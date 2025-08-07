Deportes

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

La futbolista del Real Madrid fue elegida entre las cinco mejores del mundo para ganar el reconocimiento que se le entrega a las mejores juveniles

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
Linda Caicedo viene de ser
Linda Caicedo viene de ser elegida en el once ideal de la Copa América Femenina 2025 - crédito Cristina Vega/REUTERS

La revista France Football reveló las jugadoras nominadas al Ballon d’Or 2025, en la cual se destaca el nombre de Linda Caicedo entre las cinco candidatas al Premio Kopa, que se entrega a la mejor jugadora sub-21 en el mundo.

La colombiana fue nominada junto a Michell Agyemang, jugadora inglesa del Arsenal; Wieke Kaptein, neerlandesa al servicio del Chelsea de Inglaterra; Vicky López, del FC Barcelona de España; y Claudia Martínez, la más joven de las candidatas al tener 17 años y la única que juega en Suramérica (Olimpia de Paraguay).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Linda Caicedo nominada al Balón
Linda Caicedo nominada al Balón de Oro como mejor jugadora sub-21 - crédito Ballon d'Or

Linda Caicedo se ha consolidado como referente indiscutible de la selección Colombia Femenina, tras liderar al equipo en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Desde sus primeros años como futbolista, Linda ha vestido los colores de la selección en todas sus categorías, destacándose especialmente en los torneos juveniles de 2022.

En el Campeonato Mundial Sub-17, la jugadora fue clave en la llegada del equipo a la final, un logro sin antecedentes en la historia de la selección. Además, la FIFA le otorgó el Balón de Plata y la Bota de Bronce gracias a su desempeño, reconocimiento que la consolidó como una de las figuras más destacadas del certamen.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol celebra con profunda emoción esta nominación, que honra no solo el talento y la disciplina de una jugadora excepcional, sino también el crecimiento y la proyección del fútbol femenino en Colombia. Su presencia en esta lista de élite internacional reafirma que el talento colombiano tiene un lugar entre los mejores del mundo. Hoy, Linda Caicedo nos recuerda que no hay límites para soñar, que el trabajo duro rinde frutos, y que cuando se juega con el corazón, Colombia siempre tiene razones para creer”, destacó la Federación Colombiana de Fútbol en su publicación, en la cual informa sobre la nominación de Linda Caicedo.

Trofeo entregado al ganador y
Trofeo entregado al ganador y la ganadora del Balón de Oro - créditos: AFP

France Football anunció la ampliación de galardones femeninos en la próxima ceremonia del Balón de Oro, prevista para el 22 de septiembre en el Théâtre du Chatelet de París. Según el comunicado de la revista, la edición de este año marcará el inicio de la equiparación total entre los premios entregados a futbolistas de ambos géneros, con la incorporación del Trofeo Kopa Femenino, el Trofeo Yashin Femenino y el Trofeo Gerd Müller Femenino, distinciones que hasta ahora solo se otorgaban a jugadores masculinos.

Hasta la edición pasada, únicamente existía un Balón de Oro femenino como principal reconocimiento individual. A partir de este año, las jugadoras contarán con distinciones que replican la estructura de premios tradicionalmente reservados a los hombres, reflejando el avance y consolidación del fútbol femenino en el escenario internacional.

El Trofeo Kopa Femenino premiará a la mejor jugadora joven del año, mientras que el Trofeo Yashin Femenino distinguirá a la arquera más destacada. El Trofeo Gerd Müller Femenino se otorgará a la máxima goleadora del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, tomando en cuenta goles anotados tanto en clubes como en selecciones.

Linda Caicedo en el Real
Linda Caicedo en el Real Madrid en la última temporada jugó 33 partidos y marcó 12 goles - crédito REUTERS/Susana Vera

La revista confirmó que se mantendrán los premios al mejor club y al mejor entrenador femenino, que acompañarán a las nuevas distinciones. Las nominadas a los nuevos trofeos se conocerán el jueves anterior a la gala. En el caso del Trofeo Gerd Müller Femenino, Ewa Pajor, delantera polaca del FC Barcelona, figura entre las principales candidatas tras anotar 47 goles y otorgar 19 asistencias en 61 partidos con su club y selección nacional en el ciclo evaluado.

Durante la ceremonia, la organización entregará los siguientes reconocimientos: Balón de Oro, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Müller, Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador), club masculino y femenino de la temporada, y Trofeo Sócrates, distinción por iniciativas sociales y benéficas.

Temas Relacionados

Linda CaicedoBalón de OroReal MadridSelección ColombiaKopa TrophyColombia-Deportes

Más Noticias

Falcao habría llamado la atención de uno de los clubes más representativos de Murcia, en España: esto se sabe

El exatacante de Millonarios y la selección Colombia estaría en el radar de uno de los clubes destacados de las categorías inferiores del fútbol ibérico

Falcao habría llamado la atención

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

El atacante atlanticense fue la gran figura del equipo de la Florida, en el duelo contra el equipo donde militan los también colombianos Johan Rojas y Díber Cambindo

Luis Fernando Muriel dio cátedra

Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

El cuadro verde tiene como obligación ser protagonista en el certamen internacional, que le aumenta la presión al entrenador que no desea quedar eliminado

Atlético Nacional habría cambiado de

Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina

Tal como ocurrió con Andrés Román, una jugadora del verde sufrió un problema de salud ante Santa Fe, en el inicio de los cuadrangulares en Itagüí

Nuevo susto en Atlético Nacional:

Jhon Jáder Durán está cerca de su primer fracaso con Fenerbahce y preocupa a José Mourinho: esto dijo el técnico

El entrenador perdió 2-1 ante el Feyenoord por la fase previa de la Champions League, en la que el delantero colombiano sumó minutos en el segundo tiempo

Jhon Jáder Durán está cerca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Bolívar anunció el

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

Guerra en el sur de Bolívar: obispo de Magangué habla de “un secuestro de gente” por los combates; “Los enfrentamientos son cerca a sus casas”

Ministro de Defensa confirmó que uniformados secuestrados por el ELN estarían en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Karol G sorprendió a sus

Karol G sorprendió a sus fans con versión acústica de una canción de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’: “Se puso romántica”

Karina García sería la nueva presentadora oficial de famoso programa de chismes

La Liendra sorprendió en Medellín con una jornada solidaria al mejor estilo de Camilo Cifuentes

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: Leo sorprendió a Deisy al revelarle su deseo de compartir con ella en un espacio más íntimo

Deportes

Falcao habría llamado la atención

Falcao habría llamado la atención de uno de los clubes más representativos de Murcia, en España: esto se sabe

Luis Fernando Muriel dio cátedra de fútbol con Orlando City en la Leagues Cup: anotó triplete contra el Necaxa

Atlético Nacional habría cambiado de opinión con el técnico Javier Gandolfi: dura decisión para la Copa Libertadores

Nuevo susto en Atlético Nacional: futbolista se desmayó en partido de la Liga Femenina

Jhon Jáder Durán está cerca de su primer fracaso con Fenerbahce y preocupa a José Mourinho: esto dijo el técnico