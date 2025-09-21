Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Por primera vez desde 2003, la lista de nominados al Balón de Oro prescinde tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo, estableciendo un panorama atípico para la edición número 69 del prestigioso galardón.
La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025, en donde está nominada la colombiana Linda Caicedo, tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París, comenzando a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), mientras que la antesala con la alfombra roja iniciará dos horas antes.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Para los espectadores colombianos, la transmisión en vivo estará a cargo de Disney+, permitiendo así el seguimiento completo de la gala y la presencia de las figuras más relevantes del fútbol mundial.
Este año, la organización a cargo de France Football y la Uefa implementará tres nuevos premios, por lo que el evento suma reconocimientos tanto para las ramas masculina como femenina en categorías como el Trofeo Kopa (mejor jugador/a joven), Trofeo Yashin (mejor portero/a), Trofeo Gerd Müller (máximo/a goleador/a de club o selección) y Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador/a de club o selección). Además, el Premio Sócrates, impulsado conjuntamente con el grupo L’Équipe y “Peace and Sport”, destacará acciones sociales de campeones comprometidos.
Una de las notas destacadas para Colombia es la nominación de Linda Lizeth Caicedo Alegría al Premio Kopa femenino. La ex Deportivo Cali aparece entre las cinco finalistas al galardón reservado a la mejor jugadora sub-21 del planeta, compartiendo nominación con Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra), Wieke Kaptein (Chelsea, Países Bajos), Vicky López (FC Barcelona, España) y Claudia Martínez (Olimpia, Paraguay), siendo esta última la única sudamericana en la lista con apenas 17 años.
No obstante, la presencia de Caicedo en la ceremonia de París parece prácticamente descartada. Esto se debería a una decisión del Real Madrid, club en el que milita, que por segundo año consecutivo optaría por no enviar delegaciones a la gala en señal de protesta.
El equipo blanco no acuerda con los resultados de la edición previa, donde el galardón fue para el español Rodrigo ‘Rodri’ Hernández y no para el brasileño Vinícius Junior, lo que ha ocasionado una ruptura con los organizadores y ha llevado incluso a que el trofeo de Carlo Ancelotti, quien fue elegido el mejor entrenador, aún no haya sido recogido por el club madrileño.
De los representantes del Real Madrid que figuran en la lista de nominados junto a Linda Caicedo, destacan Kylian Mbappé, Vinícius Junior y Jude Bellingham (Balón de Oro masculino), Caroline Weir (Balón de Oro femenino), Thibaut Courtois (Trofeo Yashin masculino a mejor arquero) y Dean Huijsen (Trofeo Kopa masculino a mejor juvenil), todos ellos con posibilidades de recibir un galardón pero afectados por la misma política institucional.
Esta es la lista de nominados al Balón de Oro Masculino
- Jude Bellingham
- Ousmane Dembélé
- Gianluigi Donnarumma
- Désiré Doué
- Denzel Dumfries
- Serhou Guirassy
- Viktor Gyökeres
- Erling Haaland
- Achraf Hakimi
- Harry Kane
- Khvicha Kvaratskhelia
- Robert Lewandowski
- Alexis Mac Allister
- Lautaro Martínez
- Kylian Mbappé
- Scott McTominay
- Nuno Mendes
- Joao Neves
- Michael Olis
- Cole Palmer
- Pedri
- Raphinha
- Declan Rice
- Fabian Ruiz
- Mohamed Salah
- Virgil van Dijk
- Vinicius Jr.
- Vitinha
- Florian Wirtz
- Lamine Yamal
Esta es la lista de nominadas al Balón de Oro Femenino
- Sandy Baltimore
- Barbara Banda
- Aitana Bonmatí
- Lucy Bronze
- Klara Bühl
- Mariona Caldentey
- Sofía Cantore
- Steph Catley
- Temwa Chawinga
- Melchie Dumornay
- Emily Fox
- Cristiana Girelli
- Esther González
- Caroline Graham Hansen
- Hannah Hampton
- Pernille Harder
- Patri Guijarro
- Amanda Gutierres
- Lindsey Hearps
- Chloe Kelly
- Frida Maanum
- Marta
- Clara Mateo
- Ewa Pajor
- Claudia Pina
- Alexia Putellas
- Alessia Russo
- Johanna Rytting Kaneryd
- Caroline Weir
- Leah Williamson