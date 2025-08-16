Deportes

Néiser Villarreal arriesgaría su carrera por escándalo en Millonarios: estas son las implicaciones por usar camiseta de América

El atacante está en la mira de los azules por una transmisión en vivo, en la que la reunión con las directivas podría marcar un golpe enorme en su naciente trayectoria

Neiser Villarreal no ha podido brillar con Millonarios y ahora afronta un escándalo por usar la camiseta de otro equipo colombiano - crédito Colprensa

Millonarios no ha tenido un semestre tranquilo, pues se presentaron toda clase de problemas con la plantilla del técnico David González, que en sus primeros cuatro partidos solo sumó un punto de 12 disputados y con muchas críticas no solo hacia ellos, sino contra los directivos.

También está el caso de Néiser Villarreal, atacante juvenil que apareció con la camiseta del América de Cali, mientras hacía una transmisión en vivo en sus redes sociales, lo que armó un escándalo entre los aficionados por portar las prendas de un rival y por el que tendrá reunión con la institución.

Más allá de lo que pase en dicho encuentro con los directivos, “Neyser” se arriesga a una serie de consecuencias que marcarían el inicio de su carrera profesional para siempre, que ha sido convulsionada después de su aparición en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela en enero de 2025.

Posibles consecuencias para Néiser Villarreal

Luego de conocerse las imágenes en las que el jugador se encontraba con la camiseta roja de los vallecaucanos, se abrió todo un debate sobre lo que debe pasar con el atacante de 20 años, que por el momento se recupera de una lesión sufrida en un amistoso de la selección Colombia sub-20 ante Panamá.

Para empezar, es probable que Millonarios lo desvincule de la plantilla por lo que queda del segundo semestre, que sería una de las decisiones en la reunión de la que hablaron periodistas como Juan Felipe Cadavid, en La FM, y Felipe Sierra en su cuenta de X, pero que aún no se tiene fecha.

El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

Lo segundo es que el jugador arriesgaría seis meses en los que no volvería a jugar, solo esperando a que termine su contrato el 30 de noviembre de 2025, que fue el objetivo del representante Andrés Romano desde inicios de la temporada, tanto así que rechazó dos ofertas del Vasco da Gama y Atlético de Madrid para que fuera vendido.

Otra implicación en el caso de Néiser Villarreal es que perdería escenario internacional y le costaría encontrar club, debido a la falta de minutos en el segundo semestre y sus recientes escándalos, que con apenas 20 años no lo dejarían bien parado para alguna negociación en el exterior.

Néiser Villarreal solo lleva 15 partidos con Millonarios en 2025, sin goles y apenas dos asistencias - crédito Colprensa

Por el momento, “Neyser” no se ha pronunciado tras lo ocurrido con la camiseta del América, equipo del que es aficionado, pero nunca se le había visto con una prenda de los “Escarlatas” y que ahora le costaría caro con los “Embajadores”, equipo en el que tampoco ha brillado.

¿Adiós al Mundial?

Así como en Millonarios las consecuencias serían graves, en la selección Colombia sub-20 las cosas irían peor, debido a que el futbolista pasaría de ser la máxima figura a mostrar en la rama juvenil, a ser víctima de una dura decisión por parte del técnico César Torres.

Todo indica que Néiser Villarreal le diría adiós al Mundial Sub-20 de Chile, cuyo debut de la Tricolor se dará el 29 de septiembre contra Arabia Saudita, en la fase de grupos, y aunque no se tiene la convocatoria oficial, el escándalo en los azules traería muchos problemas.

Néiser Villarreal se dio a conocer en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela, en el que marcó ocho goles en nueve partidos con Colombia - crédito JUAN BARRETO / AFP

A falta de confirmación, la separación de la plantilla por parte de Millonarios implicaría que no tenga el nivel necesario para el certamen, que se convertiría en un castigo enorme para el atacante que esperaba llegar al campeonato para mostrarse a los distintos ojeadores de conjuntos en el extranjero.

Sumado a eso, Villarreal se recupera de una lesión en el ligamento colateral medial en una de sus rodillas, que sufrió en el amistoso contra Panamá en Cali el 27 de julio, saliendo en camilla y con claras muestras de dolor.

