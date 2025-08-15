Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, esto dijo el técnico del Bournemouth sobre su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

El colombiano estaría en los planes para reforzar a uno de los gigantes del fútbol brasileño - crédito Tony O Brien / REUTERS

El mercado de fichajes en el fútbol europeo continúa contrarreloj, hasta el 31 de agosto de 2025, cuando cierrea la ventana de traspasos de jugadores.

En Inglaterra, los movimientos siguen siendo el foco principal de atención del día, y el colombiano Luis Sinisterra protagonizaría uno de los fichajes para el fútbol europeo.

Así lo confirmó el 14 de agosto de 2025 el técnico español Andoni Iraola, antes del partido entre Liverpool y Bournemouth, cuando aseguró que está por definirse el futuro del delantero que se formó en la cantera del Once Caldas.

Andoni Iraola habló sobre la ausencia de Luis Sinisterra para el partido entre Liverpool y Bournemouth - crédito Scott Heppell / REUTERS

Luis Sinisterra no viajó con el plantel del Bournemouth a Liverpool para el primer partido de la temporada, lo que refuerza la percepción de que su ciclo en el club inglés está cerca de concluir.

En la rueda de prensa, el entrenador español Andoni Iraola aclaró el presente del jugador.

“Sinisterra está en una situación similar a la de Dango, ya que hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Lo más probable es que no viaje, pero es cierto que ha entrenado con nosotros y está en forma”, dijo.

El vicepresidente de Cruzeiro habló sobre el interés de fichar a Luis Sinisterra

El directivo del cuadro de Belo Horizonte confirmó el interés en Luis Sinisterra - crédito Jean Carniel / REUTERS

El 12 de agosto de 2025, en atención a los medios de comunicación, después del sorteo de la Copa de Brasil, Pedro Junio, vicepresidente del Cruzeiro confirmó que trabajan en fichar a Luis Sinisterra, bajo la condición de confidencialidad, con el objetivo de que el fichaje se concrete, además de confirmar el interés del técnico portugués Leonardo Jardim, en contar con el colombiano, tanto que tuvo implicación en la negociación.

“Trabajamos de forma muy confidencial, con la intensa implicación de Leonardo Jardim. Es un jugador interesante que forma parte de nuestros planes, pero solo discutiremos nombres una vez que esté fichado para evitar cualquier interferencia“, mencionó.

Este es el presente de Cruzeiro: uno de los gigantes del fútbol brasileño

Cruzeiro está animando el campeonato brasileño en la temporada 2025 - crédito Diego Vara / REUTERS

El equipo dirigido por el entrenador portugués Leonardo Jardim, en la temporada 2025, es uno de los animadores de la Serie A de Brasil, ya que en la actualidad se encuentra en el segundo puesto del campeonato, con 37 puntos, a 3 puntos del Flamengo, líder parcial en la tabla de posiciones.

En su plantilla, cuenta con jugadores de experiencia como el exportero del Corinthians, Cassio, el defensor del Flamengo, Fabricio Bruno, como también con delanteros destacados en su momento con equipos históricos como el Santos y Flamengo, como lo son los delanteros brasileños Kaio Jorge y Gabriel Barbosa, respectivamente.

En el último partido por el torneo local, perdió 2-1 en el estadio Mineirão, de Belo Horizonte, ante el Santos de Neymar, partido que se disputó el 10 de agosto de 2025.

El equipo local se adelantó al minuto 43, con gol de Fabricio Bruno, pero en la segunda mitad, Santos le amargó la noche a los fanáticos azules con las anotaciones de Guilherme al 62 y del atacante paraguayo Gustavo Caballero al 89.

Ahora, el equipo Raposa (que significa en portugués zorro), tendrá que visitar el 18 de agosto de 2025, al Mirassol, equipo recién ascendido a la máxima categoría del fútbol brasileño, en el estadio José Maria de Campos Maia, que también está haciendo una buena campaña, ya que se encuentra en el sexto lugar del campeonato, con 28 puntos, y por el momento, alejado del último lugar del descenso, que por ahora ocupa el Vasco da Gama de Río de Janeiro (equipo que confirmó el 14 de agosto de 2025 al delantero colombiano Carlos Gómez).

Fotografía de archivo de Ronaldo Nazário en un partido del torneo Brasileirao serie B entre Cruzeiro y Vasco da Gama. EFE/Yuri Edmundo

Es importante recordar que, Cruzeiro fue la cuna de uno de los delanteros brasileños más importantes en su historia como Ronaldo (y que estuvo como accionista del club hace poco), además de ser uno de los campeones de Copa Libertadores de Brasil, con dos títulos. A continuación, este es el palmarés del equipo de Belo Horizonte.

Serie A de Brasil: 4 títulos (1966, 2003, 2013, 2014)

Copa de Brasil: 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018)

Copa Libertadores de América: 2 títulos (1976, 1997)

Recopa Sudamericana: 1 título (1998)

Supercopa Sudamericana: 2 títulos (1991, 1992)

Campeonato Mineiro: 37 títulos

Estadísticas de Luis Sinisterra en la temporada 2024-2025

Luis Sinisterra viene de sumar pocos minutos en Inglaterra - crédito Chris Radburn / REUTERS

En la temporada 2024-2025, con Bournemouth, Sinisterra jugó 14 partidos en todas las competencias (Premier League, FA Cup, Copa de la Liga), en 334 minutos y anotó en una ocasión.

31 de agosto de 2024 - Premier League: 25 minutos y gol en el Everton 2-3 Bournemouth

Además, es importante recordar que el colombiano tuvo dos lesiones: una el 26 de octubre de 2024 en el empate a un gol ante Aston Villa como visitante en el Villa Park, y volvió a recaer en su lesión, el 15 de marzo de 2025 (tendón de la corva), en el duelo que su equipo perdió por 2-1 ante Brentford en el estadio Vitality, y donde solo jugó 18 minutos.