En Millonarios respondieron al “cajón” a David González tras la goleada al Junior en la Liga

El Embajador rompió la racha de seis partidos jugados sin conocer la victoria, lo que generó comentarios sobre una posible indisposición del grupo de jugadores con el entrenador David González

Camilo Zabaleta

Millonarios FC necesita de más de 20 puntos para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Millonarios logró su primer triunfo en la Liga BetPlay al derrotar 3-0 a Junior de Barranquilla en el estadio El Campín de Bogotá. El conjunto bogotano puso fin a una racha negativa de siete jornadas sin ganar, mientras que Junior perdió su invicto, aunque se mantiene líder con 17 puntos.

Desde los primeros minutos, Junior intentó proponer en campo contrario y generó la primera ocasión de peligro con un remate de Yeison Suárez a los dos minutos, pero la defensa de Millonarios respondió con solidez.

Sebastián del Castillo marcó su primer gol con la camiseta de Millonarios

A los 20 minutos, un avance colectivo iniciado por Danovis Banguero, continuado por Alex Castro y culminado por Sebastián del Castillo en el área, significó la apertura del marcador para los locales.

El equipo embajador, que se quedó sin entrenador tras la derrota contra Unión Magdalena, mantuvo la iniciativa y amplió la diferencia al minuto 33, tras un pase aéreo de Santiago Giordana que Nicolás Arévalo controló y convirtió en el 2-0 con un toque sutil de pierna izquierda. Junior no encontró claridad ofensiva y la defensa local se mostró implacable.

Los hinchas de Millonarios al inicio del partido volvieron a expresar su inconformismo con los actuales directivos

Tras el descanso, el técnico Alfredo Arias incorporó a Teófilo Gutiérrez, José Enamorado y Fabián Ángel, buscando mayor profundidad para Junior. Millonarios apostó por el contragolpe y la solidez defensiva, resistiendo los intentos visitantes, incluido un gol anulado a Beckham Castro al 62’ por mano.

En el minuto 84, Edwin Mosquera asistió a Arévalo, que filtró un pase entre líneas a Danovis Banguero. Su remate superó al portero Mauro Silveira, y tras la revisión del VAR, el árbitro validó el 3-0 definitivo para la alegría local.

Esto dijo el capitán de Millonarios sobre el “cajón” a David González

El término ‘hacerle cajón’ ha generado incomodidad dentro del vestuario de Millonarios tras la salida del técnico David González. Esta frase fue acogida por varios periodistas y algunos hinchas en redes sociales, culpando a los jugadores de no querer responder a los plantamientos del entrenador.

David González fue removido de sus labores por decisión de los dirigentes

En la rueda de prensa posterior al partido entre Millonarios y Junior, el defensa Jorge Arias expresó con énfasis el impacto que esta expresión ha tenido sobre él y el grupo. “Creo que hacerle cajón a un técnico tan excepcional como es él, creo que es una frase que la verdad, no tengo que respetarla, me golpea”, declaró Arias.

Durante el intercambio con el periodista Juan Camilo Piza, que preguntó de manera directa por los rumores sobre un supuesto “evidente cajón” a González, el futbolista rechazó de forma tajante la existencia de actos premeditados para perjudicar al exentrenador.

Arias profundizó en el sentir del plantel: “Lo siento porque la verdad al profe David se le apreciaba mucho, le aprendimos mucho. Esto del fútbol es así, estuvimos a un punto de pasar a una final hace dos meses y ahora arrancamos una racha mala y se tiene que ir”.

El jugador también hizo hincapié en que, según su experiencia, no cree que existan estrategias internas para provocar la salida de un técnico en el fútbol profesional. “No creo que en el fútbol exista eso, o en lo que yo llevo de carrera no creo que haya pasado. Como te digo, lastimosamente todo fluyó ya tarde para que el profe no se fuera. Lo quisimos hacer antes para que no sucediera, pero bueno, el ganar hoy era también hacerle un homenaje a él por todo lo que nos enseñó”, añadió Arias.

Con este resultado, Millonarios suma 5 puntos y se ubica en la casilla 19. Su siguiente partido de liga será ante Águilas Doradas, mientras que enfrentará previamente a Real Cartagena por Copa BetPlay. Junior de Barranquilla, tras perder el invicto, se mantiene líder y jugará ante Llaneros luego de su compromiso copero contra Atlético FC.

