Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

El traspaso de Ivonne Chacón al Chicago Stars FC ha superado la marca previa de Mayra Ramírez como la futbolista colombiana con el pase más alto en la historia.
El periodista Julián Capera adelantó en su cuenta de X que el club estadounidense pagaría una cláusula cercana a 500.000 euros (542.000 dólares) al Levante UD, superando así los 450.000 euros que el Chelsea FC había abonado meses atrás por Ramírez.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Levante UD informó oficialmente que el club y las Chicago Stars llegaron a un acuerdo por la delantera, destacando que Chacón fue la máxima goleadora del equipo en la temporada anterior con 11 goles en 32 partidos oficiales.
Antes de fichar por el conjunto estadounidense, Chacón había disputado dos temporadas con el Valencia, donde jugó 54 partidos y anotó 8 goles, y en su reciente año con el Levante fue titular en 30 ocasiones y aportó 11 tantos.
La delantera inició su trayectoria profesional en Independiente Santa Fe y Millonarios FC y conquistó en 2020 el campeonato colombiano con Santa Fe.
En el ámbito internacional, fue convocada por primera vez a la selección femenina de Colombia en 2022, jugando entonces cuatro partidos, y formó parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en el Mundial Femenino de la FIFA 2023, fase inédita para el fútbol colombiano femenino.
Aunque el monto exacto del traspaso no fue revelado en los comunicados oficiales del Levante UD ni de Chicago Stars, la cifra de medio millón de euros en cláusula ha sido ampliamente reportada. Asimismo, el portal Mundo Pelota señaló que el club valenciano obtuvo casi 1 millón de euros en el último año y medio, sumando los traspasos de las dos atacantes colombianas.
El gerente general de las Chicago Stars, Richard Feuz, definió a Chacón como “una jugadora dinámica con experiencia en Colombia, España y la selección colombiana”, resaltando además que “la experiencia de Ivonne, combinada con su velocidad, fuerza y olfato goleador, junto con el increíble talento que ya tenemos en la plantilla, le dará un nuevo nivel a nuestro juego”.
Por su parte, la futbolista expresó su entusiasmo, subrayando: “Este es un nuevo reto en mi carrera y estoy lista para dar lo mejor de mí por los Chicago Stars y sus fanáticos”.
Calendario de la Liga de Naciones Femenina Conmebol
La primera edición de la Liga de Naciones en Sudamérica concentrará la atención de nueve selecciones que competirán bajo el formato de partido único, todos contra todos, mientras que Brasil, como país anfitrión del Mundial Femenino 2027, no tomará parte de la eliminatoria.
El objetivo principal será asegurar uno de los dos cupos directos al Mundial 2027, ya que la Liga de Naciones otorgará también la posibilidad de acceder a dos plazas adicionales vía repechaje, aumentando las chances de clasificación.
Fecha 1: 24 de octubre de 2025
Colombia vs. Perú
Bolivia vs. Ecuador
Venezuela vs. Chile
Argentina vs. Paraguay
Fecha 2: 28 de octubre de 2025
Paraguay vs. Venezuela
Chile vs. Bolivia
Uruguay vs. Argentina
Ecuador vs. Colombia
Fecha 3: 28 de noviembre de 2025
Perú vs. Chile
Paraguay vs. Uruguay
Bolivia vs. Colombia
Ecuador vs. Venezuela
Fecha 4: 2 de diciembre de 2025
Venezuela vs. Perú
Argentina vs. Bolivia
Chile vs. Paraguay
Uruguay vs. Ecuador
Fecha 5: 10 de abril de 2026
Perú vs. Uruguay
Paraguay vs. Ecuador
Colombia vs. Venezuela
Chile vs. Argentina
Fecha 6: 14 de abril de 2026
Perú vs. Paraguay
Bolivia vs. Uruguay
Venezuela vs. Argentina
Colombia vs. Chile
Fecha 7: 18 de abril de 2026
Venezuela vs. Bolivia
Argentina vs. Colombia
Uruguay vs. Chile
Ecuador vs. Perú
Fecha 8: 5 de junio de 2026
Bolivia vs. Paraguay
Argentina vs. Perú
Colombia vs. Uruguay
Chile vs. Ecuador
Fecha 9: 9 de junio de 2026
Perú vs. Bolivia
Paraguay vs. Colombia
Uruguay vs. Venezuela
Ecuador vs. Argentina