Luis Díaz le da la Supercopa de Alemania al Bayern Munich: así fue su primer gol ante el Stuttgart

El inicio de temporada para Luis Díaz no pudo ser mejor, pues luego de salir del Liverpool, en el que se despidió por la negativa para aumentar su salario, llegó al Bayern Munich como toda una estrella y para pelear nuevos títulos, entre ellos la Bundesliga y la Champions League.

Además de ello, “Lucho” fue clave en la final de la Supercopa de Alemania contra el Stuttgart, al que marcó su primer gol en un compromiso en el que también consigue su título número uno con los “Bávaros”, que pagaron 75 millones de euros en el mercado de fichajes.

De esta manera, el guajiro demuestra su talento y capacidad para ser determinante en la nueva temporada, en la que debutará en la Bundesliga ante el RB Leipzig el viernes 22 de agosto en el Allianz Arena, que también es el debut del colombiano frente al público del Bayern.

Lucho pone el gol del título

Como en todos los inicios de temporada en Europa, las principales ligas disputan la Supercopa para definir al mejor club de cada nación, en la que se miden el campeón de liga contra el ganador de Copa, que en el caso de Alemania, fueron el Bayern Munich ante el Stuttgart.

La final fue la oportunidad para que Luis Díaz pudiera brillar con los “Bávaros”, pues era su primer partido oficial, primera final y el que terminó siendo el primer trofeo en el fútbol “Teutón”, que también era el objetivo del colombiano con la institución: conseguir la mayor cantidad de títulos posibles.

Luis Díaz peleando el balón contra Josha Vagnoman, del Stuttgart - crédito Heiko Becker/REUTERS

En el segundo tiempo, el colombiano empezó a tener más protagonismo en el frente de ataque, pues ya no solo salía por los costados, sino que entraba al área y en medio de los defensores, fue así como consiguió su gol número uno con el Munich y con el que decretó el triunfo.

A los 77 minutos del partido, Harry Kane avanzó en campo contrario para abrir el esférico a Serge Gnabry, que mandó un centro para Luis Díaz que, de frente al portero Fabian Bredlow, cabeceó el balón y lo mandó al palo derecho, que fue el 2-0 parcial y que levantó a los aficionados de las sillas.

Con la anotación de Luis Díaz, el Bayern Munich le puso el punto final a la Supercopa de Alemania, que ganó 2-1 contra el Stuttgart - crédito Heiko Becker/REUTERS

Pese a la anotación de Jamie Leweling a los 93′ para el Stuttgart, con el que le puso algo de suspenso a la final en el Mercedes-Benz Arena, el título se quedó en manos del Bayern, siendo el trofeo número 11 en la historia de la competición para el club y con un colombiano como protagonista.

Lo que sigue para “Lucho”

El atacante colombiano llegó a 15 títulos en su carrera profesional, con Porto y Liverpool siendo los clubes en los que más festejó con cinco trofeos, por lo que espera que en el Bayern Munich se supere esa cifra durante la temporada 2025/2026, que apenas inicia y tiene mucho camino por recorrer.

Para empezar, se viene el debut en la Bundesliga contra el RB Leipzig, que como en todos los años, es obligación de los “Bávaros” salir campeón y no cometer errores como ocurrió en 2024, cuando el Bayer Leverkusen le cortó una racha de campeonatos que inició en 2013.

Los objetivos de Luis Díaz con el Bayern Munich en la temporada serán la Bundesliga, Copa de Alemania y la Champions - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luego seguirá la Copa de Alemania, en la que Luis Díaz jugará la primera ronda ante Wehen Wiesbaden el miércoles 27 de agosto, en la que quiere otro trofeo para aumentar la historia de una institución que siempre ha parecido invencible en ese país.

Finalmente, Bayern Munich vuelve a ser favorito para quedarse con la Champions League, en la que falta por conocer los últimos conjuntos clasificados a la fase liga y esperando repetir la campaña de 2020, cuando se quedó con su última “orejona” en Lisboa.