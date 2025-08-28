Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

Millonarios sigue sin convencer a los hinchas con su juego, en especial en varias posiciones con bajo nivel de sus jugadores - crédito Colprensa

Millonarios volvió a demostrar que su plantilla no cuenta con el suficiente nivel para pelear títulos en el segundo semestre de 2025, luego de perder 2-1 ante Real Cartagena, de la segunda división, en la primera fase de la Copa Colombia, pese a clasificar a octavos por marcador global de 4-3.

Por esa razón, el técnico Hernán Torres quiere como refuerzo a un jugador con pasado en los azules, que espera le aporte mucho en una de las posiciones con más problemas en las últimas semanas, pese a que allí se trajo a un hombre proveniente del extranjero para cubrir el puesto.

Cabe recordar que el mercado de jugadores libres, de donde Millonarios está analizando nombres, cierra el viernes 29 de agosto, por lo que es la única oportunidad de mejorar la plantilla para el segundo semestre, o la otra opción es esperar para diciembre, cuando arranca el periodo de transferencias para 2026.

El primer refuerzo de Hernán Torres

Luego de dirigir su primer encuentro tras su regreso al club, el entrenador evidenció que le faltan muchas piezas para completar una nómina competitiva para pelear la Liga BetPlay y la Copa Colombia, en esta última perdió ante el Real Cartagena y con 10 hombres en el campo de juego.

El puesto de portero preocupa mucho, por lo que Iván Arboleda tiene una enorme opción de regresar a Millonarios, luego de su salida en condición libre en julio y no encontrar un club que lo contratara para el segundo semestre de 2025, e incluso tendría el visto bueno del técnico.

Iván Arboleda tendría la opción de regresar a Millonarios para ser el titular bajo el mando del técnico Hernán Torres - crédito @guilloarango/X

Según el periodista Guillermo Arango, Hernán Torres contactó al guardameta para saber sus condiciones, recordando que se fue del club bogotano por ser suplente de Álvaro Montero, que a los pocos días fue enviado a préstamo para Vélez Sarsfield, en el que aún no suma minutos.

De esta manera, Arboleda finalmente cumpliría su objetivo de ser titular en Millonarios, en el que disputó un total de nueve partidos entre 2024 y 2025, tres en el pasado primer semestre y encajando siete goles, siendo su última aparición en el empate 2-2 contra Once Caldas en El Campín, por los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Iván Arboleda, que se entrena por su cuenta, volvería a Millonarios para ser titular en lo que queda de 2025 - crédito @MillosFCoficial / X

Queda por saber si Torres buscará más jugadores en otras posiciones, ya que se presumió que Andrés Andrade entró en la carpeta de opciones, pero por ahora no se tiene información de algún avance en negociaciones o si existe posibilidad de un acuerdo para contratarlo.

“No es el momento de buscar culpables”

Con respecto a la derrota en Copa Colombia, Hernán Torres destacó en rueda de prensa que “el equipo, en el primer tiempo, hizo un buen trabajo. Me gustó por el orden que tuvo (...) Nuestros jugadores fueron inteligentes, se manejaron bien las cosas. En el fútbol se sufre, sufrimos, pero lo conseguimos”.

De otro lado, respondió a las críticas de los hinchas a los directivos y jugadores por los malos resultados, en especial por la situación en la Liga BetPlay: “No es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que levantemos a Millonarios todos, la afición, el periodismo, tenemos que estar unidos”.

Hernán Torres fue nombrado como DT de Millonarios, luego del declive en el inicio del campeonato de David González - crédito Millonarios FC

“No queda más. Queda motivar e incentivar, dejar a un lado la soberbia y el odio, unámonos como lo hicimos en 2012 y lo conseguimos todos (...) Todos los que estamos en Millonarios, queremos levantarnos”, añadió.

Torres terminó diciendo que “yo vine a trabajar, no exigí nada, que iba a exigir si la nomina ya estaba. Estoy estudiando y evaluando la nómina, veo que hay material para trabajar. Se exigirá después, no puedo ponerme a lamentar, tengo que trabajar y conseguir resultados”.