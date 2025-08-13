Así se burló jugador de São Paulo de Edwin Cardona, tras el segundo penalti errado en el partido por los octavos de Copa Libertadores

La escena más tensa de la noche se produjo cuando el defensor central venezolano, Nahuel Ferraresi, celebró de forma provocadora el segundo penalti fallado por Edwin Cardona, acercándose a él y gritándole en la cara tras el error.

Este gesto, cargado de frustración y rivalidad, encapsuló la presión que se vivió en el estadio Atanasio Girardot durante el empate sin goles entre Atlético Nacional y São Paulo.

El encuentro, disputado en Medellín, estuvo marcado por la superioridad del conjunto colombiano en la posesión y la generación de oportunidades, pero la falta de eficacia en la definición impidió que el marcador se moviera.

El equipo dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo resistió los embates locales y se llevó un empate valioso a Brasil, donde se definirá la serie el 19 de agosto de 2025 en el estadio Morumbi.

La figura central del partido fue Edwin Cardona, ya que desperdició dos penales en momentos clave. El primero, ejecutado en el minuto 13, salió desviado de la portería.

El segundo, en el minuto 68, fue detenido por el portero Rafael, lo que desató la reacción airada del jugador paulista.

Además de estos fallos, Atlético Nacional estrelló dos remates en el poste, lo que acentuó la sensación de impotencia en el equipo más laureado de Colombia.

Él es Nahuel Ferraresi: el central que se burló de Edwin Cardona

Nahuel Ferraresi es uno de los defensores centrales tanto del cuadro paulista como de la selección venezolana - crédito Thiago Bernardes / REUTERS

El defensor, oriundo de San Cristóbal, Venezuela, nació el 19 de noviembre de 1998, y comenzó su carrera deportiva en el equipo de su lugar de nacimiento, y uno de los equipos más grandes del fútbol de Venezuela: Deportivo Táchira, equipo con el cual debutó en 2017.

De allí, Ferraresi pasó por el fútbol uruguayo, en el Club Atlético Torque, en donde jugó 14 partidos y marcó un gol, entre la primera y segunda división de dicho país, en 981 minutos.

De allí, llegó al fútbol portugués en el CF Peralada, en donde acumuló la mayor parte de su experiencia deportiva, ya que jugó 29 partidos en 2520 minutos, y anotó un total de 2 goles, en la temporada 2018-2019.

Luego tendría pasos por el segundo equipo del Porto FC (uno de los equipos más destacados de dicho país), el Moreirense FC y el Estoril Praia, sumando 71 partidos, anotando 3 goles, recibiendo 20 tarjetas amarillas y siendo expulsado en dos ocasiones, desde la temporada 2019-2020, hasta la temporada 2021-2022.

Sería en su última temporada en el fútbol portugués, cuando São Paulo se fija en él, y lo ficha para reforzar el puesto como defensor central.

En todas las competencias con el cuadro paulista (Serie A de Brasil, Copa Libertadores, Copa de Brasil), lleva 73 partidos, un gol y seis anotaciones, lo que lo han llevado, poco a poco, a consolidarse como una de las figuras del tres veces campeón de América (1992, 1993 y 2005).

Además, es padre del exjugador venezolano Adolfo Ferraresi, que tuvo un paso breve por Colombia, cuando jugó en el desaparecido Unicosta FC de Barranquilla.

A continuación, este es el palmarés del defensor venezolano.

Segunda División de Uruguay con C.A Torque en 2017

Copa de Brasil con São Paulo en 2023

Supercopa de Brasil con São Paulo en 2024

Así quedaron los resultados de la jornada del 13 de agosto de 2025:

Partido: Fortaleza (Brasil) 0-0 Vélez Sarsfield (Argentina)

Estadio: Arena Castelão de Fortaleza

Árbitro: Derlis López (Paraguay)

Goles: No hubo

Partido: Peñarol (Uruguay) 1-0 Racing Club (Argentina)

Estadio: Campeón del Siglo de Montevideo

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Goles: David Terans al 78 para Peñarol

Así se jugarán los partidos del 13 y 14 de agosto de 2025 por los octavos de final de Copa Libertadores

13 de agosto de 2025

Partido: Cerro Porteño (Paraguay) vs. Estudiante de La Plata (Argentina)

Estadio: General Pablo Rojas de Asunción

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Flamengo (Brasil) vs. Internacional de Porto Alegre (Brasil)

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

14 de agosto de 2025

Partido: Botafogo (Brasil) vs. Liga de Quito (Ecuador)

Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro

Hora: 5:00 p. m.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Club Libertad (Paraguay) vs. River Plate (Argentina)

Estadio: Defensorer del Chaco de Asunción

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)

Transmisión de TV: Espn y Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Universitario (Perú) vs. Palmeiras (Brasil)

Estadio: Monumental de Lima

Hora: 7:30 p. m.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Transmisión de TV: Espn 2 y Disney Plus (Premium)