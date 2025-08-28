Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino

Ivonne Chacón llega a la Liga que ya cuenta con jugadoras de la selección Colombia como Leicy Santos y Maithe López - crédito Chicago Stars

El traspaso de Ivonne Chacón al Chicago Stars FC ha superado la marca previa de Mayra Ramírez como la futbolista colombiana con el pase más alto en la historia.

El periodista Julián Capera adelantó en su cuenta de X que el club estadounidense pagaría una cláusula cercana a 500.000 euros (542.000 dólares) al Levante UD, superando así los 450.000 euros que el Chelsea FC había abonado meses atrás por Ramírez.

Levante UD informó oficialmente que el club y las Chicago Stars llegaron a un acuerdo por la delantera, destacando que Chacón fue la máxima goleadora del equipo en la temporada anterior con 11 goles en 32 partidos oficiales.

La delantera colombiana se despide de España tras cuatro años en la Liga F - crédito Levante UD

Antes de fichar por el conjunto estadounidense, Chacón había disputado dos temporadas con el Valencia, donde jugó 54 partidos y anotó 8 goles, y en su reciente año con el Levante fue titular en 30 ocasiones y aportó 11 tantos.

La delantera inició su trayectoria profesional en Independiente Santa Fe y Millonarios FC y conquistó en 2020 el campeonato colombiano con Santa Fe.

En el ámbito internacional, fue convocada por primera vez a la selección femenina de Colombia en 2022, jugando entonces cuatro partidos, y formó parte del equipo que alcanzó los cuartos de final en el Mundial Femenino de la FIFA 2023, fase inédita para el fútbol colombiano femenino.

Aunque el monto exacto del traspaso no fue revelado en los comunicados oficiales del Levante UD ni de Chicago Stars, la cifra de medio millón de euros en cláusula ha sido ampliamente reportada. Asimismo, el portal Mundo Pelota señaló que el club valenciano obtuvo casi 1 millón de euros en el último año y medio, sumando los traspasos de las dos atacantes colombianas.

El gerente general de las Chicago Stars, Richard Feuz, definió a Chacón como “una jugadora dinámica con experiencia en Colombia, España y la selección colombiana”, resaltando además que “la experiencia de Ivonne, combinada con su velocidad, fuerza y olfato goleador, junto con el increíble talento que ya tenemos en la plantilla, le dará un nuevo nivel a nuestro juego”.

Por su parte, la futbolista expresó su entusiasmo, subrayando: “Este es un nuevo reto en mi carrera y estoy lista para dar lo mejor de mí por los Chicago Stars y sus fanáticos”.

Calendario de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Calendario de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones de Conmebol - crédito FCF

La primera edición de la Liga de Naciones en Sudamérica concentrará la atención de nueve selecciones que competirán bajo el formato de partido único, todos contra todos, mientras que Brasil, como país anfitrión del Mundial Femenino 2027, no tomará parte de la eliminatoria.

El objetivo principal será asegurar uno de los dos cupos directos al Mundial 2027, ya que la Liga de Naciones otorgará también la posibilidad de acceder a dos plazas adicionales vía repechaje, aumentando las chances de clasificación.

Fecha 1: 24 de octubre de 2025

Colombia vs. Perú

Bolivia vs. Ecuador

Venezuela vs. Chile

Argentina vs. Paraguay

Fecha 2: 28 de octubre de 2025

Paraguay vs. Venezuela

Chile vs. Bolivia

Uruguay vs. Argentina

Ecuador vs. Colombia

Fecha 3: 28 de noviembre de 2025

Perú vs. Chile

Paraguay vs. Uruguay

Bolivia vs. Colombia

Ecuador vs. Venezuela

Fecha 4: 2 de diciembre de 2025

Venezuela vs. Perú

Argentina vs. Bolivia

Chile vs. Paraguay

Uruguay vs. Ecuador

Fecha 5: 10 de abril de 2026

Perú vs. Uruguay

Paraguay vs. Ecuador

Colombia vs. Venezuela

Chile vs. Argentina

Fecha 6: 14 de abril de 2026

Perú vs. Paraguay

Bolivia vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Colombia vs. Chile

Fecha 7: 18 de abril de 2026

Venezuela vs. Bolivia

Argentina vs. Colombia

Uruguay vs. Chile

Ecuador vs. Perú

Fecha 8: 5 de junio de 2026

Bolivia vs. Paraguay

Argentina vs. Perú

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Ecuador

Fecha 9: 9 de junio de 2026

Perú vs. Bolivia

Paraguay vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina