0-0 y suspendido por disturbios de la afición en Cali.

En la grabación, Ramos dijo que “a veces para escribir la última página hay que volver al primer capítulo. Volver no es fácil, pero este amor trasciende cada momento, cada década, cada historia. América es mi casa, el lugar donde he vivido mis más grandes alegrías y también donde aprendí que la lucha es el camino para honrar lo que amamos. Volver no es solo regresar, es unir corazones, cerrar heridas y recordarnos que América de Cali es una pasión”.

Adrián Ramos dejó un legado duradero en América de Cali y en el fútbol colombiano - crédito @americadecali/Instagram

“Esta es mi promesa de que esta historia la vamos a cerrar juntos. Porque el que nace americano lo es por la eternidad”, terminó de decir el delantero, que espera ponerse en forma para volver a las canchas en la Liga BetPlay y tener revancha en la Copa Colombia 2025.

Otro refuerzo en América

Nicolás Hernández, defensor central de 27 años, fue la otra incorporación en el América de Cali para la Liga BetPlay 2025-II. El club cerró al jugador el viernes 29 de agosto, luego de que se sometiera a los exámenes médicos y firmara su contrato, que será hasta diciembre de 2026.

Nicolás Hernández reforzará la defensa del América en el segundo semestre de 2025 - crédito América de Cali

El regreso de Hernández a Colombia se produce tras su paso por el fútbol argentino, donde jugó en San Lorenzo y Banfield, este último su club más reciente. Antes, el futbolista nacido en Villavicencio desarrolló su carrera en equipos colombianos como Real Santander, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, y también militó en Brasil con Atlético Paranaense e Internacional de Porto Alegre.

La llegada de Hernández se suma a las recientes contrataciones de Adrián Ramos, Andrés Felipe Roa y Andrés Tello, en un periodo de transferencias en el que el América de Cali aprovechó al máximo para conseguir hombres que espera sean determinantes.