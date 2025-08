Radamel Falcao fue homenajeado por FC Porto y Atlético Madrid en partido amistoso: pasillo, saque de honor y aplausos de todo el estadio

El delantero colombiano hizo historia en el equipo portugués y también recibió el homenaje de los jugadores del Atlético de Madrid - crédito DSports

Porto recibió al Atlético de Madrid en el Estadio Do Dragão en un encuentro que sirvió de homenaje para Diogo Jota, futbolista con pasado en ambos clubes, y que contó con la presencia destacada de Radamel Falcao García, según reportes oficiales.

El delantero colombiano, quien se despidió recientemente de Millonarios y aún no define su futuro profesional, recibió una ovación de la afición antes del inicio del partido.

Junto a Falcao, otras figuras históricas del conjunto portugués participaron en el evento, entre ellas Paulo Futre. Ambos ingresaron al terreno de juego para ejecutar el saque de honor, siendo recibidos por aplausos de todos los sectores del estadio.

Radamel Falcao es considerado ídolo del FC Porto, su primer equipo en Europa tras jugar con River Plate - crédito FC Porto

Su presencia despertó muestras de reconocimiento tanto de hinchas locales como visitantes, recordando su paso y legado en Porto y Atlético de Madrid.

Previo al homenaje en el campo, el club portugués proyectó un video en honor a Diogo Jota y André Silva, que fallecieron hace un mes, generando un ambiente de emotividad entre los asistentes.

Radamel Falcao García también realizó una visita al FC Porto, club con el que forjó una etapa histórica en su carrera al conquistar títulos como la Europa League 2010, según anunció el propio delantero colombiano en un video difundido por la cuenta oficial del club portugués.

El delantero colombiano saludó a los hinchas del Dragao - crédito FC Porto

En el mensaje había anticipado su presencia para la presentación oficial del plantel que disputará la temporada 2025/26: “Hola, queridos amigos del FC Porto. Bueno, mañana nos vamos a encontrar en el estadio Do Dragão. Los espero y que disfrutemos de una gran tarde. Un abrazo grande”, expresó Falcao.

El “Tigre” finalizó su contrato con Millonarios a finales de junio sin acuerdo de renovación. Desde entonces, ha dedicado tiempo a su familia, alternando estancias entre Europa y Colombia, y participando en eventos comerciales. Recientemente, visitó las instalaciones del AS Monaco en Francia, club en el que también es recordado por la hinchada debido a su trayectoria.

Falcao en el estadio del FC Porto previo a su homenaje - crédito FC Porto

El futuro profesional de Falcao permanece indeterminado, y se espera un pronunciamiento en las próximas semanas sobre si continuará activo como futbolista o iniciará una nueva etapa fuera de las canchas.

A lo largo de su carrera, Falcao se ha consolidado como el máximo goleador histórico de la selección Colombia, con 36 goles, por delante de James Rodríguez, quien suma 29. En su reciente paso por Bogotá, Falcao disputó 29 partidos con Millonarios, fue titular en 16 de ellos y marcó 11 goles, con un promedio de una anotación cada 143 minutos. No consiguió el campeonato con el club capitalino, pero su aporte fue relevante, portando en varios compromisos la banda de capitán.

La salida de Falcao generó un vacío enorme en Millonarios, que empezó su pretemporada para el segundo semestre de 2025 - crédito Millonarios FC

El ambiente alrededor del atacante se tornó hostil, según fuentes cercanas al entorno del jugador, con críticas provenientes tanto de la afición como de la prensa, algunas de ellas extendiéndose incluso a su esfera familiar.

El futbolista, de 39 años, habría tomado la decisión de marcharse del país en busca de mayor tranquilidad, especialmente tras la eliminación de Millonarios en los cuadrangulares. En su último partido, ante Santa Fe, anotó un gol y posteriormente dirigió críticas al arbitraje nacional:

“No me importa si me dan muchas fechas de sanción, me da igual si no puedo jugar de nuevo en el país”, afirmó al término de ese encuentro. El club le agradeció públicamente por su aporte, aunque no se produjeron negociaciones para una eventual renovación.

De visita reciente en Bogotá por un compromiso comercial, Falcao se refirió a los rumores sobre su continuidad: “No hubo conversaciones, ni reuniones con Millonarios para renovar”. El delantero destacó la complejidad de su contrato, que implicaba condiciones económicas exigentes, entre ellas la necesidad de contar con patrocinadores para cubrir su salario y especificaciones fiscales que impedían extender el vínculo contractual más allá de seis meses para no establecer la residencia contributiva del jugador en Colombia.