Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Linda Caicedo es la única colombiana nominada al premio, aunque no asistiría por disposición del Real Madrid, que mantiene una pelea institucional con France Football, organizadores de la ceremonia

Camilo Zabaleta

El Balón de Oro es elegido por la votación de periodistas, hinchas y organización - crédito Stephanie Lecocq/Reuters

Por primera vez desde 2003, la lista de nominados al Balón de Oro prescinde tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo, estableciendo un panorama atípico para la edición número 69 del prestigioso galardón.

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025, en donde está nominada la colombiana Linda Caicedo, tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París, comenzando a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), mientras que la antesala con la alfombra roja iniciará dos horas antes.

Para los espectadores colombianos, la transmisión en vivo estará a cargo de Disney+, permitiendo así el seguimiento completo de la gala y la presencia de las figuras más relevantes del fútbol mundial.

Este año, la organización a cargo de France Football y la Uefa implementará tres nuevos premios, por lo que el evento suma reconocimientos tanto para las ramas masculina como femenina en categorías como el Trofeo Kopa (mejor jugador/a joven), Trofeo Yashin (mejor portero/a), Trofeo Gerd Müller (máximo/a goleador/a de club o selección) y Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador/a de club o selección). Además, el Premio Sócrates, impulsado conjuntamente con el grupo L’Équipe y “Peace and Sport”, destacará acciones sociales de campeones comprometidos.

Linda Caicedo es una de las referentes del Real Madrid- crédito EFE

Una de las notas destacadas para Colombia es la nominación de Linda Lizeth Caicedo Alegría al Premio Kopa femenino. La ex Deportivo Cali aparece entre las cinco finalistas al galardón reservado a la mejor jugadora sub-21 del planeta, compartiendo nominación con Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra), Wieke Kaptein (Chelsea, Países Bajos), Vicky López (FC Barcelona, España) y Claudia Martínez (Olimpia, Paraguay), siendo esta última la única sudamericana en la lista con apenas 17 años.

No obstante, la presencia de Caicedo en la ceremonia de París parece prácticamente descartada. Esto se debería a una decisión del Real Madrid, club en el que milita, que por segundo año consecutivo optaría por no enviar delegaciones a la gala en señal de protesta.

El equipo blanco no acuerda con los resultados de la edición previa, donde el galardón fue para el español Rodrigo ‘Rodri’ Hernández y no para el brasileño Vinícius Junior, lo que ha ocasionado una ruptura con los organizadores y ha llevado incluso a que el trofeo de Carlo Ancelotti, quien fue elegido el mejor entrenador, aún no haya sido recogido por el club madrileño.

De los representantes del Real Madrid que figuran en la lista de nominados junto a Linda Caicedo, destacan Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham (Balón de Oro masculino), Caroline Weir (Balón de Oro femenino), Thibaut Courtois (Trofeo Yashin masculino a mejor arquero) y Dean Huijsen (Trofeo Kopa masculino a mejor juvenil), todos ellos con posibilidades de recibir un galardón pero afectados por la misma política institucional.

Esta es la lista de nominados al Balón de Oro Masculino

Lamine Yamal es el principal candidato a ganar el Balón de Oro 2025 - crédito Stoyan Nenov/Reuters
  1. Jude Bellingham
  2. Ousmane Dembélé
  3. Gianluigi Donnarumma
  4. Désiré Doué
  5. Denzel Dumfries
  6. Serhou Guirassy
  7. Viktor Gyökeres
  8. Erling Haaland
  9. Achraf Hakimi
  10. Harry Kane
  11. Khvicha Kvaratskhelia
  12. Robert Lewandowski
  13. Alexis Mac Allister
  14. Lautaro Martínez
  15. Kylian Mbappé
  16. Scott McTominay
  17. Nuno Mendes
  18. Joao Neves
  19. Michael Olis
  20. Cole Palmer
  21. Pedri
  22. Raphinha
  23. Declan Rice
  24. Fabian Ruiz
  25. Mohamed Salah
  26. Virgil van Dijk
  27. Vinicius Jr.
  28. Vitinha
  29. Florian Wirtz
  30. Lamine Yamal

Esta es la lista de nominadas al Balón de Oro Femenino

Aitana Bonmatí es la vigente ganadora del Balón de Oro - crédito Denis Balibouse/Reuters
  1. Sandy Baltimore
  2. Barbara Banda
  3. Aitana Bonmatí
  4. Lucy Bronze
  5. Klara Bühl
  6. Mariona Caldentey
  7. Sofía Cantore
  8. Steph Catley
  9. Temwa Chawinga
  10. Melchie Dumornay
  11. Emily Fox
  12. Cristiana Girelli
  13. Esther González
  14. Caroline Graham Hansen
  15. Hannah Hampton
  16. Pernille Harder
  17. Patri Guijarro
  18. Amanda Gutierres
  19. Lindsey Hearps
  20. Chloe Kelly
  21. Frida Maanum
  22. Marta
  23. Clara Mateo
  24. Ewa Pajor
  25. Claudia Pina
  26. Alexia Putellas
  27. Alessia Russo
  28. Johanna Rytting Kaneryd
  29. Caroline Weir
  30. Leah Williamson

Temas Relacionados

Balón de OroLinda CaicedoBalón de Oro MasculinoBalón de Oro FemeninoFrance FootballCeremonia Balón de OroColombia-Deportes

