Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

Esteban Chaves es gregario del EF Procycling - EasyPost en La Vuelta a España 2025 - crédito REUTERS/Alberto Lingria

La Etapa 3 de la Vuelta a España se corre en territorio italiano entre las localidades de San Maurizio Canavese y Cares. Son en total 134.6 kilómetros que recorren los ciclistas entre el punto de partida y el punto de meta, que incluye dos puertos de montaña de segunda y cuarta categoría, respectivamente, lo cual plantea la etapa ideal para la fuga o los corredores fuertes en la escalada, pero con características que los favorecen en los embalajes.

Son siete los ciclistas colombianos presentes en la edición 80 de la última gran vuelta de la temporada 2025. Uno de ellos es Esteban Chaves, tercero en La Vuelta a España del 2016, que tuvo inconvenientes durante la jornada del lunes 25 de agosto. A 49 kilómetros para la meta, el bogotano requiere de la atención del carro de su equipo, luego de sufrir un pinchazo en su bicicleta Cannondale.

El EF Procycling - EasyPost usa para La Vuelta 2025 la LAB71 SuperSix EVO de Cannondale. “Construida sobre un cuadro de carbono Serie 0 ultraligero, con Shimano Dura-Ace Di2 9200, una biela de carbono FSA K-Force Team Edition, nuestro manillar de carbono de una pieza SystemBar R-One y ruedas Vision Metron 60 SL”, es la descripción que publica la marca en su página web.