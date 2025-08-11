Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Pablo Sabbag hizo revelación sobre su estadía en Corea del Sur- crédito @Pablosabbag11/ TikTok

Indudablemente, el idioma representa una “barrera” para los futbolistas que buscan salir al exterior durante su carrera. Y es que para los jugadores es común que se presenten oportunidades en destinos que, quizás, para el público general parecen “exóticos” o poco atractivos.

Ese es el caso del barranquillero Pablo Sabbag, futbolista que ha pasado por distintos equipos en el territorio nacional. El Jeque, como es conocido en el ámbito futbolero, fichó por el Suwon FC de la liga surcoreana a comienzos del presente año y reveló detalles de lo que ha sido su experiencia en el país asiático.

Fue por medio de su cuenta de TikTok que el barranquillero difundió un video en el que comentó que desde que llegó a Corea, él ha recibido 12 multas por parte de las autoridades.

Sabbag describió tal situación como una de las cosas “malas” que tiene ser latino en territorio asiático y mostró imágenes de las fotomultas que han llegado a su residencia por infringir las normas de tránsito, al parecer, por el desconocimiento del idioma que allí se habla.

“Esto es lo malo de ser latino en Corea del Sur. Mi nombre es Pablo Sabbag, soy un futbolista colombiano jugando en el Suwon FC y esta es mi multa número 12 desde que llegué a Seúl hace seis meses”.

No obstante, en un intento por “cambiar” la perspectiva de lo que ha sido su experiencia en territorio asiático, Sabbag destacó múltiples aspectos que rescata sobre lo que es vivir en la otra parte del mundo.

El exEquidad explicó que ya ha logrado anotar 10 goles desde que llegó al equipo coreano, así como está viviendo en una ciudad “increíble” –haciendo referencia a Seúl–. De igual forma, en otro particular detalle, Sabbag reveló que estando en dicho país, él logró sacar su primer K-Pop como artista.

Incluso, el barranquillero compartió un video en el que se ve cómo creo su propia pieza musical en el género que es bastante popular en territorio asiático.

Puntualmente, en la mencionada pieza se ve al colombiano haciendo “jueguitos” con un balón mientras suena de fondo la que sería la canción que creo.

Así las cosas, Sabbag definió su publicación como: “Un poquito de mi experiencia como barranquillero en Seúl 😅 12 fotomultas - 1 canción".

Sabbag ya se había equivocado con el combustible que echó a su carro

Es importante mencionar que tan solo unas semanas atrás, Sabbag había revelado que, a raíz de las complicaciones con el idioma, él se equivocó en el momento de querer cargar su vehículo con gasolina y terminó echando el combustible equivocado.

“Imagínense que estoy en la gasolinera, pero esta gasolina está en coreano, miren. Todo está en coreano. Marica, y yo me confundí, yo tenía que echar gasolina y eché diesel. O sea, esto era lo que tenía que echar, pero yo eché esto. Y encima lo llené todito. ¿Qué pasa? Que ahora no me puedo mover de aquí porque no puedo prender el carro y me toca esperar a que llegue el seguro y lo mueva y No sé cuánto tiempo voy a estar aquí“, comentó el barranquillero en aquella ocasión.

Cómo ha sido la trayectoria de Pablo Sabbag

Inició su carrera futbolística en las divisiones menores del Deportivo Cali, donde debutó en la Categoría Primera A en 2016. Posteriormente, fue cedido a préstamo al Orsomarso SC y luego al Tondea de Portugal. En 2019, se unió a La Equidad, donde destacó por su rendimiento, lo que le permitió fichar por Estudiantes de La Plata en 2021.

Tras una breve estadía en Newell’s Old Boys, regresó a La Equidad en 2022. En diciembre de 2022, se trasladó a Perú para jugar en Alianza Lima, donde se consagró como el mejor jugador del Torneo Apertura 2023 y contribuyó al título del equipo en ese certamen. Sin embargo, una lesión en el tobillo y un incidente disciplinario afectaron su desempeño en la segunda mitad de la temporada.​

Pablo Sabbag defendió la camiseta de Alianza Lima en el 2023 y 2024. - Crédito: Difusión

En enero de 2025, Sabbag firmó con el Suwon FC de la K League 1 de Corea del Sur. En su debut con el club, anotó un gol ante el Pohang Steelers, y continuó su racha goleadora con tantos frente al Gimcheon Sangmu y el Anyang. Además de su carrera a nivel de clubes, Sabbag ha sido internacional con la selección de Siria, representando al país en la Copa Asiática 2023. Debutó con la selección siria en enero de 2024, marcando su primer gol en un amistoso contra Malasia.