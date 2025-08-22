Deportes

Así fue la ovación a Egan Bernal en la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025

El ciclista Egan Bernal encabeza la representación de Colombia, junto a Santiago Buitrago, Esteban Chaves, Sergio Andrés Higuita, Harold Tejada y el debutante Juan Guillermo Martínez en la carrera española

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

En la previa a la Vuelta a España 2025, el colombiano recibió el reconocimiento del público - crédito @ESPNCiclismo / X

Ya comienza la edición número noventa de la Vuelta a España 2025, y Colombia deposita sus esperanzas en sus ciclistas, principalmente en Egan Bernal, del Ineos Grenadiers.

El ciclista zipaquireño, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, luchará por conquistar la camiseta roja que lo certifique como ganador de la Vuelta a España el 16 de septiembre de 2025.

El ciclista colombiano tuvo su presentación en equipos en la Vuelta a España y recibió el cariño de la gente - crédito @INEOSGrenadiers / X

En la presentación oficial de los equipos y corredores que disputan la Vuelta a España, hubo ovación para Egan Bernal, cuando fue presentado junto a su equipo Ineos Grenadiers.

Allí, Bernal recibe el cariño de la gente con una sonrisa y un saludo con la mano derecha, esperando que todo se dé para esta carrera, única grande del ciclismo de ruta, que le falta en su palmarés.

Egan Bernal habló sobre lo que será la Vuelta a España 2025

En charla con el periodista Victor Hugo Peña, de ESPN Ciclismo, el campeón del Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021, habló sobre las expectativas que tiene para lo que será la competencia en la Vuelta a España, refiriéndose a su estado físico.

“Creo que me siento bien, mejor que para cuando competí en el Giro de Italia, los números que hice en la previa son mejores, pero ahora, el objetivo principal es pasar ese trabajo que hice en la carrera, aunque será difícil. Me siento con mucha confianza en la primera salida, con ganas de hacerlo bien, con ganas de pasar a la carretera todo lo que entrené e hicimos. Por ahora, hay que descansar en estos días, ustedes saben que esto es de día a día, así que espero hacer lo mejor posible y aprovechar la oportunidad que tenemos, pero habrá que correr con inteligencia y calma”, expresó el ciclista del Ineos Grenadiers.

Así le fue a Egan Bernal durante sus participaciones en la Vuelta a España

Egan Bernal quiere hacer su mejor Vuelta a España-crédito @INEOSGrenadiers/X

La tercera participación de Egan Bernal espera ser mejor que las que tuvo en su participación en 2021 y 2023.

En la primera edición, en 2021 de la Vuelta a España dejó una huella indeleble en la memoria de los aficionados al ciclismo colombiano. En la etapa 17, que unió Unquera y Lagos de Covadonga, Egan Bernal cruzó la meta en la séptima posición, a 1 minuto y 35 segundos del ganador, el esloveno Primož Roglič. Aquella jornada, de 185 kilómetros y con dos premios de primera categoría más un puerto fuera de categoría, consolidó a Bernal como uno de los protagonistas de la ronda ibérica. El colombiano compartió grupo con el estadounidense Sepp Kuss, mientras que su compatriota Miguel Ángel López alcanzó el tercer lugar en la mítica subida a los Lagos de Covadonga.

Ese desempeño marcó el mejor resultado de Bernal en la Vuelta, donde finalizó sexto en la clasificación general, a 13 minutos y 27 segundos del líder. Ahora, el ciclista de Zipaquirá se prepara para asumir un nuevo desafío: liderar al Ineos Grenadiers en la edición 2025 de la Vuelta a España, según confirmó el propio equipo británico en la previa a la presentación oficial de las escuadras, que tendrá lugar el 21 de agosto en Turín, Italia.

La edición de 2023 también tuvo como protagonista a Santiago Buitrago, quien fue el mejor colombiano en la clasificación general, ubicándose en el top-10 a 11 minutos y 38 segundos del líder. Otros ciclistas nacionales, como Einer Rubio, Sergio Higuita y Diego Camargo, completaron la representación colombiana, aunque sin acercarse a los puestos de privilegio.

La historia reciente de la Vuelta a España muestra la dificultad de alcanzar el podio para los ciclistas colombianos. En 2021, además del sexto lugar de Bernal, Miguel Ángel López se destacó con un tercer puesto en la etapa de Lagos de Covadonga, mientras que en la clasificación general, Sergio Luis Henao y Diego Camargo finalizaron en las posiciones 34 y 54, respectivamente, a 13 minutos y 34 segundos y 26 minutos y 38 segundos del líder. En la general, Roglič se impuso con un tiempo total de 83 horas, 55 minutos y 29 segundos, seguido por Enric Mas y Jack Haig.

La edición 2025 de la Vuelta a España representa para Bernal la oportunidad de reescribir su historia en la ronda ibérica y de consolidar su legado como uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano y mundial. La expectativa en torno a su desempeño y al del Ineos Grenadiers se mantiene alta, a la espera del inicio de la competencia en Turín.

