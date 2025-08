Posible “fuego amigo” del canal de televisión del fútbol colombiano a los equipos: choque de trenes por golpe a millonario negocio

El fútbol colombiano entra en una nueva polémica por un supuesto lío entre el canal de televisión exclusivo y la plataforma WyScout - crédito AFP

No pasa una temporada en la que el fútbol colombiano no esté envuelto en una polémica, ya sea por la violencia en los estadios, decisiones del comité disciplinario o declaraciones de algún directivo, ya sea de la Dimayor o alguno de los 36 conjuntos profesionales en el país.

Se le suma ahora el caso de un supuesto golpe del canal de televisión exclusivo del fútbol colombiano a los equipos, que se vieron afectados en la venta de jugadores al exterior por la falta de imágenes en la plataforma WyScout, reconocida por mostrar estadísticas de miles de deportistas en el planeta para el mercado de fichajes.

El hecho provocó que se diera una discusión entre dos de los periodistas deportivos más influyentes en el país, con versiones distintas sobre lo que pasó con el medio de comunicación, que incluso habría usado el hecho para presionar por la negociación de los derechos en 2026, y con la Dimayor en el asunto.

“Bobito no”

Durante el programa Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez explicó lo que pasó entre WyScout y Win Sports, al iniciar que “hicieron un canje con las imágenes del canal y ellos dieron 36 licencias para que los clubes puedan tener esa información que el analista de rendimiento requiere (…) En 2020 se hizo y Win le entregó a la Dimayor las licencias”.

“En 2021, la plataforma canceló las licencias que había negociado y el canal siguió dando las imágenes. Luego WyScout se acercó a la Dimayor a vender el servicio, que venía estando gratis. La plataforma le cobró y Dimayor comenzó a pagar, sin saber que Win le daba el servicio. Pasaron los años y comenzando este 2025, esto le iba a costar casi 200 mil dólares”, añadió.

El periodista Pipe Sierra dio a conocer los detalles del conflicto entre Win Sports y la aplicación italiana WyScout - crédito @PSierraR/X

Vélez añadió que, cuando el medio televisivo se enteró del millonario negocio en el fútbol colombiano, “cortó las imágenes porque eran un canje para que le dieran las licencias a los clubes y ahora lo están cobrando con las imágenes del canal. Entonces eso se cortó y WyScout se quedó sin imágenes”.

“Win decidió hacer negocio con otros y se lo entregó a la Dimayor. Ahí aparecieron estos útiles personajillos, manejados por esas versiones de quienes incumplieron los contratos, y ahora dicen que Win perjudica a los clubes por la falta de imágenes”, afirmó el comunicador.

Además, Vélez añadió en su cuenta de X que los equipos no necesitan de WyScout para vender jugadores, sino disputar certámenes internacionales: “En el caso de los que juegan en los equipos locales es muy difícil que los vean si a los equipos los eliminan pronto de las Copas o el seleccionador nacional no los llama a la selección que es la mejor vitrina (y por si acaso los clubes están en el reciclaje de los que afuera ya no dan más y se vienen para acá cerrándoles el mercado y la posibilidad a los nuevos) Y la solución con Wyscout es fácil… se le dan los videos y suelta las licencias a los clubes… el negocio no es que recibe los videos y le cobra a los clubes… bobito no”.

Carlos Antonio Vélez salió en defensa de Win Sports por el caso contra la plataforma WyScout - crédito @velezfutbol/X

“Win Sports y su mensajero”

En respuesta a las declaraciones del periodista de Win Sports, Felipe Sierra, que reveló el caso en su cuenta de X, usó esa misma plataforma para refutar lo dicho por su colega y dar más detalles de lo ocurrido con la página web, que sí tuvo un contrato con la Dimayor en 2023.

“Desconocen el acuerdo entre Dimayor y WyScout vigente desde 2022, que además era mucho más amplio y contaba con más herramientas. Curiosamente, en 2023 el canal cubría todos los eventos y capacitaciones que se realizaban, y hasta destacaba su llegada al FPC. Llama la atención que durante tres años no se hayan percatado de nada y justo ahora sí. Bastaba con googlear algunas palabras”, afirmó.

El periodista Felipe Sierra entregó más detalles por la polémica entre Win Sports y WyScout - crédito @PSierraR/X

Sierra también mencionó que la plataforma “entregó algunas cuentas en calidad de canje. Me llegó que varios clubes grandes están enviando una carta a la Dimayor solicitando que el canal deje de entorpecer el modelo de trabajo más importante que tiene hoy el fútbol colombiano”.

“Y por si fuera poco, la empresa intentó llegar a un acuerdo con Win Sports realizando la oferta de las 36 cuentas para los clubes y otras, posteriormente, que fueron rechazadas”, terminó de escribir el comunicador.