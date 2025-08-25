Deportes

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

El colombiano terminó en el séptimo puesto de la jornada y se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general, a 14 segundos del líder, Jonas Vingegaard

La Vuelta a España 2025 en su primera semana de competencias recorrió varias localidades de Italia, antes de adentrarse al país ibérico, entre ellas, Cuorgne, de donde el colombiano fue nombrado ciudadano honorífico luego de ser campeón del Tour de Francia 2019.

Según información publicada por Prima il Canavese, el ayuntamiento de Cuorgnè otorgó la ciudadanía honoraria a Bernal en respuesta a sus logros deportivos y a la huella positiva que dejó en la localidad.

La distinción, según recogió Prima il Canavese, se oficializó tras la aprobación unánime en el Consejo Comunal.

Egan Bernal es el líder
Egan Bernal es el líder del Team Ineos Grenadiers - crédito REUTERS/Manon Cruz

Las autoridades locales destacaron a Bernal como ejemplo de deportividad y compromiso social, argumentando que mantuvo siempre una actitud de respeto y cercanía durante su residencia en Cuorgnè.

El mural que adornó la Etapa 3 de la carrera española tenía una pintura en donde Bernal posa con el trofeo del Giro de Italia conseguido en el 2021, la bandera de Colombia, la silueta de una montaña, la silueta del corredor cafetero encima de una bicicleta y el logo de La Vuelta a España.

Cuorgnè, ubicada en el Piamonte al norte de Italia, cuenta con una población cercana a nueve mil habitantes. Con una rica historia ligada a la bicicleta y a las familias que tradicionalmente han apoyado el deporte, la localidad fue el primer hogar europeo del corredor sudamericano durante dos años.

Durante la ceremonia en Cuorgnè, las autoridades públicas resaltaron el impacto inspirador de las gestas de Egan Bernal para la juventud local y para el ciclismo. “El mismo joven que salió de nuestra ciudad para desafiar el mundo hoy es embajador de nuestro nombre ante millones de personas”, señaló el alcalde en declaraciones recogidas por Prima il Canavese.

Así fue la tercera etapa de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal terminó octavo

Egan Bernal sigue en el
Egan Bernal sigue en el cuarto puesto de la clasificación general de La Vuelta a España - crédito REUTERS/Manon Cruz

David Gaudu, integrante del Groupama, se impuso este lunes en la tercera etapa de la Vuelta a España. La fracción, disputada sobre un recorrido de 134,6 kilómetros entre San Maurizio Canavese y Ceres, finalizó con un ascenso de 2,6 km al 3,6 % de inclinación, donde Gaudu superó en un apretado cierre a Mads Pedersen, del Lidl Trek, y a Jonas Vingegaard, del Visma, quien conservó el maillot rojo de líder.

El inicio de la jornada estuvo marcado por la fuga protagonizada por Sean Quinn, Patrick Gamper, Alessandro Verre y Jarne Von Boven, quienes abrieron una diferencia cercana a dos minutos respecto al pelotón a falta de 123 kilómetros.

Durante el ascenso al puerto de montaña el Issiglio, el grupo de escapados empezó a perder ventaja mientras el grupo principal acortaba la distancia. Quinn y Verre resistieron en cabeza, pero finalmente el pelotón los alcanzó antes del desenlace en Ceres.

Egan Bernal inició su carrera
Egan Bernal inició su carrera profesional en europa en el Androni Giocattoli - Sidermec - crédito REUTERS/Manon Cruz

Durante el esprint intermedio en el kilómetro 53, Vingegaard intentó obtener bonificaciones al cruzar en cuarta posición, sin sumar segundos para la clasificación general. La etapa se vio afectada por la noticia del robo sufrido la madrugada anterior por el equipo Visma, al que le sustrajeron al menos doce bicicletas tras un asalto a su camión, aunque los ciclistas pudieron tomar la salida sin inconvenientes.

A falta de 38 kilómetros, Quinn permanecía al frente, pero fue alcanzado en las últimas pendientes por un pelotón que aceleró el ritmo en los tramos finales. El equipo Lidl Trek dirigió la persecución, pero el Visma asumió el control en los últimos metros del ascenso, generando un desenlace ajustado.

Las últimas curvas decidieron el podio de la jornada. David Gaudu se mostró más fuerte en el remate, prevaleciendo sobre Pedersen, mientras Vingegaard completó el podio y sumó segundos bonificados. Los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal finalizaron en la séptima y octava posición respectivamente, consolidando su presencia en el grupo de favoritos en la clasificación general.

