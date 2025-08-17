Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La Copa Colombia empezará su fase de octavos de final a finales de agosto y se extenderá hasta septiembre - crédito Colprensa

La Copa Colombia sigue a toda marcha en su edición 2025, recordando que tuvo la novedad de que los ocho representantes en los certámenes de la Conmebol no quedaron sembrados en los octavos de final, como en años anteriores, sino que los 36 equipos se dividieron dependiendo de si clasificaron a los cuadrangulares en la primera y segunda división.

De cara a la fase de octavos, la Dimayor dio a conocer la programación de los partidos, en los que se tiene la cuestión de que solo hay seis llaves definidas y listas para empezar la pelea, pues dos clubes están a la espera de que se conozcan sus respectivos rivales y ponerse a la par del resto.

Cabe recordar que el campeón de la Copa Colombia 2025 será el representante del país en la Copa Sudamericana 2026, siendo sembrado en la fase previa junto a los otros tres mejores conjuntos de reclasificación que no vayan a la Copa Libertadores 2026.

Octavos de la Copa Colombia

Según el comunicado de la entidad, a finales de agosto comenzará la pelea por los octavos del certamen, en el que Atlético Nacional es el campeón defensor y varios clubes de la primera división le apuestan todo para obtener un título, además de que hay tres conjuntos del Torneo BetPlay.

Para empezar, el Junior de Barranquilla se medirá con el Atlético FC de Cali el martes 26 de agosto, al igual que el Deportivo Pereira frente al Real Cundinamarca, este último dio la sorpresa al eliminar a nada menos que el Tolima en la ronda inicial, con un marcador global de 3-1.

Alfredo Arias, entrenador del Junior, espera salir campeón de la Copa Colombia 2025 -crédito @JuniorClubSA/X

El miércoles 27 de agosto, Fortaleza jugará contra Independiente Medellín en el estadio de Techo, Atlético Bucaramanga recibirá a América de Cali y Atlético Nacional se enfrentará a Deportes Quindío, otro conjunto de la “B”. Finalmente, el jueves 28 de agosto, Alianza FC se verá las caras con Independiente Santa Fe a las 16:00.

La confirmación de estos encuentros por parte de la Dimayor marca el inicio de una fase decisiva en la Copa BetPlay 2025, aunque la definición de los últimos clasificados mantiene en vilo a varios equipos y aficionados.

Andrés Sarmiento celebrando el tercer gol para la goleada 3-0 de Nacional sobre el Cúcuta Deportivo, por Copa Colombia - crédito Atlético Nacional

Programación de los octavos:

Martes 26 de agosto

Junior vs. Atlético FC, 6:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. Real Cundinamarca, 7:00 p. m.

Miércoles 27 de agosto

Fortaleza vs. Independiente Medellín, 3:00 p. m.

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali, 6:30 p. m.

Atlético Nacional vs. Deportes Quindío, 8:30 p. m.

Jueves 28 de agosto

Alianza FC vs. Independiente Santa Fe, 4:00 p. m.

Las dos llaves pendientes

La expectativa por los octavos de final de la Copa BetPlay 2025 se intensifica, aunque dos llaves de la fase anterior aún no han definido a sus clasificados. Deportivo Pasto y Envigado aguardan conocer a sus rivales, que surgirán de los duelos pendientes entre Millonarios y Real Cartagena, así como entre Once Caldas y Patriotas.

La Dimayor detalló que el partido de vuelta entre Millonarios y Real Cartagena se disputará el martes 26 de agosto, mismo día del inicio de la siguiente ronda, con el equipo bogotano partiendo con una ventaja de 3-1 obtenida en el estadio El Campín durante el encuentro de ida. El desenlace de esta serie determinará al adversario de Envigado en la siguiente ronda.

Millonarios logró la victoria 3-1 sobre Real Cartagena, con buena ventaja para la vuelta en la capital de Bolívar - crédito Millonarios FC

Por otro lado, Once Caldas recibirá a Patriotas el viernes 22 de agosto en el estadio Palogrande, tras haber conseguido una victoria contundente de 6-0 en el primer enfrentamiento, cuyo juego de vuelta se debió aplazar por el paro campesino en Boyacá durante buena parte del mes y el ganador de este cruce se medirá con el Deportivo Pasto.