Independiente Santa Fe Femenino se pronunció tras la denuncia del técnico del América por actos de racismo: “Estamos seguros que no hay evidencia de dichos comportamientos”

Las directivas del equipo de las “Leonas” se pronunciaron sobre las denuncias de Carlos Hernández sobre racismo, en el partido que las “Diablas Rojas” ganaron 1-0 el 13 de agosto de 2025 en el estadio El Campín

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Las leonas y las diablas
Las leonas y las diablas rojas se volverán a ver las caras por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay - crédito @americadecali / X

El escándalo por racismo que se presentó el 13 de agosto de 2025, según la denuncia que hizo Carlos Hernández, director técnico del América de Cali, trajo sus consecuencias.

Independiente Santa Fe se pronunció después de las declaraciones de Hernández, que denunció que un hincha lo llamó “negro”, lo que activó el protocolo antirracismo por parte de la árbitra Camila Rodríguez.

Santa Fe Femenino anunció que no encontraron pruebas de racismo durante el partido, pero aun así no tendrán público en los próximos partidos de la Liga Femenina.

El cuadro cardenal se pronunció
El cuadro cardenal se pronunció tras las denuncias de Carlos Hernández - crédito @santafe_oficial / Instagram

En primer lugar, Santa Fe aclaró que no encontraron evidencias que demostraran que hubo racismo en contra de Carlos Hernández, técnico del América de Cali.

“Somos conscientes que en el marco del fútbol y en medio de la euforia pueden haber términos y/o palabras inadecuadas. Es por eso que desde Independiente Santa Fe y una vez escuchados varios actores del partido (directivos, jugadoras, cuerpo técnico y personal de seguridad) presentes en el compromiso disputado ayer, estamos seguros que no hay evidencia de comportamientos racistas”, explicaron.

Pero fueron contundentes en anunciar que mientras se realizan las investigaciones por el caso, no permitirán ingreso al público para los partidos de Santa Fe femenino, hasta que se aclare la situación.

“Sin embargo, en virtud de la denuncia realizada y mientras transcurren las investigaciones pertinentes, hemos tomado la decisión de que los próximos partidos de nuestro plantel femenino en condición de local se disputarán sin público. Las personas que ya habían adquirido sus boletas para el clásico femenino, podrán solicitar la devolución del dinero”, mencionaron.

Estas fueron las denuncias del entrenador del América de Cali

Carlos Hernández, director técnico del cuadro escarlata, quebró en llanto cuando habló sobre actos de racismo por parte de un hincha en el estadio - crédito Dimayor / YouTube

“Hoy siento dolor de patria. Esto es Colombia: hay problemas mucho más delicados, como personas privadas de la libertad, enfermos y niños sin recursos, para que un desadaptado venga a decirme ‘negro’ en una cancha. Estoy orgulloso de mi raza y de mis jugadoras que compiten con profesionalismo”, expresó entre lágrimas Carlos Hernández, entrenador del América de Cali, tras el partido disputado en el estadio El Campín.

La frase, cargada de indignación y orgullo, no solo expuso la dimensión personal del agravio, sino que también puso en primer plano la persistencia del racismo en el fútbol colombiano.

El episodio ocurrió el 13 de agosto de 2025, durante el encuentro entre América de Cali e Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la Liga BetPlay Femenina. Más allá del resultado —1-0 a favor del América de Cali gracias al gol de Elexa Bahr—, el foco se desplazó hacia un incidente en la tribuna: un aficionado de Santa Fe profirió un insulto racista dirigido al entrenador Hernández, lo que obligó a la árbitra Camila Rodríguez a detener el partido y activar el protocolo antirracismo.

Según relató el propio Hernández en la rueda de prensa posterior, el insulto no solo lo afectó a él, sino que también golpeó a las jugadoras negras del equipo.

“Más allá de lo deportivo, está lo que enluta el fútbol. Este acto contra nosotros y contra todas nuestras jugadoras negras de América que están en el equipo profesional. Esto no debe suceder, es increíble, es inaudito. Duele y estoy orgulloso de mi raza, de mis hijos que son negros y venir acá a la capital a recibir ese maltrato”, detalló el técnico, visiblemente afectado.

La intervención de la árbitra fue inmediata. Tras escuchar las ofensas provenientes de la tribuna, Camila Rodríguez detuvo el juego y convocó a las capitanas de ambos equipos, cumpliendo con el protocolo establecido para estos casos.

El analista arbitral José Borda explicó en su cuenta de X, como se activó el protocolo antirracismo por parte de Camila Rodríguez, jueza central del encuentro.

“RACISMO EN EL CAMPÍN: En el Santa Fe vs. América de la Liga Femenina, la árbitra Camila Rodríguez detuvo el partido y aplicó el Protocolo antirracismo. La Comisión Disciplinaria deberá proceder porque estas acciones no se pueden quedar en solo pausas momentáneas donde no pasa nada”.

La árbitra Camila Rodríguez detuvo
La árbitra Camila Rodríguez detuvo el partido entre Santa Fe y América, activando el protocolo antirracismo durante el juego - crédito @Borda_analista / X

