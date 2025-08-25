Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

La participación de la cucuteña en Estados Unidos duró menos de lo esperado- crédito Kim Kyung-Hoon/ Reuters

El desempeño de María Camila Osorio en los torneos de Grand Slam durante 2025 reflejó una etapa difícil en su carrera.

La colombiana, vigente número 63 en el escalafón mundial, quedó eliminada en la primera ronda del US Open 2025 tras caer frente a Lulu Sun (puesto 102) por 6-4, 2-6 y 6-0.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El partido se complicó aún más para Osorio luego de que sufrió un tropezón que le provocó una torcedura de tobillo y la obligó a recibir atención médica durante el encuentro.

Y es que la tenista cucuteña solo acumuló una victoria en cinco participaciones en Grand Slam este año, triunfo que consiguió en el Abierto de Australia.

En los tres meses previos a su presencia en Nueva York, Osorio tuvo únicamente dos triunfos en el circuito profesional, logrados frente a Bernarda Pera y Moyuka Uchijima, en medio de una cadena de derrotas que profundizó el mal momento de la jugadora.

Camila Osorio disputó la primera ronda del US Open- crédito @DeportColombia/X

El 2025 no ofreció demasiadas alegrías para Osorio, cuyo resultado más relevante fue la obtención del título en Bogotá tras superar a Katarzyna Kawa. En la pista neoyorquina, el balance general de la colombiana quedó en 2 victorias y 5 derrotas, poniendo fin a una temporada complicada en los grandes eventos internacionales.

Mientras tanto, Lulu Sun, que en 2024 fue finalista en Monterrey y accedió a los cuartos de final en Wimbledon, avanzó a la segunda ronda, donde la espera el choque ante la vencedora del partido entre Elise Mertens (21ª) y Alyssa Ahn (717ª), con la expectativa puesta en extender su progreso en el torneo estadounidense.

La cucuteña es una de las deportistas más importantes en el país- crédito David Kirouac/ Imagn Images

Cómo es el palmarés de Camila Osorio

Desde su irrupción en el circuito profesional, Camila Osorio se ha destacado por sus títulos en la Copa Colsanitas (WTA 250 en Bogotá), en la que ha reinado en tres ediciones: 2021, 2024 y 2025 —con la tercera coronación confirmada tras su triunfo en abril de 2025 ante Katarzyna Kawa, confirmando capacidad defensiva del título nacional. Esa hazaña posicionó a la nortesantandereana como una de las tenistas con más títulos en ese torneo, junto a Fabiola Zuluaga.

Además de sus conquistas en el país, Osorio fue campeona juvenil del US Open en 2019, alcanzando el número 1 del mundo en el ranking junior de la ITF, datos que marcan el inicio de su estela internacional. Ya en el circuito WTA profesional, la tenista fue finalista en Tenerife (2021) y Monterrey (2022), y ha alcanzado semifinales en torneos como Lyon (WTA 250) y Guadalajara (WTA 500), además de avanzar a la Ronda de 16 en el Masters 1000 de Roma, donde obtuvo su primera victoria ante una Top 5 —Carolina García—, apuntalando su proyección en torneos de alto nivel.

Hasta mediados de 2025, Osorio mantiene un rendimiento sólido. Según datos de la WTA, ha jugado con un récord cercano al 15 victorias y 12 derrotas, lo que refleja regularidad, y su mayor ranking profesional fue #33 en el mundo.

Tras su éxito en Bogotá en 2025, Camila Osorio ascendió del puesto 54 al 53 en el ranking WTA, consolidándose como la mejor tenista colombiana del momento.

Osorio volverá a la acción en México- crédito Aleksandra Szmigiel/ Reuters

Cuál sería el próximo torneo que dispute Camila Osorio

La próxima parada para la tenista colombiana será el GDL Open 2025 en Guadalajara, México. La cucuteña ya está inscrita como una de las principales participantes del torneo de categoría WTA 500, que se disputará del 8 al 14 de septiembre de 2025.

Osorio llega con la motivación de buscar revancha luego de su semifinal en la edición pasada, lo que añade expectativa sobre su rendimiento en una de las canchas donde ha mostrado gran conexión con el público local