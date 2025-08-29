Deportes

Millonarios anunció el primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: inesperado y polémico regreso

El club azul aprovechó la ventana de jugadores libres para contratar a un deportista que llevaba dos meses sin equipo, aunque no caería bien entre los hinchas

Millonarios logró la contratación de un nuevo jugador en el mercado de agentes libres, que cerró el viernes 29 de agosto - crédito Millonarios FC

Millonarios hace lo posible para salir de la crisis en la Liga BetPlay, que pese a la llegada del técnico Hernán Torres, sigue evidenciando errores y bajo nivel en una plantilla que, evidentemente, no rindió pese a los seis refuerzos que llegaron en julio con el entrenador David González.

Es por eso que los azules anunciaron el fichaje de un nuevo jugador, el cual se encontraba libre hace dos meses y era la mejor opción para resolver uno de los problemas que más preocupa en el cuadro bogotano, que sufre mucho en la parte defensiva.

De esta manera, el Embajador cerró su libro de pases para la temporada 2025, en la que espera llegar a la pelea por el título de la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en esta última con horario confirmado para verse con el Envigado en los octavos de final, que se jugarán en septiembre.

Nuevo fichaje en Millonarios

Desde el primer momento en que Hernán Torres asumió el mando de Millonarios, confirmó que analizaría opciones en el mercado de jugadores libres, más allá del riesgo de encontrar jugadores que llevaban mucho tiempo sin sumar minutos, algunos con problemas disciplinarios.

Durante la tarde del viernes 29 de agosto, Millonarios hizo oficial el regreso de Iván Arboleda, portero al que dejaron partir en julio porque no iba a ser tenido en cuenta por el entonces técnico David González, pero ahora tendría más oportunidades con el nuevo entrenador.

Por medio de sus redes sociales, Millonarios confirmó que Iván Arboleda volverá al equipo tras su salida en julio de 2025 - crédito Millonarios FC

El periodista Felipe Sierra aseguró que el contrato del guardameta sería hasta diciembre de 2025, cediendo sus derechos deportivos y una opción de compra, pero Julián Capera manifestó que el vínculo iría hasta junio de 2026, también con la posibilidad de que pertenezca en definitiva al club en ese año.

Entre junio de 2024 y junio de 2025, Arboleda atajó en nueve partidos, le marcaron 11 goles y solo en dos juegos mantuvo su arco en ceros, saliendo del club porque no quería seguir siendo suplente de Álvaro Montero, que fue enviado a préstamo para Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2026.

Iván Arboleda tendrá una segunda oportunidad en Millonarios, equipo en el que atajó entre julio de 2024 y julio de 2025 - crédito Millonarios FC

La razón para el regreso del portero se dio por el bajo nivel de Guillermo de Amores, reciente fichaje de Millonarios y que acumula 10 goles en cinco partidos disputados, mientras que su suplente, Diego Nova, tuvo tres anotaciones encajadas en sus tres presentaciones del semestre.

Programación en Copa Colombia

Mientras la campaña mejora en la Liga BetPlay, una buena oportunidad para salvar el segundo semestre de 2025 es la Copa Colombia, cuyo ganador tendrá no solo el trofeo, sino el cupo a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, lo que calmaría la tensión en los hinchas y directivos.

La Dimayor dio a conocer la programación para el duelo entre Millonarios y Envigado, que se enfrentarán por los octavos de final y se encontraba pendiente porque la llave de los azules ante Real Cartagena, por la primera fase, se definió hasta el martes 26 de agosto.

La llave de Millonarios vs. Envigado, por los octavos de Copa Colombia, quedó para el 3 y 16 de septiembre - crédito Dimayor

Una de las novedades es que el compromiso de vuelta, que se disputará el martes 16 de septiembre, no será en el estadio El Campín, donde los azules hacen de local, sino que pasará a Techo porque el viernes 19 del mismo mes se celebrará el concierto Viva la Salsa en el “Coloso de la 57″.

En caso de que Millonarios pase a los cuartos de la Copa Colombia, enfrentará al equipo que salga de la llave entre el Deportivo Pereira y el Real Cundinamarca, que va 4-3 a favor del Matecaña y se definirá el martes 2 de septiembre en Bogotá.

