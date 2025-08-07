La Dimayor violó norma de la FIFA y dio un duro golpe al América para la Copa Sudamericana y Liga BetPlay: esto pasó

América de Cali tendrá un lío en su calendario para los próximos compromisos de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana - crédito América de Cali

América de Cali busca hacer historia en el segundo semestre de 2025, con una nómina con menos figuras que en el pasado campeonato colombiano, para pelear por la Liga BetPlay, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana, esta última es el principal objetivo de la institución.

Sin embargo, la Dimayor no le colaboró a los rojos en su calendario, dejándole un enorme problema de cara a los próximos compromisos ante Fluminense de Brasil, en el estadio Pascual Guerrero, y contra el Deportivo Pereira, en el Hernán Ramírez Villegas, y que es considerado como “una dimayorada”.

Por lo pronto, el cuadro vallecaucano se prepara para el encuentro ante el Deportes Tolima en Cali, en donde debe ganar para volver a la pelea por los ocho primeros puestos de la Liga BetPlay, en la que viene de caer frente a Santa Fe por 2-1 en El Campín, siendo la primera derrota del técnico Diego Raimondi.

Nueva “dimayorada” contra América

Para el segundo semestre, la Dimayor trató de organizar el calendario para ayudar a los clubes con sus compromisos locales e internacionales, programando 19 fechas del Torneo Finalización y en las que solo se podía aplazar o cambiar horario por un hecho de “fuerza mayor”.

Por desgracia para el América, quedó con dos partidos que deberá disputar en menos de 48 horas, debido a que en la Liga BetPlay fue necesario que se adelantara su juego de la séptima fecha contra el Deportivo Pereira, que ahora será el jueves 14 de agosto a las 6:00 p. m.

Dimayor debió adelantar el partido del Pereira ante el América de Cali por las fiestas de la cosecha en la ciudad - crédito Dimayor

“El motivo del cambio son las Fiestas de la Cosecha en la ciudad de Pereira y la ocupación del estadio para diferentes eventos culturales, lo cual obligó a la reprogramación de fecha del encuentro deportivo”, decía en el comunicado de la Dimayor.

De esta manera, América está obligado a partir su nómina en dos, pues el 12 de agosto enfrenta al Fluminense, por la Copa Sudamericana, y se viola la norma de la FIFA del descanso obligatorio de 72 horas entre partidos oficiales y amistosos, para evitar que se presenten lesiones.

América de Cali viene de eliminar al Bahía de Brasil por marcador global de 2-0, en los playoffs de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

Hasta ahora, los “Diablos Rojos” no se han pronunciado sobre lo que pasó con la programación de los dos compromisos, que son igual de relevantes porque uno es para llegar a cuartos del certamen internacional y el otro para acercarse a los puestos de clasificación a los cuadrangulares.

“Estos son partidos trampa”

Terminado el compromiso ante Tigres por Copa Colombia, en el que América ganó por marcador global de 6-0, con 1-0 en la vuelta, el técnico Diego Raimondi no salió satisfecho con el resultado por la manera como sus dirigidos afrontaron el compromiso en Yumbo.

“Estos son partidos trampa, donde uno no puede venir con la mentalidad justa y estamos contentos porque no fue así. Sin embargo, el funcionamiento del equipo no fue bueno, que puede ser por la cancha, ya que tenemos jugadores muy técnicos, que juegan muy rápido con el balón, pero me gustó mucho la actitud porque el grupo nunca perdió la concentración, luchó, peleó y quiso llevarse el partido desde el primer minuto”, dijo.

El técnico Diego Raimondi se mostró molesto por cómo el América afrontó la llave de vuelta ante Tigres por Copa Colombia - crédito América de Cali

Raimondi reveló que habló con los jugadores de ese problema: “No me gustó el funcionamiento y el trámite, y eso se lo dije a los chicos en el entretiempo, que teníamos que hacer mejor las cosas, sacar más ventajas en las zonas descubiertas de ellos. No lo supimos aprovechar en el primer tiempo y en el segundo, con la expulsión de Luis (Paz), los chicos no tenían nada más que perder y empezaron a jugar un poco más. Sufrimos, pero creamos más opciones”

Pese al mal juego, el técnico de América destacó el regreso de algunas figuras: “Jugadores como Yerson Candelo, Rodrigo Holgado, José Cavadía y Jan Lucumí tengan minutos, que ante la lesión de Dylan Borrero decido sacarlo para no perjudicarlo físicamente. Pero sobre todo la capacidad de poder entrenar y jugar con otros jugadores como Sebastián Navarro”.