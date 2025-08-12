Deportes

Lothar Matthäus volvió a lanzar dura crítica en contra de Luis Díaz, tras su fichaje al Bayern Múnich: “No quieren quedar mal”

El histórico capitán del Bayern Múnich pone en duda la inversión de 75 millones de euros por el colombiano, y compara su llegada con la de jóvenes alemanes como Nick Woltemade

Carlos Pulido

Carlos Pulido

Luis Díaz tuvo 30 minutos
Luis Díaz tuvo 30 minutos en el último partido amistoso, previo a la Supercopa de Alemania - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Luis Díaz sigue preparando lo que será la temporada 2025-2026 con su nuevo equipo: el Bayern Múnich.

Tras su paso por el Liverpool, la figura de la selección Colombia ya quiere pensar en consolidarse como uno de los referentes en el ataque de uno de los equipos más importantes de Europa.

Aunque todavía se encuentra en periodo de adaptación en el equipo dirigido por el belga Vincent Kompany, la expectativa que despierta el colombiano es alta, y también las críticas que recibió su fichaje por 75 millones de euros.

Lottar Matthaus volvió a criticar
Lottar Matthaus volvió a criticar el fichaje de Luis Díaz - crédito Heiko Becker / REUTERS

En su columna habitual para Sky Sports, de Alemania, Lothar Matthäus volvió a criticar el fichaje del delantero colombiano, comparando que podía llegar un jugador más joven, como lo es el caso de Nick Woltemade, futbolista del Stuttgart.

“Díaz ya tiene 28 años. Nick Woltemade solo 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz. Si alguien fuera mezquino, podría preguntarse: ¿Por qué el Bayern no tiene esa confianza en Woltemade, quien ya se ha comprometido con el Bayern? El Stuttgart probablemente se habría conformado con lo que costó Díaz", dijo.

Además, cuestionó el motivo del porqué el cuadro de Baviera no va por el joven delantero alemán, poniendo de ejemplo el fichaje de Luis Díaz.

“El Bayern no quiere quedar mal, pero si la oferta de 55 millones es la decisión final, Woltemade debería preguntarse: pagaste 75 millones por Luis Díaz, ¿por qué no pagas 65 millones por mí?“, dijo.

Referente en el ataque del Bayern Múnich y compañero de Luis jugará en Alemania

El periodista especializado en fichajes,
El periodista especializado en fichajes, confirmó la salida del atacante francés hacía el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo - crédito @FabrizioRomano / X

El 11 de agosto de 2025, el periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó la salida del atacante francés Kignsley Coman al Al-Nassr de Arabia Saudita, equipo donde juega Cristiano Ronaldo, por lo cual será una baja importante en el ataque para los dirigidos por Vincent Kompany.

“ÚLTIMA HORA: ¡Kingsley Coman al Al Nassr, allá vamos! Acuerdo con el Bayern por poco menos de 30 millones de euros. Coman firmará un contrato de tres años con el Al Nassr, como parte de un ambicioso proyecto tras la llegada de Íñigo Martínez y João Félix. El reconocimiento médico y la firma se realizarán esta semana", detalló.

Así le fue a Luis Díaz en el amistoso

Luis Díaz jugó 30 minutos
Luis Díaz jugó 30 minutos ante el equipo suizo - crédito @FCBayernES / X

El delantero colombiano entró al minuto 62 de partido ante el Grasshopper de Suiza, ya que Vincent Kompany lo cuidó, dejándolo desde el banco de suplentes, para lo que será la gran final de la Supercopa de Alemania, el 16 de agosto de 2025, ante el Stuttgart.

En los minutos que estuvo en cancha, tuvo su primera oportunidad tras entrar por Lennart Karl, intentó controlar una pelota de cara al arco defendido por Nicolas Glaus, pero la pelota se fue larga, lo que permitió que el portero del cuadro suizo controlara la pelota.

Durante el partido, tuvo duelos interesantes a nivel físico, con el defensor Hassane Imourane, que planteó un partido complejo por la banda derecha para el defensor colombiano.

En el primer tiempo, el juvenil Lennart Karl abrió el marcador al minuto 21 de partido, mientras que Jonah Kusi-Asare al 26, abrieron el marcador para los “Gigantes de Baviera”, pero para el segundo tiempo, el equipo suizo reaccionó.

Fue gracias al gol de cabeza de Loris Giandomenico que apretó el partido al minuto 51, en una buena jugada colectiva de los locales.

Durante los últimos 20 minutos del partido, Bayern Múnich se encontró en un juego parejo, en donde la disputa en el medio campo fue clave para definir el resultado del partido.

Al minuto 87, Luis Díaz tuvo la posibilidad más clara del partido, cuando controló la pelota y encaró al arco, pero su definición se fue al palo de la mano derecha y no pudo marcar.

2-1 final para Bayern Múnich que ahora pensará en su primer título oficial con los alemanes.

Cuando es el debut en competencias oficiales de Luis Díaz

Luis Díaz jugará su primera
Luis Díaz jugará su primera final ante Stuttgart - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

La final de la Supercopa de Alemania, el 16 de agosto de 2025, a partir de la 1:30 p. m. (hora de Colombia), ante el Stuttgart en el estadio Mercedes-Benz Arena.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá en el mes de agosto de 2025:

  • 16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: Stuttgart vs. Bayern Múnich
  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Leipzig
  • 27 de agosto de 2025 - Copa de Alemania: Wehen vs. Bayern Múnich
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich

