Deportes

Colombiano que juega en Corea reveló que ha recibido 12 multas desde que llegó al país: “Esto es lo malo de ser latino”

Pablo Sabbag, futbolista de paso por clubes como La Equidad y Deportivo Cali, reveló detalles de lo que ha sido su experiencia viviendo en el país asiático

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Pablo Sabbag hizo revelación sobre su estadía en Corea del Sur- crédito @Pablosabbag11/ TikTok

Indudablemente, el idioma representa una “barrera” para los futbolistas que buscan salir al exterior durante su carrera. Y es que para los jugadores es común que se presenten oportunidades en destinos que, quizás, para el público general parecen “exóticos” o poco atractivos.

Ese es el caso del barranquillero Pablo Sabbag, futbolista que ha pasado por distintos equipos en el territorio nacional. El Jeque, como es conocido en el ámbito futbolero, fichó por el Suwon FC de la liga surcoreana a comienzos del presente año y reveló detalles de lo que ha sido su experiencia en el país asiático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fue por medio de su cuenta de TikTok que el barranquillero difundió un video en el que comentó que desde que llegó a Corea, él ha recibido 12 multas por parte de las autoridades.

Sabbag describió tal situación como una de las cosas “malas” que tiene ser latino en territorio asiático y mostró imágenes de las fotomultas que han llegado a su residencia por infringir las normas de tránsito, al parecer, por el desconocimiento del idioma que allí se habla.

“Esto es lo malo de ser latino en Corea del Sur. Mi nombre es Pablo Sabbag, soy un futbolista colombiano jugando en el Suwon FC y esta es mi multa número 12 desde que llegué a Seúl hace seis meses”.

Pablo Sabbag ha dado a
Pablo Sabbag ha dado a conocer múltiples experiencias a través de sus redes sociales- crédito @pablosabbag11/ TikTok

No obstante, en un intento por “cambiar” la perspectiva de lo que ha sido su experiencia en territorio asiático, Sabbag destacó múltiples aspectos que rescata sobre lo que es vivir en la otra parte del mundo.

El exEquidad explicó que ya ha logrado anotar 10 goles desde que llegó al equipo coreano, así como está viviendo en una ciudad “increíble” –haciendo referencia a Seúl–. De igual forma, en otro particular detalle, Sabbag reveló que estando en dicho país, él logró sacar su primer K-Pop como artista.

Incluso, el barranquillero compartió un video en el que se ve cómo creo su propia pieza musical en el género que es bastante popular en territorio asiático.

Estas son las multas que
Estas son las multas que ha recibido Pablo Sabbag desde su llegada a Corea del Sur- crédito @pablosabbag11/ TikTok

Puntualmente, en la mencionada pieza se ve al colombiano haciendo “jueguitos” con un balón mientras suena de fondo la que sería la canción que creo.

Así las cosas, Sabbag definió su publicación como: “Un poquito de mi experiencia como barranquillero en Seúl 😅 12 fotomultas - 1 canción".

Sabbag ya se había equivocado con el combustible que echó a su carro

Es importante mencionar que tan solo unas semanas atrás, Sabbag había revelado que, a raíz de las complicaciones con el idioma, él se equivocó en el momento de querer cargar su vehículo con gasolina y terminó echando el combustible equivocado.

“Imagínense que estoy en la gasolinera, pero esta gasolina está en coreano, miren. Todo está en coreano. Marica, y yo me confundí, yo tenía que echar gasolina y eché diesel. O sea, esto era lo que tenía que echar, pero yo eché esto. Y encima lo llené todito. ¿Qué pasa? Que ahora no me puedo mover de aquí porque no puedo prender el carro y me toca esperar a que llegue el seguro y lo mueva y No sé cuánto tiempo voy a estar aquí“, comentó el barranquillero en aquella ocasión.

Pablo Sabbag contó curiosa anécdota en Corea del Sur - crédito pablosabbag11/ TikTok

Cómo ha sido la trayectoria de Pablo Sabbag

Inició su carrera futbolística en las divisiones menores del Deportivo Cali, donde debutó en la Categoría Primera A en 2016. Posteriormente, fue cedido a préstamo al Orsomarso SC y luego al Tondea de Portugal. En 2019, se unió a La Equidad, donde destacó por su rendimiento, lo que le permitió fichar por Estudiantes de La Plata en 2021.

Tras una breve estadía en Newell’s Old Boys, regresó a La Equidad en 2022. En diciembre de 2022, se trasladó a Perú para jugar en Alianza Lima, donde se consagró como el mejor jugador del Torneo Apertura 2023 y contribuyó al título del equipo en ese certamen. Sin embargo, una lesión en el tobillo y un incidente disciplinario afectaron su desempeño en la segunda mitad de la temporada.​

Pablo Sabbag defendió la camiseta
Pablo Sabbag defendió la camiseta de Alianza Lima en el 2023 y 2024. - Crédito: Difusión

En enero de 2025, Sabbag firmó con el Suwon FC de la K League 1 de Corea del Sur. En su debut con el club, anotó un gol ante el Pohang Steelers, y continuó su racha goleadora con tantos frente al Gimcheon Sangmu y el Anyang. Además de su carrera a nivel de clubes, Sabbag ha sido internacional con la selección de Siria, representando al país en la Copa Asiática 2023. Debutó con la selección siria en enero de 2024, marcando su primer gol en un amistoso contra Malasia.

Temas Relacionados

Pablo SabbagColombianos en el exteriorSuwonColombianos en Corea del SurColombia-Deportes

Más Noticias

Besiktas daría salida a jugador colombiano que fichó meses atrás: habría interés desde Polonia y Portugal

El poderoso equipo turco buscaría dar rodaje a un exfutbolista de La Equidad que dio el salto al Viejo Continente a comienzos de 2025, tras destacar en el fútbol nacional

Besiktas daría salida a jugador

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

El conjunto antioqueño continúa reafirmando su rótulo de “Cantera de Héroes” y mandará, nuevamente, uno de sus futbolistas al Viejo Continente

Envigado concretó la venta de

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

El defensor central neerlandés, capitán de los Reds, fue autocrítico tras perder el partido de la Community Shield y recordó al delantero colombiano que ahora juega en el Bayern Múnich y a otro de sus excompañeros

Van Dijk lamentó la salida

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Las autoridades distritales habían anunciado la postergación del duelo entre Santa Fe y Millonarios tras los desmanes registrados en el fallido concierto de Damas Gratis en Bogotá

Clásico bogotano daría reversazo y

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta

El origen de la especulación se remonta a julio, cuando diversos sectores periodísticos reportaron la presencia en Colombia de empresarios extranjeros interesados en invertir en el fútbol profesional local

Supuesto interés del City Group
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian que el Clan del

Denuncian que el Clan del Golfo está invadiendo territorios donde antes estaba el Ejército en Antioquia: “Unos andan de civil, otros uniformados”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el asesinado senador no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Besiktas daría salida a jugador

Besiktas daría salida a jugador colombiano que fichó meses atrás: habría interés desde Polonia y Portugal

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena