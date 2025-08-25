Así fue el doble túnel de Luis Díaz que se hizo viral tras el último partido con el Bayern Múnich

Luis Díaz debutó con gol y doblete de asistencias en la Bundesliga - crédito Redes sociales

El Bayern Múnich inició la defensa de su título en la Bundesliga con una contundente victoria 6-0 sobre RB Leipzig en el Allianz Arena, en una jornada que destacó por el debut liguero de Luis Díaz. El colombiano, que venía de anotar en la victoria por la Supercopa de Alemania ante Stuttgart, volvió a marcar en su segundo partido oficial con la camiseta bávara.

El marcador se abrió al minuto 27 con un potente remate de Michael Olise. Cinco minutos más tarde, Luis Díaz completó una acción colectiva en la que participó dos veces, culminando con un remate que pegó en el travesaño antes de entrar y firmar el segundo tanto del Bayern. En esa jugada, Serge Gnabry asistió de taco para dejar a Díaz en posición de remate.

Antes del descanso, el Bayern amplió la diferencia cuando Gnabry ejerció nuevamente como asistente, dejando a Olise en el área para que el francés recortara y marcara el 3-0.

El colombiano fue viral en redes sociales no solo por su anotación, sino por las muestras de calidad técnica que deja en el campo de juego. A segundos de finalizar el primer tiempo, Díaz ganó un balón por la banda izquierda, se fue hasta el fondo de la cancha y allí se libró de la marca mediante un túnel a su rival.

Su desparpajo con la pelota continuó cuando un segundo defensor vio como el balón pasó entre sus piernas. Al final el atacante ganó un tiro libre, esto le valió elogios de los hinchas del Bayern Múnich e incluso del Liverpool, que extrañan al jugador guajiro:

“Maneja el balón como si fuera otra parte de su cuerpo, es como ver a un prodigio de la guitarra pero con el balón” @sinkclique

“Me encantaba Díaz... un juego increíble... lo extrañaré esta temporada... va a revolucionar la liga. Baller...” @Kieran07

“Lucho grande, vale lo que pesas, le has cerrado la boca a cualquier cantidad de charlatanes. Que nunca te falte la pasión y el hambre por jugar al fútbol. Vimos un Bayer explosivo y todo un equipazo que cosechará muchos trofeos. Un fuerte abrazo” @Ferchog1957

En la segunda parte, el equipo dirigido por Vincent Kompany mantuvo el control pese a las aproximaciones del RB Leipzig. El colombiano siguió siendo protagonista, asistiendo a Harry Kane para el cuarto gol tras atraer rivales en una transición ofensiva y habilitar al inglés, que definió con derecha.

Harry Kane firmó una actuación memorable al completar un triplete. El delantero marcó el quinto tanto al 73′ tras un desborde y una combinación con Luis Díaz, quien volvió a aportar en la gestación del ataque. Solo cuatro minutos después, Kane selló la goleada y el sexto del encuentro, ingresando por la izquierda, eludiendo un rival y definiendo al fondo.

Vicent Kompany y la prensa alemana elogia a Luis Díaz

Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, elogió el rendimiento de Luis Díaz tras la goleada frente a RB Leipzig en la primera jornada de la Bundesliga.

“No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo”, señaló el técnico sobre el colombiano, quien finalizó como el tercer jugador mejor calificado del partido con 9.6 puntos, detrás de Harry Kane, que recibió la máxima valoración.

En su primera aparición en el Allianz Arena, Díaz se ubicó como extremo izquierda, aunque a lo largo del partido alternó posiciones, llegando a ocupar el centro del ataque en algunos tramos, aprovechando la experiencia adquirida en el Liverpool. Su versatilidad fue un aporte ofensivo y defensivo importante para el equipo.

La prensa alemana destacó la actuación del guajiro. El diario Bild le otorgó la mejor calificación del partido, resaltando: “Marcó un golazo para el 2-0. Dio las asistencias para el cuarto y quinto gol del Múnich. También demostró un gran compromiso en otros partidos“. Díaz expresó su satisfacción por el debut a través de un mensaje y fotografías en sus redes sociales tras la victoria.