Deportes

La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

El equipo de Diego Raimondi sufrió un problema enorme en su preparación para el compromiso ante Fluminense, debido a un anuncio de la entidad que rige el fútbol colombiano

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
América de Cali tendrá un
América de Cali tendrá un lío en su calendario para los próximos compromisos de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

América de Cali busca hacer historia en el segundo semestre de 2025, con una nómina con menos figuras que en el pasado campeonato colombiano, para pelear por la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, esta última es el principal objetivo de la institución.

Sin embargo, la Dimayor no le colaboró a los rojos en su calendario, dejándole un enorme problema de cara a los próximos compromisos ante Fluminense de Brasil, en el estadio Pascual Guerrero, y contra el Deportivo Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas, y que es considerado como “una dimayorada”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, el cuadro vallecaucano se prepara para el encuentro ante el Deportes Tolima en Cali, en donde debe ganar para volver a la pelea por los ocho primeros puestos de la Liga BetPlay, en la que viene de caer frente a Santa Fe por 2-1 en El Campín, siendo la primera derrota del técnico Diego Raimondi.

Nueva “dimayorada” contra América

Para el segundo semestre, la Dimayor trató de organizar el calendario para ayudar a los clubes con sus compromisos locales e internacionales, programando 19 fechas del Torneo Finalización y en las que solo se podía aplazar o cambiar horario por un hecho de “fuerza mayor”.

Por desgracia para el América, quedó con dos partidos que deberá disputar en menos de 48 horas, debido a que en la Liga BetPlay fue necesario que se adelantara su juego de la séptima fecha contra el Deportivo Pereira, que ahora será el jueves 14 de agosto a las 6:00 p. m.

Dimayor debió adelantar el partido
Dimayor debió adelantar el partido del Pereira ante el América de Cali por las fiestas de la cosecha en la ciudad - crédito Dimayor

“El motivo del cambio son las Fiestas de la Cosecha en la ciudad de Pereira y la ocupación del estadio para diferentes eventos culturales, lo cual obligó a la reprogramación de fecha del encuentro deportivo”, decía en el comunicado de la Dimayor.

De esta manera, América está obligado a partir su nómina en dos, pues el 12 de agosto enfrenta al Fluminense, por la Copa Sudamericana, y se viola la norma de la FIFA del descanso obligatorio de 72 horas entre partidos oficiales y amistosos, para evitar que se presenten lesiones.

América de Cali viene de
América de Cali viene de eliminar al Bahía de Brasil por marcador global de 2-0, en los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Hasta ahora, los “Diablos Rojos” no se han pronunciado sobre lo que pasó con la programación de los dos compromisos, que son igual de relevantes porque uno es para llegar a cuartos del certamen internacional y el otro para acercarse a los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

“Estos son partidos trampa”

Terminado el compromiso ante Tigres por Copa Colombia, en el que América ganó por marcador global de 6-0, con 1-0 en la vuelta, el técnico Diego Raimondi no salió satisfecho con el resultado por la manera como sus dirigidos afrontaron el compromiso en Yumbo.

Estos son partidos trampa, donde uno no puede venir con la mentalidad justa y estamos contentos porque no fue así. Sin embargo, el funcionamiento del equipo no fue bueno, que puede ser por la cancha, ya que tenemos jugadores muy técnicos, que juegan muy rápido con el balón, pero me gustó mucho la actitud porque el grupo nunca perdió la concentración, luchó, peleó y quiso llevarse el partido desde el primer minuto”, dijo.

El técnico Diego Raimondi se
El técnico Diego Raimondi se mostró molesto por cómo el América afrontó la llave de vuelta ante Tigres por Copa Colombia - crédito América de Cali

Raimondi reveló que habló con los jugadores de ese problema: “No me gustó el funcionamiento y el trámite, y eso se lo dije a los chicos en el entretiempo, que teníamos que hacer mejor las cosas, sacar más ventajas en las zonas descubiertas de ellos. No lo supimos aprovechar en el primer tiempo y en el segundo, con la expulsión de Luis (Paz), los chicos no tenían nada más que perder y empezaron a jugar un poco más. Sufrimos, pero creamos más opciones”

Pese al mal juego, el técnico de América destacó el regreso de algunas figuras: “Jugadores como Yerson Candelo, Rodrigo Holgado, José Cavadía y Jan Lucumí tengan minutos, que ante la lesión de Dylan Borrero decido sacarlo para no perjudicarlo físicamente. Pero sobre todo la capacidad de poder entrenar y jugar con otros jugadores como Sebastián Navarro”.

Temas Relacionados

América de CaliDimayorCopa SudamericanaLiga BetPlayAmérica de Cali vs FluminenseDeportivo Pereira vs América de CaliColombia-Deportes

Más Noticias

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

En la noche del miércoles 6 de agosto de 2025 se registraron una serie de riñas dentro del Movistar Arena, situación que obligó a la cancelación de la presentación de la agrupación argentina

Periodista reveló que los conciertos

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

La representante Jennifer Pedraza ratificó sus denuncias contra Sencia, administradora y encargada del proyecto, por las ganancias que le quedarían al Distrito durante la concesión

Se frenaría la construcción del

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina

La joven futbolista prometió revancha y aseguró que la determinación del equipo colombiano para buscar el título en el futuro continúa

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón

El líder de la carrera es Rodrigo Contreras, vigente campeón de la edición 2024 y perteneciente a Nu Colombia, con una ventaja de más de un minuto con el segundo en la clasificación general

Secretaría de Movilidad de Bogotá

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”

El atacante colombiano espera la oportunidad para sumar minutos con el cuadro blanquiverde, en el comienzo de la temporada 2025-2026

Rui Borges, técnico del Sporting
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El calvario de la familia

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

‘Plan Gonzalo’, la macabra estrategia con la que el ELN planearía exterminar a jefes del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Graciosa reacción de Vicky Berrio

Graciosa reacción de Vicky Berrio al confesar que Luisa Fernanda W empezó a seguirla: “¿Ahora yo qué ropa me voy a poner?"

La ‘Negra Candela’ reveló nuevos detalles de la salida de Antonio Casale de la radio colombiana: decisión lo tomó por sorpresa

Hijo de Melissa Gate sorprendió en redes sociales con una lujosa adquisición: “El flow no se improvisa”

Golán, la película grabada en Colombia que habla de “lo difícil que es rebelarse contra lo que más amamos”

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

Deportes

Periodista reveló que los conciertos

Periodista reveló que los conciertos de Damas Gratis en Argentina cuentan con la misma seguridad de un partido de Boca vs. River, con fuerzas especiales

Se frenaría la construcción del nuevo estadio El Campín: radicaron acción popular, porque “a Bogotá la están tumbando”

Linda Caicedo publicó inspirador mensaje tras la derrota de Colombia ante Brasil en la final de la Copa América Femenina

Secretaría de Movilidad de Bogotá no permitirá la llegada de la última etapa de la Vuelta a Colombia: esta es la razón

Rui Borges, técnico del Sporting de Lisboa, habló sobre la posibilidad de que el delantero colombiano Luis Suárez sea titular: “Trabajó duro”