James Rodríguez podría continuar su carrera en México, pero en un club distinto al León

La expectativa en torno al futuro de James Rodríguez en el Club León ha cobrado fuerza en el entorno futbolístico mexicano y colombiano.

A menos de cuatro meses para que venza su contrato, la incertidumbre predomina, mientras la prensa mexicana especula sobre una posible transferencia del mediocampista, quien podría pasar a reforzar al Monterrey a partir de la próxima temporada.

Según recogen medios mexicanos como TV Azteca Deportes, Rayados de Monterrey se ha posicionado como uno de los interesados más firmes en sumar al futbolista colombiano a sus filas, incluso presentándole una oferta contractual más atractiva que la del Club León de cara al ciclo previo a la Copa Mundial de 2026.

El citado medio, además, apunta que el club regiomontano podría reunir a James Rodríguez con el defensor español Sergio Ramos, quien se encuentra en la mira de Rayados: “Rayados de, además de ofrecerle a James Rodríguez un mejor contrato que León de cara a la Copa Mundial de 2026, también podría juntarlo con una leyenda del Real Madrid (Sergio Ramos), con quien levantó varios títulos”.

Por su parte, el diario El Universal de México ha destacado que el jugador cafetero figura como una de las opciones principales para reforzar el mediocampo del Monterrey, dado el interés de la dirección técnica por incorporar a un futbolista con capacidad para darle “dinamismo al equipo en la zona de ataque”.

La inminente finalización de su vínculo con el Club León genera expectativa sobre el desenlace de las negociaciones y la posibilidad de un nuevo destino dentro de la Liga MX. Mientras tanto, el propio James Rodríguez ha aclarado públicamente la falta de avances en torno a una renovación.

“Hasta ahora no han dicho nada, faltan cuatro meses (…) Si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, expresó el jugador al ser consultado sobre su continuidad. El colombiano de 34 años, quien arribó al Club León a comienzos de 2025, se ha consolidado como una de las piezas fundamentales del conjunto esmeralda y ha portado la cinta de capitán en varias oportunidades.

James Rodríguez es respaldado por el plantel del Club León

La reincorporación de James Rodríguez al Club León luego de superar molestias físicas ha significado un impulso para las aspiraciones del equipo en medio de un periodo de inconsistencias en la Liga MX.

El mediocampista colombiano, de 34 años, sumó minutos valiosos en el empate 1-1 ante Pachuca tras ingresar al campo en el minuto 62 del partido correspondiente a la sexta jornada del torneo, en un contexto en el que persisten rumores vinculados a una eventual salida del jugador.

El retorno de James Rodríguez se produce en un momento en el que el León ocupa la novena posición del campeonato con 7 puntos, reflejando el reto que enfrenta la escuadra dirigida por Berizzo: dos triunfos, un empate y tres derrotas marcan el balance luego de seis fechas. El reciente encuentro estuvo condicionado por la expulsión de Valentín Gauthier, lo que complicó los últimos minutos y evitó que el equipo pudiera obtener una victoria en su casa.

Dentro del vestuario, la presencia del colombiano sigue siendo motivo de confianza para sus compañeros. El delantero panameño Ismael Díaz enfatizó ante la prensa la categoría futbolística de Rodríguez: “Sabemos la calidad de jugador que es, no necesita muchos minutos para entrar a la cancha y demostrar su calidad”.

El atacante panameño agregó que la plantilla mantiene la convicción de trabajar unida hacia los objetivos planteados: “Todos estamos enfocados en un solo camino y vamos a trabajar para eso”, según declaraciones recogidas por AS Colombia. Díaz aclaró que la responsabilidad por la situación actual recae en todo el grupo, y no puede atribuirse de manera exclusiva a una figura, por relevante que sea.