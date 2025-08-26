Deportes

Barra brava del América de Cali anunció protestas contra la dirigencia: “La hinchada cumple, el equipo no”

El conjunto Escarlata afronta un complicado momento a nivel deportivo, situación que, incluso, mantiene al director técnico uruguayo Gabriel Raimondi en la cuerda floja

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Los fanáticos del América están molestos tras la eliminación de la Copa Sudamericana - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En medio de la turbulencia deportiva que atraviesa el América de Cali, la agrupación más representativa de su hinchada, el Barón Rojo Sur (BRS), alzó una vez más su voz.

En un contundente comunicado, la barra reconoce la grandeza de la hinchada “dentro y fuera del país”, pero advierte que el apoyo fervoroso no se refleja en los resultados sobre la cancha.

Frente a esto, el grupo de hinchas escarlatas anunció la toma de decisiones críticas junto con la movilización de sus distintas estructuras organizadas.

Desde su posición de tribuna “que nunca falla”, el BRS valoró la pasión demostrada en la Copa Sudamericana, donde la hinchada “copó, hizo presencia y dejó claro que nuestra grandeza está en la gente”. Sin embargo, la barra lamentó que ese apoyo inquebrantable no haya sido correspondido con actuaciones convincentes del equipo en el terreno de juego.

Más allá del fervor, el comunicado hace una mirada crítica a la dirigencia. En el documento se resalta que “los resultados futbolísticos no reflejan ese respaldo” y que la institucionalidad se encuentra desacreditada ante una hinchada inmensa. El BRS lamentó que, pese a su compromiso, lealtad y comportamiento ejemplar en cada viaje y estadio, el equipo no responde a los anhelos de su gente.

El Barón Rojo Sur anunció protestas contra la dirigencia del América de Cali- crédito @BRS_COL/X

En un tono que combina indignación y responsabilidad, la barra brava informa que ya inició “reuniones con representantes de todas las tribunas del estadio” para definir un “camino de protesta” y una estrategia frente a unas directivas “que vienen manejando equivocadamente la institución, llevando al América a una situación que no aceptamos ni merecemos”.

El mensaje no deja espacio a la ambigüedad: advierte que se viene “una semana decisiva” y hace un llamado a la hinchada para mantenerse “atenta, unida y firme”. “El amor por estos colores no se negocia”, escribieron desde la barra, exigiendo que el futuro del equipo esté “a la altura de su gente”.

América de Cali perdió los dos partidos frente al Fluminense, en los que nunca se vio con opción de ser superior a los brasileños - crédito América de Cali

Este pronunciamiento no llega en un vacío. En julio, el BRS también golpeó duro a la administración por el manejo de beneficios hacia la hinchada, calificándolos de “mínimos” y gestionados mayoritariamente por ellos mismos, no por el club.

En ese contexto, desde la barra cuestionaron las escasas boletas otorgadas para partidos internacionales, y abandonaron reuniones con directivos al considerarlos intentos por silenciar su voz crítica, especialmente frente a temas sensibles como el contrato de Juan Fernando Quintero y la defensa institucional del escudo, acusando a la administración de “cobardía” y desinterés.

El técnico uruguayo permanece en la cuerda floja- crédito @AmericadeCali / X

Cómo ha sido el rendimiento de América de Cali bajo el mando de Gabriel Raimondi

En su estreno con América de Cali, Raimondi logró un empate valioso 0-0 en Brasil frente a Bahía, un resultado que planteó buenas expectativas debido a que significó dejar la portería en cero en condición de visitante y avanzar sin encajar goles.

Poco después, el equipo Escarlata completó una jornada histórica en la Copa Sudamericana: venció 2-0 a Bahía en el Pascual Guerrero, avanzó a octavos de final y logró su primer triunfo contra un rival brasileño en 29 años, marcando además el inicio oficial del ciclo del técnico argentino.

No obstante, la ilusión se desvaneció rápidamente. En sus últimos cinco partidos, América acumuló solo una victoria y sufrió cuatro derrotas, tanto en la Liga BetPlay como en la Copa BetPlay y la Conmebol Sudamericana.

El balance general del ciclo en el momento era de 10 encuentros dirigidos con 4 triunfos, 2 empates y 4 derrotas, una estadística que refleja irregularidad y que comenzó a generar preocupación por la falta de solidez competitiva.

La eliminación ante Fluminense en octavos de la Copa Sudamericana fue un golpe duro para el proyecto: una derrota contundente 2-0 en el Maracaná que dejó al América fuera del torneo y también le hizo perder importantes ingresos económicos, además de poner en duda la dirección técnica.

A esto se sumó una racha negativa en liga: tres derrotas consecutivas (ante Tolima, Fluminense y Pereira), que ubicaron al equipo en la parte baja de la tabla y dejaron al técnico en una posición muy frágil.

