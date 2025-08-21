Deportes

Suspenden el partido Millonarios vs. Unión Magdalena por desórdenes en tribuna de El Campín: volaron zapatos y hubo invasión

En medio de la crisis de los azules, que perdió por 2-1 en juego aplazado de la jornada dos, el inconformismo de los aficionados llegó al punto de un incidente en el sector norte

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Así fue como los aficionados en la tribuna norte se manifestaron por los malos resultados, lanzando zapatos al campo de juego - crédito @ToqueSports/X

Siguen las dificultades para Millonarios en el segundo semestre de 2025, que no sale del último puesto en la Liga BetPlay, con críticas al cuerpo técnico por el armado de la plantilla y el bajo nivel de los jugadores, y el inconformismo de una afición que no aguanta más fracasos.

Es por eso que se suspendió el encuentro ante Unión Magdalena por protesta de los hinchas en El Campín, por el duelo aplazado de la primera jornada del campeonato colombiano, lo que provocó que el juez central enviara a los jugadores a los vestuarios por los incidentes.

Por el momento, queda por saber la posible sanción del comité disciplinario de la Dimayor por lo ocurrido en la capital de la República, pues causó que se detuviera un partido y sería un castigo ejemplar para la zona del escenario deportivo en el que se dio el hecho.

Desórdenes en El Campín

Durante la noche del miércoles 20 de agosto, se dio la oportunidad ideal para el cuadro del técnico David González para salir del fondo de la tabla, conseguir la primera victoria y salvar el proceso del entrenador, que si no conseguía los tres puntos, tendría las horas contadas en el banquillo.

Por desgracia, el encuentro fue suspendido en el momento en que Unión Magdalena estaba ganando por 2-1 en El Campín, con un doblete de Jannenson Sarmiento y el descuento fue de Beckham Castro, que abrió el marcador a los siete minutos del compromiso.

Antes de la suspensión, Millonarios estaba cayendo por 2-1 ante Unión Magdalena en El Campín - crédito Colprensa

Todo comenzó con una protesta de los hinchas en la tribuna norte, al lanzar una enorme cantidad de zapatos a la antigua “pista atlética”, detrás de la portería, que según usuarios en redes sociales, fue para enviar un mensaje a los directivos y jugadores de “ponerse en sus zapatos”.

Sin embargo, las cosas se salieron de control porque se generaron problemas por un grupo de hinchas, lo que obligó al juez Jhon Ospina a suspender el encuentro a los 51 minutos del juego, pidiéndole a los futbolistas que fueran a los camerinos mientras la Policía y personal de logística tomaban el control de la situación.

Así quedó la zona detrás del arco norte en El Campín, con cientos de zapatos arrojados por hinchas de Millonarios - crédito @Borda_analista/x

Cabe recordar que un hecho como este no se daba en un partido de Millonarios desde el 10 de agosto de 2016, cuando pasó una crisis deportiva similar y al momento de ir perdiendo 1-0 ante Bucaramanga, un grupo de personas invadió el campo de El Campín desde la zona de oriental.

Invasión a la cancha

Sobre el final del encuentro, era evidente la desesperación de los azules por conseguir el triunfo, pese a los cambios del técnico David González y las intenciones de la nómina por buscar el gol, nada les salía y eso iba también a las tribunas, donde los aficionados se vieron más enojados.

Fue así como sobre los 81 minutos, un hincha se metió al campo de juego, corrió buena parte de la gramilla y fue detenido por la logística, provocando que el juez Jhon Ospina volviera a suspender parcialmente el partido.

Un grupo de aficionados generó desórdenes en el partido de Millonarios ante Unión Magdalena en El Campín - crédito Colprensa

Sobre el final, se decretó una nueva derrota para los azules, que suman solo un punto en seis partidos, producto de un empate y cinco derrotas, último en la tabla de la Liga BetPlay y le queda otro encuentro aplazado contra el Deportivo Pasto, por la fecha dos, que se jugará en septiembre.

De otro lado, puede que estas sean las últimas horas de David González como el técnico de Millonarios, ya que la caída en El Campín provocaría que se acabe el proceso del antioqueño antes del compromiso frente al Junior de Barranquilla, el sábado 23 de agosto.

