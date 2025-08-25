Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: en día de media montaña, Egan Bernal buscará protagonismo nuevamente

Egan Bernal terminó en el cuarto lugar de la Vuelta a España 2025 - crédito REUTERS/Alberto Lingria

La jornada final de la etapa 3 transcurre en Piamonte, Italia, en un recorrido que bordea los alrededores de Turín. La etapa presenta mayores exigencias a partir del kilómetro 60, con un puerto de segunda categoría que marca el inicio de un tramo caracterizado por largas elevaciones y descensos, incrementando la fatiga en los ciclistas.

El ascenso de referencia tiene una longitud de 5,8 kilómetros al 6,6% de pendiente media, con la primera mitad exhibiendo rampas de hasta el 9%.

Este puerto será relevante principalmente para la lucha por el maillot de lunares azules, aunque su función principal será la selección y desgaste del grupo.

Tras un descenso técnico de aproximadamente doce kilómetros, le sigue un “encadenado” de dos subidas no puntuables, con características similares a la escalada anterior, que culminan a 28 kilómetros de la meta.

Al llegar a Lanzo Torinese, a 14 kilómetros de la llegada, los equipos comenzarán a buscar la mejor colocación. La definición no corresponde a un sprint tradicional, sino a un final explosivo en una cuesta de cuarta categoría: oficialmente son 2.600 metros al 3,6%, aunque la clave está en los 600 metros finales, donde el porcentaje aumenta al 6-7%.