Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

América de Cali no pasa por un buen momento en el fútbol colombiano y la Copa Sudamericana.

Primero, cayó ante Fluminense por 2-1, en la Copa Sudamericana, y deberá buscar la victoria al menos por la mínima diferencia en el estadio Maracaná, de Río para clasificar a los cuartos de final.

Y el 14 de agosto de 2025, cayó por 2-1 ante Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la Liga Betplay, lo que generó una preocupación, en medio de la crisis de resultados del equipo dirigido por Diego Raimondi.

El histórico del América de Cali habló sobre el presente del equipo dirigido por Diego Gabriel Raimondi - crédito Colprensa

Frente a estos resultados negativos, Pablo Armero, exdefensor del América de Cali y la selección Colombia, habló para la emisora La Estación Deportiva, en la cuenta de X, y allí, el referente se mostró inconforme con la plantilla que tiene el equipo.

“Como representante del América de Cali, uno no juega un torneo internacional con los muchachos. Necesitamos jugadores con más experiencia para este torneo, con todo respeto, los muchachos son muy jóvenes para afrontar estos torneos y si la directiva no se pone las pilas no sé para dónde vamos, necesitamos más jerarquía y hay que invertir más”, mencionó.

La Mechita tuvo que jugar en menos de 72 horas, sus partidos de Copa Sudamericana y Liga BetPlay - crédito Juanse Hernández / Colprensa

Aun así, en medio de la crisis, apoyó al cuerpo técnico por Diego Gabriel Raimondi, explicando que el entrenador debe tener tiempo para consolidar su proceso, y recordó el caso cuando al portugués Pedro Felicio Santos, también la opinión pública y los periodistas lo criticaron.

“El cuerpo técnico siempre quiere hacer lo mejor. En 2018 tuvimos un técnico muy bueno, no digo un nombre, fue muy bueno el portugués (Pedro Felicio Santos), pero lo criticaron mucho porque no tenía experiencia. Ahora tengo entendido que Raimondi es muy bueno y le vamos a dar esa experiencia, pero no veo jerarquía, estamos en casa”, dijo.

Finalmente, Armero se mostró como un hincha más, y expresó su deseo de que el club haga un buen partido ante Fluminense, por la Copa Sudamericana.

“No soy nadie, soy un hincha más, pero hoy necesitamos que América de Cali se concientice de volver a ganar un título internacional, porque si seguimos así. Necesitamos hacer respetar la casa, porque no lo estamos haciendo, y América es un equipo grande”, concluyó.

En menos de 72 horas, América volvió a jugar

América de Cali no tuvo una buena noche con el equipo alternativo y perdió ante Pereira en el Ramírez Villegas - crédito Juanse Hernández / Colprensa

Con nómina alternativa, el 14 de agosto de 2025, América de Cali perdió por 2-1 ante Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El cabezazo de Jan Lucumí en el minuto 94 encendió la esperanza de América de Cali en el último suspiro del partido, pero el descuento no bastó para revertir el resultado en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

El tanto, validado tras la revisión de una posible posición adelantada y la comprobación de que el balón no había salido del campo antes del centro de Omar Bertel, marcó el cierre de un encuentro en el que el equipo visitante no logró evitar una nueva derrota.

El desarrollo del encuentro mostró un inicio carente de emociones, con ambos equipos generando escasas aproximaciones y sin remates claros a puerta durante la primera media hora. El primer disparo relevante llegó recién en el minuto 38, cuando Samy Merheg intentó sorprender, aunque su remate se marchó desviado.

La dinámica cambió drásticamente en la recta final del primer tiempo, cuando una fuerte entrada de José Cavadía sobre Juan David Ríos en la mitad del campo alteró el equilibrio del partido. Inicialmente sancionado con tarjeta amarilla, el volante de América de Cali terminó expulsado tras la intervención del VAR, que determinó la gravedad de la falta: una plancha por detrás al gemelo del rival.

La inferioridad numérica del visitante se tradujo en desventaja en el marcador antes del descanso. En el tiempo añadido de la primera parte, Juan David Ríos ejecutó un derechazo de larga distancia que, tras desviarse en Daniel Bocanegra, tomó altura y se incrustó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero Santiago Silva. Este fue el primer disparo a puerta del partido y significó el 1-0 para el local.

El segundo tiempo comenzó con una nueva advertencia de Jhon Largacha, cuyo centro exigió la intervención de Silva. Poco después, Merheg amplió la ventaja tras una combinación con Carlos Darwin Quintero, definiendo con potencia y precisión para el 2-0 en el minuto 48.

América de Cali, a pesar de los cambios realizados por el técnico Rafael Dudamel, no logró encontrar el camino para igualar el marcador. A Marco Pérez le anularon un gol en tiempo agregado por fuera de juego, y solo en el quinto minuto de adición, tras la revisión arbitral, se validó el tanto de Lucumí.

Ahora, Deportivo Pereira deberá jugar ante Envigado, el 23 de agosto de 2025 en el estadio Polideportivo Sur, a las 4:10 p. m. (hora de Colombia), mientras que América de Cali jugará el 19 de agosto de 2025, el partido de vuelta de los octavos de final ante Fluminense, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).