Deportes

El periodista deportivo Mario Alfonso Escobar, conocido como “Doctor Mao”, se encuentra en delicado estado de salud en Cali: esto se sabe

El reconocido periodista deportivo del Valle del Cauca permanece internado bajo estricta vigilancia médica, mientras especialistas preparan un procedimiento especializado para estabilizarlo

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Uno de los periodistas deportivos más influyentes del Valle del Cauca y Colombia se encuentra internando en un hospital de Cali - crédito @elcorrillodemao / X

El periodismo deportivo de Colombia sufre momentos críticos por la salud de algunos de sus referentes nacionales.

Después de conocerse el fallecimiento del comunicador cartagenero Eugenio Baena Calvo, el 8 de agosto de 2025, también se conoció el crítico estado de salud por el cual pasa el periodista caleño Mario Alfonso Escobar, mejor conocido como el “Dr. Mao”.

Uno de los periodistas deportivos de Cali informó sobre el estadio de salud de Mario Alfonso Escobar - crédito @GaryErazo11 / X

El 7 de agosto de 2025, el periodista Gary Erazo entregó detalles sobre el estadio de salud de Mario Alfonso Escobar, mencionando que se encontraba internado de urgencias a causa de una deficiencia cardiaca, en la clínica Imbanaco, de Cali, según la información que entregó el mismo programa que el periodista fundó.

“En una clínica de Cali, fue internado de urgencia Mario Alfonso Escobar, el Doctor Mao, periodista veterano del Valle del Cauca, sufrió una deficiencia cardíaca mientras estaba de descanso en su casa. Pronta recuperación al mítico periodista“, dijo.

