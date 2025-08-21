Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Neiser Villarreal sigue dándole dolores de cabeza a Millonarios, pues no logró venderlo por líos con su representante, se irá libre a final de 2025 y con una sanción por usar la camiseta de América - crédito Colprensa

La tensión se ha instalado en Millonarios, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol colombiano, tras una serie de acontecimientos que han sacudido tanto el vestuario como el ánimo de la afición, que está inconforme por la campaña en la Liga BetPlay y los refuerzos.

La sanción a Néiser Villarreal, joven delantero con proyección internacional, por lucir la camiseta de América de Cali, se suma a una crisis deportiva que mantiene al equipo en el fondo de la tabla de la Liga BetPlay. Mientras la plantilla enfrenta lesiones y sanciones, la posible reaparición de Leonardo Castro, goleador del equipo, surge como la principal esperanza para revertir el difícil momento.

El presente de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-II dista mucho de las expectativas iniciales. Tras ocho jornadas disputadas y con un partido pendiente, el conjunto dirigido por David González ocupa el último lugar de la clasificación. La falta de resultados positivos ha generado preocupación entre los seguidores y ha puesto presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores.

Sanción a Néiser Villarreal y polémica en Millonarios

Uno de los hechos que más controversia ha generado en los últimos días involucra a Néiser Villarreal, delantero de 20 años surgido en las divisiones menores que el 14 de agosto realizó una transmisión en vivo a través de TikTok mientras veía el partido entre Pereira y América de Cali, luciendo la camiseta del equipo vallecaucano.

La imagen se viralizó rápidamente y provocó una oleada de críticas por parte de la hinchada y del propio club, que consideró el gesto como una falta de respeto hacia la institución. Cuatro días después, el jugador publicó un video en su cuenta de Instagram en el que ofreció disculpas públicas y explicó el origen de la camiseta: “Me la había regalado mi amigo y compañero de la selección Colombia Sub-20, José Cavadía. Esto fue sin el ánimo de ofender a nadie”.

En su mensaje, el delantero reconoció el error y manifestó su comprensión ante el malestar generado: “Sé que incomodé a los hinchas, miembros de mi club actual, a mis compañeros y a personas cercanas a mí. Por tal motivo, acepto la gravedad y el gran error cometido, entiendo y acepto el enojo y todas las críticas que los hinchas puedan tener hacia mí”.

Además, confirmó que aceptaba la sanción impuesta por el club, aunque no se han dado detalles oficiales sobre la naturaleza de la medida disciplinaria: “Lamento profundamente que debido a mis actitudes y la merecida sanción recibida por el club, no pueda ayudar en este momento a la institución en la parte deportiva”.

La incertidumbre sobre el futuro inmediato de Villarreal en Millonarios aumentó tras las declaraciones del periodista Alexis Rodríguez, que informó que, una vez el delantero complete su proceso de recuperación física, se integrará al equipo Sub-20 para realizar trabajos de reacondicionamiento, por lo que es incierto si volverá a la plantilla profesional.

Regreso de Leonardo Castro y expectativas en Millonarios

En medio de este escenario complejo, la posible reaparición de Leonardo Castro se perfila como un rayo de esperanza para el equipo bogotano. El delantero, ausente desde marzo por una lesión de gravedad, podría regresar antes de lo previsto. De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez, estaría en condiciones de volver a la competencia el 6 de septiembre, en el clásico ante Independiente Santa Fe, actual campeón de la Liga BetPlay.

Inicialmente, su retorno se proyectaba para octubre, pero la evolución favorable de su recuperación ha acelerado los plazos. La expectativa en torno a su regreso es alta, ya que se le considera una pieza fundamental para que Millonarios recupere el rumbo y aspire a clasificar a los cuadrangulares del torneo local.