Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

Linda Caicedo viene de ser elegida en el once ideal de la Copa América Femenina 2025 - crédito Cristina Vega/REUTERS

La revista France Football reveló las jugadoras nominadas al Ballon d’Or 2025, en la cual se destaca el nombre de Linda Caicedo entre las cinco candidatas al Premio Kopa, que se entrega a la mejor jugadora sub-21 en el mundo.

La colombiana fue nominada junto a Michell Agyemang, jugadora inglesa del Arsenal; Wieke Kaptein, neerlandesa al servicio del Chelsea de Inglaterra; Vicky López, del FC Barcelona de España; y Claudia Martínez, la más joven de las candidatas al tener 17 años y la única que juega en Suramérica (Olimpia de Paraguay).

Linda Caicedo nominada al Balón de Oro como mejor jugadora sub-21 - crédito Ballon d'Or

Linda Caicedo se ha consolidado como referente indiscutible de la selección Colombia Femenina, tras liderar al equipo en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Desde sus primeros años como futbolista, Linda ha vestido los colores de la selección en todas sus categorías, destacándose especialmente en los torneos juveniles de 2022.

En el Campeonato Mundial Sub-17, la jugadora fue clave en la llegada del equipo a la final, un logro sin antecedentes en la historia de la selección. Además, la FIFA le otorgó el Balón de Plata y la Bota de Bronce gracias a su desempeño, reconocimiento que la consolidó como una de las figuras más destacadas del certamen.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol celebra con profunda emoción esta nominación, que honra no solo el talento y la disciplina de una jugadora excepcional, sino también el crecimiento y la proyección del fútbol femenino en Colombia. Su presencia en esta lista de élite internacional reafirma que el talento colombiano tiene un lugar entre los mejores del mundo. Hoy, Linda Caicedo nos recuerda que no hay límites para soñar, que el trabajo duro rinde frutos, y que cuando se juega con el corazón, Colombia siempre tiene razones para creer”, destacó la Federación Colombiana de Fútbol en su publicación, en la cual informa sobre la nominación de Linda Caicedo.

Trofeo entregado al ganador y la ganadora del Balón de Oro - créditos: AFP

France Football anunció la ampliación de galardones femeninos en la próxima ceremonia del Balón de Oro, prevista para el 22 de septiembre en el Théâtre du Chatelet de París. Según el comunicado de la revista, la edición de este año marcará el inicio de la equiparación total entre los premios entregados a futbolistas de ambos géneros, con la incorporación del Trofeo Kopa Femenino, el Trofeo Yashin Femenino y el Trofeo Gerd Müller Femenino, distinciones que hasta ahora solo se otorgaban a jugadores masculinos.

Hasta la edición pasada, únicamente existía un Balón de Oro femenino como principal reconocimiento individual. A partir de este año, las jugadoras contarán con distinciones que replican la estructura de premios tradicionalmente reservados a los hombres, reflejando el avance y consolidación del fútbol femenino en el escenario internacional.

El Trofeo Kopa Femenino premiará a la mejor jugadora joven del año, mientras que el Trofeo Yashin Femenino distinguirá a la arquera más destacada. El Trofeo Gerd Müller Femenino se otorgará a la máxima goleadora del periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, tomando en cuenta goles anotados tanto en clubes como en selecciones.

Linda Caicedo en el Real Madrid en la última temporada jugó 33 partidos y marcó 12 goles - crédito REUTERS/Susana Vera

La revista confirmó que se mantendrán los premios al mejor club y al mejor entrenador femenino, que acompañarán a las nuevas distinciones. Las nominadas a los nuevos trofeos se conocerán el jueves anterior a la gala. En el caso del Trofeo Gerd Müller Femenino, Ewa Pajor, delantera polaca del FC Barcelona, figura entre las principales candidatas tras anotar 47 goles y otorgar 19 asistencias en 61 partidos con su club y selección nacional en el ciclo evaluado.

Durante la ceremonia, la organización entregará los siguientes reconocimientos: Balón de Oro, Trofeo Kopa, Trofeo Yashin, Trofeo Gerd Müller, Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador), club masculino y femenino de la temporada, y Trofeo Sócrates, distinción por iniciativas sociales y benéficas.