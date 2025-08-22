Deportes

Gustavo Puerta tendría nueva oportunidad en el Bayer Leverkusen a pesar de tener varios interesados en el fútbol europeo

El mediocampista colombiano estuvo cedido en el Hull City de Inglaterra durante la última temporada, etapa en la que logró sumar varios minutos desde su llegada al Viejo Continente

Juan Camilo Rodríguez Parrado

El colombiano, de 20 años,
El colombiano, de 20 años, se coronó campeón en Alemania con el Bayer Leverkusen en 2024 - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

A inicios del presente mercado de transferencias, el mediocampista colombiano Gustavo Puerta (22 años) veía consolidado su futuro en el fútbol inglés. Sin embargo, un giro inesperado cambió el panorama: la sanción impuesta por la English Football League (EFL) al Hull City impidió la inscripción de nuevos futbolistas, lo que invalidó la opción de compra del volante, que debía quedarse en Inglaterra de manera definitiva.

La noticia fue confirmada por el periodista Felipe Sierra a través de sus redes sociales: “Gustavo Puerta (22) regresa a #BayerLeverkusen, luego de que no se configurara la contratación con #HullCity por la sanción que tiene el equipo inglés ante la EFL. Ahora los alemanes analizarán su futuro si lo dejan o lo transfieren ante varios intereses en Europa”.

El contexto del regreso responde a una cláusula contractual que se activó tras un destacado rendimiento del colombiano en el Hull City, equipo al que llegó cedido desde el Bayer Leverkusen en agosto de 2024.

Esa cláusula de compra ya se había ejecutado tras disputar una cantidad suficiente de partidos —27 encuentros en liga y 1 en la FA Cup—, lo que llevó a que el club inglés formalizara su fichaje definitivo a partir del 1 de julio de 2025. Sin embargo, la sanción administrativa le negó esta posibilidad, obligando a Puerta a regresar a la disciplina del Leverkusen, dueño de sus derechos deportivos

De regreso en Alemania, Puerta enfrenta una encrucijada deportiva: su futuro aún no está definido. El Leverkusen deberá decidir si lo integra a su plantilla para la próxima temporada —posiblemente bajo la conducción de Erik ten Hag, que asumió recientemente como entrenador campeón mundial con la selección neerlandés— o si opta por aprovechar el interés que ya despertó el volante entre varios clubes europeos.

Esta incertidumbre abre puertas a potenciales transferencias, en un mercado que podría contar con propuestas atractivas por un futbolista joven con demostrada adaptación al rigor competitivo europeo.

Gustavo Puerta no continuará en
Gustavo Puerta no continuará en el fútbol inglés- crédito @PSierraR/X

Un paso adelante en Inglaterra, pero con final abrupto

Desde su llegada a Inglaterra, Puerta se desempeñó como una de las figuras emergentes del Hull City. En total, el volante acumuló 31 partidos en todas las competencias, aportando importantes minutos como titular y sumando goles determinantes, como el anotado contra Doncaster Rovers en la FA Cup y otro frente a Oxford United por la Championship

Además, el rendimiento del exBogotá le valió el reconocimiento individual: fue elegido jugador del mes en diciembre de 2024.

El futbolista colombiano deberá salir
El futbolista colombiano deberá salir del Hull City-crédito @bayer04_es/X

Este desempeño activó automáticamente la opción de compra estipulada en su cesión desde el Leverkusen, lo cual parecía catapultarlo definitivamente al fútbol inglés.

No obstante, la sanción de la EFL desbarató ese escenario: debido a irregularidades en el manejo administrativo del Hull City, el club quedó imposibilitado de registrar jugadores, lo que impidió la oficialización del fichaje de Puerta.

Gustavo Puerta regresará a Bayer
Gustavo Puerta regresará a Bayer Leverkusen- crédito Thilo Schmuelgen/ Reuters

Qué puede esperar Gustavo Puerta en su nuevo destino

Ahora, de regreso al Bayer Leverkusen, Puerta se encuentra en medio de una decisión crucial para su desarrollo profesional.

El club alemán tendrá que decidir entre integrarlo a su nómina principal, potencialmente para suplir necesidades en el medio campo o reforzar la rotación en competencias europeas, o buscar su colocación en otro equipo en Europa que le brinde continuidad y espacio para consolidarse. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta las posibilidades que ya estaban sobre la mesa antes del bloqueo administrativo

Puerta, que ya cuenta con experiencia en equipos europeos tras su paso por el 1. FC Nürnberg (aunque sin minutos oficiales), y siendo campeón de la Bundesliga 2023-24 con el Leverkusen (aunque con participación limitada), se posiciona como una promesa del medio campo.

El retorno del colombiano al club alemán en este punto de su carrera podría representar un trampolín, si se le garantiza un proyecto serio, o convertirse en una nueva etapa de búsqueda, si finalmente opta por explorar otros horizontes europeos.

