El volante colombiano Jorge Carrascal dio sus primeras declaraciones tras llegar al Flamengo de Brasil: “No lo dudé ni un segundo”

El volante, proveniente del Dinamo de Moscú, de Rusia,. tendrá su segunda experiencia en el fútbol sudamericano - crédito @Flamengo / X

El mercado de fichajes para los futbolistas colombianos, en la mitad de 2025, se destacó por el alto movimiento de dinero y de presencias de varios jugadores en equipos importantes del mundo del fútbol.

Uno de ellos, y que protagonizó la ventana de pases en Sudamérica, es el volante colombiano Jorge Carrascal, que llegó al Flamengo de Brasil, proveniente del Dinamo de Moscú, equipo de la Liga de Rusia.

Así fue la presentación de Jorge Carrascal como nuevo jugador del Flamengo - crédito @Flamengo / X

En la presentación oficial como nuevo jugador del Flamengo, Carrascal reveló en primer lugar que tuvo en la mesa, varias ofertas de otros equipos, pero expresó que la prioridad siempre la tuvo para jugar en Brasil.

“Había otros clubes interesados, pero en mi cabeza, y a mi familia y amigos, siempre les decía que quería venir al Flamengo porque quería vivir esta maravillosa experiencia. Es un equipo que compite y gana títulos. Nunca dudé en venir. Fue estresante porque estaba concentrado en venir y cerramos la puerta a ofertas”, dijo.

En complemento a las delcaraciones que entregó sobre las ofertas, Carrascal reveló que no tuvo dudas en jugar en el fútbol brasileño, ya que él considera que su estilo como futbolista, se adaptará muy bien a la competencia de dicho país.

“Conozco la hermosa historia que tiene Flamengo en el mundo, y al final lo conseguimos. El Flamengo es un gran equipo, lo cual significa mucho ens Sudamérica. No dudé ni un segundo en tomar la decisión de venir. Jugar en la Liga Brasileña era un sueño para mí, por mi estilo de juego. Creo que tomé la mejor decisión”.

También, en la rueda de prensa, confesó lo estresante que significó su arribo al tres veces campeón de América, debido a las negociaciones que hubo con Dinamo de Moscú, de Rusia, como también expresó su alegría porque su llegada al Flamengo se dio.

“Fue un momento emotivo, pero también muy estresante por lo difícil de mi llegada. Estaba con la selección Colombia y me dieron la noticia (del interés de Flamengo). Dije que sí sin pensarlo, diciendo que estaba disponible para venir a Flamengo, y fue algo que me emocionó. Me llevó un tiempo, pero siempre mantuve actitud positiva y me aferré a Dios para tener paz mental. Para un deportista, esta oportunidad es enorme. Para toda mi familia, fue muy estresante. Fui el primero en empezar a hablar con el club y el último en llegar (risas)”, dijo.

Las charlas con otros colegas colombianos sobre el fútbol brasileño

El colombiano llega como uno de los refuerzos estelares del cuadro carioca para la segunda mitad de 2025 - crédito @Flamengo / X

Por otro lado, habló acerca de los contactos que tuvo con varios futbolistas colombianos que pasaron por la Serie A de Brasil, y allí aconsejaron al colombiano, aunque expresaron su alegría por llegar a uno de los equipos más grandes del continente.

“Hablé con varios compañeros , no solo con Ríos. Hablé con Berrío, que también jugó en el Flamengo; con Jhon Arias, que jugó recientemente en el Fluminense; y con Borré, un gran amigo que jugó conmigo en River. Todos estaban muy contentos con mi llegada. Lo único que querían era que me divirtiera en la cancha, que fuera un partido muy competitivo y similar a mis características. Eso me tranquilizó un poco. Obviamente, hay algo de nervios, pero somos profesionales y salimos adelante”, comentó.

El debut de Carrascal con Flamengo podría demorarse por temas de documentación: cuando jugaría

Flamengo tendrá una agenda importante en la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

El 1 de agosto de 2025, el portal Globo Esporte, de Brasil, informó que el debut de Jorge Carrascal aún podría demorarse debido a que aún no llegó la documentación por el volante, lo que hizo que se perdiera el partido por la Serie A de Brasil ante Ceará, y probablemente haga que se pierda el duelo frente al Atlético Mineiro por la Copa de Brasil, encuentro programado para 6 de agosto de 2025, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia).

Así detallaron sobre el caso de la documentación de Jorge Carrascal, el cuadro brasileño.

“Se supo que el último documento firmado por el Dynamo llegó al Flamengo a última hora del viernes, lo que permitirá al club anunciar oficialmente el fichaje pronto (aún quedan trámites menores con Galo). Sin embargo, aunque los demás fichajes ya debutaron con el Rubro-Negro, el retraso impidió que el jugador fuera inscrito al final del horario laboral de la CBF esta semana. Por lo tanto, Carrascal no podrá jugar los próximos dos partidos, contra Ceará y Atlético-MG", afirmaron.

En este orden de ideas, su nueva aventura en el fútbol brasileño podría darse el 9 de agosto de 2025, a las 4:30 p. m. (hora de Colombia), cuando en el estadio Maracaná, reciba al Mirassol.

A continuación, estos son los duelos que tendrá el cuadro de Río de Janeiro, y donde el partido más importante, lo jugará el 13 de agosto de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Maracaná, ante el Internacional de Porto Alegre de Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

6 de agosto de 2025 - Copa de Brasil: Atlético Mineiro vs. Flamengo

9 de agosto de 2025 - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Mirassol

13 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: Flamengo vs. Internacional de Porto Alegre

17 de agosto de 2025 - Serie A de Brasil: Internacional vs. Flamengo

20 de agosto de 2025 - Copa Libertadores: Internacional vs. Flamengo.

25 de agosto de 2025 - Serie A de Brasil: Flamengo vs. Vitória

31 de agosto de 2025 - Serie A de Brasil: Flamengo vs.Grêmio