Estos son los colombianos que han jugado la final de la Supercopa de Alemania

Luis Díaz tendrá la posibilidad de conquistar su primer título con los “Gigantes de Baviera” y, como algunos futbolistas colombianos, disputará el primer trofeo de la temporada

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

James Rodríguez hizo parte del
James Rodríguez hizo parte del Bayern Múnich-crédito Michael Dalder/REUTERS

Luis Díaz tendrá su tercera aventura en el fútbol europeo, tras sus pasos por el Porto de Portugal y el Liverpool de Inglaterra. En esta ocasión, el delantero colombiano jugará en el Bayern Múnich, donde llega con la expectativa de ser una de las esperanzas en el ataque de los “Gigantes de Baviera” para ganar títulos en la temporada.

En este contexto, el comienzo de la temporada 2025-2026 le dará a la figura de la “Tricolor” una oportunidad para conquistar su primer título en Alemania: la final de la Supercopa ante Stuttgart.

Por este motivo, a continuación repasamos los colombianos que disputaron el partido decisivo, que otorga el primer título en territorio teutón.

Adolfo Valencia

El colombiano Adolfo Valencia hizo
El colombiano Adolfo Valencia hizo parte del Bayern Múnich entrenado por Franz Beckenbauer - crédito Kicker y Bayern Múnich

El primero que tuvo la posibilidad de jugar este torneo fue Adolfo “El Tren” Valencia, el 7 de agosto de 1994, en el antiguo estadio Olímpico de Múnich.

Fue en la derrota por 3-1 ante el Werder Bremen, donde el exdelantero de Santa Fe tuvo la posibilidad de entrar al minuto 36, en reemplazo de Dietmar Hamann.

Con goles de Vladimir Beschastnykh al minuto 2 para Werder Bremen y de Christian Nerlinger al 57, el título se debió definir en los tiempos extra.

En este tramo del partido, los goles de Michael Schulz al 104 y de Wyton Rufer al 116 permitieron que los Die Grün-Weißen (que se traduce al español como Los Verdes y Blancos) ganaran su tercer y último título de la Supercopa de Alemania.

Adrián Ramos

Adrián Ramos tuvo minutos en
Adrián Ramos tuvo minutos en la final de la Supercopa de Alemania de 2014-crédito AP

Adrián Ramos, delantero colombiano e ídolo del América de Cali, disputó la final de la Supercopa de Alemania el 13 de agosto de 2014, en el estadio Allianz Arena de Múnich.

En esa oportunidad, Ramos ingresó al minuto 63 del partido, en lugar del atacante gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, cuando el conjunto dirigido por el alemán Jürgen Klopp ya ganaba 2-0.

Con goles del volante armenio Henrikh Mkhitaryan al minuto 23 y anotación de Aubameyang al 62, los Die Schwarzgelben (que en su traducción al español significa los negriamarillos) levantaron su quinto trofeo en la historia de esta competencia.

James Rodríguez

James Rodríguez también tuvo la
James Rodríguez también tuvo la posibilidad de escribir su nombre en la historia de la Supercopa de Alemania-crédito Michael Dalder/REUTERS

El segundo futbolista colombiano que tuvo la posibilidad de quedar campeón de la Supercopa de Alemania, a lo largo de la historia, fue James Rodríguez, aunque sin la posibilidad de jugar en ambas finales.

La primera final que se perdió fue en 2017, cuando llegó recién desde el Real Madrid, y no tuvo la posibilidad de jugar.

El 5 de agosto de 2017, después del 2-2 entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich, con las anotaciones de Cristian Pulisic al minuto 12 y de Pierre-Emerick Aubameyang al 71 para Dortmund, y de Robert Lewandowski al 18 y el autogol de Lukasz Piszczek al 88, el campeón se definió desde los tiros del punto penal.

En el Borussia Dortmund, Sebastian Rode y Marc Bartra fueron los que fallaron, mientras que Niklas Süle (formado en las divisiones menores del Dortmund) marcó el último penalti para Bayern Múnich.

En la segunda ocasión que James Rodríguez no pudo estar, Bayern Múnich goleó por 5-0 al Eintracht Frankfurt, con triplete del polaco Robert Lewandowski al 21, 26 y 54, gol del francés Kingsley Coman al 63 y tanto de Thiago Alcantara al 85, el 12 de agosto de 2018 en el estadio Deutsche Bank Park.

Gustavo Puerta

El volante colombiano no tuvo
El volante colombiano no tuvo la posibilidad de estar en aquella final-crédito Molly Darlington/REUTERS

Por último, el volante colombiano Gustavo Puerta, se pudo consagrar como campeón de la Supercopa de Alemania, pese a que Xabi Alonso, entrenador español del Bayer Leverkusen, no lo tuvo en cuenta.

Cuando es la gran final de la Supercopa de Alemania

Bayer Leverkusen es el último
Bayer Leverkusen es el último campeón de la Supercopa de Alemania-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

La final de la Supercopa de Alemania, se disputará el 16 de agosto de 2025, en el estadio MHPArena, de Stuttgart, a partir de la 1:30 p. m (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Espn y la aplicación digital de Disney Plus (Planes estándar y premium)

Es importante recordar que, los “Gigantes de Baviera”, son los más veces ganadores de este trofeo, con diez conquistas. A continuación, así está el palmarés

  1. Bayern Múnich: 10 títulos (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022)
  2. Borussia Dortmund: 6 títulos (1989, 1995, 1996, 2013, 2014, 2019)
  3. Werder Bremen: 3 títulos (1988, 1993, 1994)
  4. Kaiserslautern FC: 1 título (1991)
  5. Stuttgart: 1 título (1992)
  6. Schalke 04: 1 título (2011)
  7. Leipzig: 1 título (2023)
  8. Bayern 04 Leverkusen: 1 título (2024)
  9. Wolfsburgo: 1 título (2015)

