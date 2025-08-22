Deportes

Etapa 1 de la Vuelta a España 2025: hora y dónde ver en Colombia el debut de Egan Bernal en la ronda ibérica

Por primera vez la carrera española arranca en Italia, desde Torino hasta Valdengo, y contará con la participación de siete ciclistas colombianos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Egan Bernal es una de
Egan Bernal es una de las principales cartas para Colombia en la Vuelta a España - crédito Jennifer Lorenzini / REUTERS

La edición noventa de la Vuelta a España empezó a vivirse el 21 de agosto, cuando en territorio italiano se presentaron a los equipos y corredores que buscarán durante tres semanas conquistar esta aventura.

En la competencia participarán siete corredores colombianos que representarán a nuestro país con sus equipos: Egan Bernal y Brandon Rivera, con el Ineos Grenadiers; Harold Tejada y Sergio Higuita, con el Astana Team; Santiago Buitrago, con el Bahrain Victorious, Esteban Chaves con el EF Education - Easy Post, y Juan Guillermo Martínez, en el Team Picnic PostNL.

Hora y dónde verlo

Santiago Buitrago y Egan Bernal
Santiago Buitrago y Egan Bernal serán una de las cuotas colombianas en La Vuelta a España - crédito Reuters / @ParisNice/X

La primera etapa comenzará el 23 de agosto de 2025, partiendo desde Torino y llegando a Novara, y contará con un total de 186,7 kilómetros, a partir de las 7:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en Espn 3 y Disney Plus.

Y a partir de las 8:00 a. m. comenzará la transmisión en Caracol Sports y Deportes RCN.

  • Fecha: 23 de agosto de 2025
  • Modalidad: llana
  • Recorrido: 186 kilómetros
  • Lugar: Torino (Italia)
  • Hora: 7:00 a. m.
  • Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus, Caracol Televisión, Caracol HD2 y Ditu, RCN TV y aplicación de RCN.

Así será la etapa 1 de la Vuelta a España

La ronda ibérica comenzará desde
La ronda ibérica comenzará desde Italia y tendrán premios de menor categoría - crédito lavuelta.es

El recorrido inaugural de la Vuelta a España 2025 se distingue por su perfil llano y una distancia de 186,7 kilómetros entre Torino y Novara, pero el verdadero desafío de la jornada se concentra en el puerto de tercera categoría de La Serra, con una extensión de 6,5 kilómetros y una pendiente media del 5,2 %.

Este tramo, aunque modesto en comparación con los grandes puertos de montaña, será el primer filtro para los ciclistas y podría definir el tono estratégico de la carrera desde el inicio. Además, el esprint bonificable en Valdengo añade un incentivo adicional para los velocistas y aquellos que buscan sumar segundos desde el primer día.

El diseño de la etapa inaugural, con un perfil predominantemente llano y un único puerto de tercera categoría, sugiere que los equipos de velocistas buscarán controlar la carrera para disputar la victoria en un esprint masivo. Sin embargo, la presencia del esprint bonificable en Valdengo podría motivar ataques tempranos y movimientos tácticos que alteren el desarrollo previsto.

La combinación de estos elementos convierte a la primera jornada en un escenario propicio para sorpresas y para que los aspirantes al liderato comiencen a posicionarse en la clasificación general.

Por otra parte, dentro de los principales favoritos para llevarse la Vuelta, se encuentran el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), el portugués João Almeida y el español Juan Ayuso (UAE Emirates), aunque Egan Bernal tendrá la posibilidad de intentar pelear durante la última semana, alguna chance de ingresar en el top-3.

Egan Bernal y su concepto sobre lo que será la Vuelta a España

En charla con el periodista Victor Hugo Peña, de ESPN Ciclismo, el campeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021, habló sobre las expectativas que tiene para lo que será la competencia en la Vuelta a España, refiriéndose a su estado físico.

“Creo que me siento bien, mejor que para cuando competí en el Giro de Italia, los números que hice en la previa son mejores, pero ahora, el objetivo principal es pasar ese trabajo que hice en la carrera, aunque será difícil. Me siento con mucha confianza en la primera salida, con ganas de hacerlo bien, con ganas de pasar a la carretera todo lo que entrené e hicimos. Por ahora, hay que descansar en estos días, ustedes saben que esto es de día a día, así que espero hacer lo mejor posible y aprovechar la oportunidad que tenemos, pero habrá que correr con inteligencia y calma”, expresó el ciclista del Ineos Grenadiers.

